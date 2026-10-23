Melania Trump a obținut un armistițiu între Rusia și Ucraina într-un oraș devastat de război, anunță Casa Albă

Prima-doamnă a SUA, Melania Trump, a obținut un acord între Rusia și Ucraina pentru încetarea temporară a ostilităților în orașul ucrainean Oleșkî, aflat sub ocupație rusă, a anunțat vineri Casa Albă. Armistițiul, care ar urma să intre în vigoare pe 29 octombrie, are scopul de a permite evacuarea civililor și livrarea ajutoarelor umanitare într-un oraș devastat de război, unde locuitorii se confruntă cu lipsuri grave de alimente, apă și medicamente, relatează Euronews.

Oleșkî se află pe malul estic al fluviului Nipru, ocupat de Rusia, vizavi de orașul Herson, controlat de Ucraina. Înainte de invazia rusă pe scară largă, orașul avea aproximativ 24.000 de locuitori. Potrivit estimărilor Casei Albe, în prezent au mai rămas între 1.700 și 2.000 de persoane, inclusiv aproximativ 50 de copii.

Anunțul vine pe fondul agravării crizei umanitare din Oleșkî, unde locuitorii se confruntă cu lipsuri grave de alimente, apă potabilă și medicamente, iar încercările de evacuare îi expun pe civili riscului de a călca pe mine sau de a fi atacați cu drone.

Rolul Melaniei Trump în obținerea acordului

Potrivit Casei Albe, prima doamnă și reprezentantul său au colaborat direct cu liderii ruși și ucraineni pentru a negocia condițiile pauzei umanitare, inclusiv calendarul, procedurile tehnice și modalitățile de implementare.

Melania Trump a inițiat discuțiile cu ambele părți, acționând în ceea ce Casa Albă a descris drept rolul oficial de „intermediar exclusiv”. „Situația din Oleșki este dramatică. Oleșki este un oraș aflat pe linia frontului, în pragul dezastrului”, a declarat aceasta.

Prima-doamnă a descris populația rămasă în oraș ca fiind formată în principal din persoane în vârstă, care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale și produse de strictă necesitate. Accesul umanitar este îngreunat de alimentarea limitată cu energie electrică, drumurile minate și atacurile militare care continuă.

Melania Trump a susținut că intervenția sa a fost esențială pentru obținerea acordului și pentru a face posibile livrările de ajutoare și evacuările.

Conform înțelegerii propuse, reprezentanți civili ai Ucrainei și Rusiei îi vor vizita pe locuitori la domiciliu pentru a le evalua nevoile și a coordona acordarea asistenței. Persoanelor care doresc să plece li se va asigura transportul către destinația aleasă. Melania Trump a declarat că se așteaptă ca unii locuitori să aleagă Ucraina, iar alții Rusia.

Prima-doamnă a mai afirmat că a obținut participarea unei organizații media americane independente, care va însoți și documenta operațiunea. Casa Albă nu a precizat însă despre ce organizație este vorba.

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Comunicatul nu menționează cât timp va dura armistițiul și nici nu oferă garanții detaliate de securitate pentru persoanele implicate în operațiunea umanitară.

Un „drum al morții” de 25 de kilometri

Oleșkî se află sub ocupație rusă încă din primele zile ale invaziei pe scară largă lansate de Moscova în februarie 2022. Orașul a fost devastat și mai mult de inundațiile provocate de distrugerea barajului Kahovka, în iunie 2023, când suprafețe întinse au fost acoperite de ape, iar infrastructura deja fragilă a suferit noi distrugeri.

Tetiana Hasanenko, șefa administrației militare a orașului Oleșkî, susține că locuitorii care încercau să fugă erau nevoiți să parcurgă pe jos aproximativ 25 de kilometri până în satul Radianske, traversând teritorii puternic minate și expuse atacurilor cu drone.

Mulți dintre ei erau deja slăbiți fizic din cauza foametei, a explicat ea. Unii dintre cei care reușiseră să scape s-au întors ulterior cu alimente pentru copii și rudele în vârstă care nu puteau face singure drumul.

Hasanenko a declarat că mai multe persoane au fost ucise de mine de-a lungul traseului, iar unele trupuri au rămas nerecuperate. „Acest drum este cu adevărat un drum al morții”, a spus ea și a acuzat, de asemenea, forțele ruse că atacă transporturile de alimente și îi pedepsesc pe locuitorii suspectați că au primit ajutor din partea militarilor ucraineni.

Casa Albă a transmis că inițiativa a apărut în urma unei discuții private desfășurate în cadrul evenimentului „Fostering the Future Together”, organizat de Melania Trump la New York, în timpul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Ulterior, ambele țări au desemnat echipe pentru coordonarea măsurilor necesare, inclusiv a operațiunilor de deminare, potrivit Casei Albe.

Dacă va fi pus în aplicare, acordul ar putea oferi o ocazie rară de a ajunge la civilii care au petrecut ani întregi aproape complet izolați de ajutorul umanitar obișnuit.

Totuși, în condițiile în care Oleșki rămâne sub controlul militar al Rusiei, persistă întrebări privind modul în care va fi garantat accesul în siguranță, cum va fi monitorizată încetarea ostilităților și dacă locuitorii vor putea pleca liber către destinațiile alese.

Editor : M.I.