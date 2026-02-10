„Melania” ar fi folosit ilegal muzica Radiohead. Un membru al trupei cere eliminarea coloanei sonore din controversatul documentar

Regizorul filmului „Phantom Thread”, Paul Thomas Anderson, şi Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au solicitat ca o parte din coloana sonoră a filmului din 2017 să fie eliminată din controversatul documentar „Melania”. Greenwood a compus coloana sonoră pentru „Phantom Thread”.



„Am aflat că o piesă muzicală din Phantom Thread a fost utilizată în documentarul „Melania”, au declarat cei doi pentru Variety. „Deşi Jonny Greenwood nu deţine drepturile de autor asupra coloanei sonore, Universal nu l-a consultat pe Jonny cu privire la această utilizare de către terţi, ceea ce constituie o încălcare a acordului său de compozitor. Drept urmare, Jonny şi Paul Thomas Anderson au solicitat eliminarea acesteia din documentar”.

Documentarul regizat de Brett Ratner, care pretinde să ofere o privire mai aprofundată asupra primei doamne, dar care în cele din urmă nu dezvăluie nimic nou, a încasat 13,35 milioane de dolari pe piaţa internă după două weekenduri de la lansare, o sumă remarcabilă pentru un documentar care nu are ca subiect natura sau muzica.

Cu toate acestea, „Melania” a costat mai mult decât aproape orice documentar din istorie. Amazon MGM a cheltuit o sumă uluitoare de bani, achiziţionând filmul şi o serie documentară însoţitoare, difuzată direct în streaming, pentru 40 de milioane de dolari, apoi a cheltuit 35 de milioane de dolari pentru promovarea în cinematografe. Acestea sunt costuri fără precedent, având în vedere că documentarele nu sunt, în mod tradiţional, un motor al încasărilor mari la box-office.

Cheltuielile generoase ale Amazon MGM i-au determinat pe alţii din industrie să speculeze dacă documentarul este o încercare a studioului de a se apropia de actuala administraţie. Deoarece proprietarii de cinematografe păstrează aproximativ jumătate din vânzările de bilete, va fi dificil să se justifice costul filmului „Melania”. Amazon MGM a emis o declaraţie pentru a aborda rezultatele celui de-al doilea weekend.

În ultimii 25 de ani, Greenwood a fost mai activ ]n calitate de compozitor de muzică de film decât ca muzician rock, compunând sau contribuind la coloanele sonore pentru 12 filme, printre care „One Battle After Another”, „There Will Be Blood”, „Inherent Vice” şi „Liquorice Pizza”.

Owen Gleiberman, de la Variety, a scris despre munca lui Greenwood în recenzia sa la „Phantom Thread” din 2017: „Suntem cu toţii prea conştienţi că ceva sinistru trebuie să se ascundă în umbră... iar atracţia vibrantă a coloanei sonore a lui Jonny Greenwood, plină de dor şi anxietate, evocă o atmosferă inconfundabilă a anilor '50, în stilul lui Hitchcock”.

Citește și

La Washington a avut loc premiera documentarului „Melania”. Donald Trump: „Nu știu dacă e ceva de care să fiu încântat”







Editor : Sebastian Eduard