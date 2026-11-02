Melania Trump anunță încheierea armistițiului de la Oleșkî și felicită Rusia și Ucraina: Aproape 800 de persoane au fost evacuate

Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat încheierea armistițiului temporar de la Oleșkî și a salutat cooperarea dintre Rusia și Ucraina. Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceasta a declarat că misiunea umanitară a fost un succes, permițând evacuarea a aproape 800 de persoane și livrarea de ajutoare esențiale în regiune.

În mesajul datat 1 noiembrie 2026 și prezentat sub însemnele oficiale ale primei-doamne, Melania Trump afirmă că armistițiul s-a încheiat conform calendarului stabilit.

„Misiunea a fost un succes, asigurând livrarea unor ajutoare esențiale în regiune și permițând evacuarea a aproape 800 de persoane”, se arată în declarație. Prima-doamnă a SUA a felicitat ambele țări pentru rolul lor în desfășurarea operațiunii.

„În numele Americii, felicit Rusia și Ucraina pentru spiritul de conducere și cooperarea de care au dat dovadă în legătură cu armistițiul de la Oleșkî. Sper ca Oleșkî să reprezinte un punct de plecare pentru o pace durabilă între cele două națiuni”, a transmis Melania Trump.

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Potrivit declarației, încetarea temporară a focului a început la 27 octombrie și s-a încheiat la 1 noiembrie 2026, așa cum fusese planificat.

Armistițiul a permis evacuarea civililor dintr-un oraș ocupat de Rusia

Oleșkî se află în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, pe malul stâng al fluviului Nipru, vizavi de orașul Herson, controlat de autoritățile ucrainene. Localitatea se află sub ocupație rusă din 2022.

Înaintea invaziei ruse, orașul avea aproximativ 24.000 de locuitori. Potrivit estimărilor prezentate anterior de Casa Albă, între 1.700 și 2.000 de persoane mai rămăseseră în localitate, majoritatea vârstnici, inclusiv aproximativ 50 de copii. Accesul la alimente, medicamente, apă potabilă și electricitate era limitat, iar drumurile din zonă erau minate.

Armistițiul a permis deminarea unor drumuri de acces, transportul ajutoarelor umanitare și evacuarea civililor care doreau să părăsească localitatea, potrivit Reuters.

Persoanele evacuate care au ales să se întoarcă în teritoriile controlate de Ucraina au urmat un traseu ocolitor: au fost transportate cu autobuzele prin Crimeea ocupată până în orașul rus Anapa, apoi cu avionul în Belarus, de unde și-au continuat călătoria spre Ucraina.

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Editor : M.I.