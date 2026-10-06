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Membri ai serviciilor de informaţii israeliene, în Emirate pentru a-l interoga pe copilotul zborului Flydubai

Data actualizării: Data publicării:
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Hamam al-Hammami, pilotul care a atacat comandantul unui zbor FlyDubai cu intenția de a prăbuși avionul
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Membri ai serviciului de informaţii interne al Israelului, Shin Bet, au călătorit în Emiratele Arabe Unite, unde urmează să participe la interogatoriul copilotului zborului Flydubai cu destinaţia Tel Aviv, acuzat de atacarea comandantului şi de tentativa de prăbuşire a aeronavei, informează marţi EFE.

Potrivit ediţiei de marţi a ziarului israelian Times of Israel, care citează surse de securitate israeliene, agenţii vor participa la interogatoriul lui Hamam Al Hamami, copilotul omanez care, potrivit aceleiaşi surse, a declarat după arestarea sa că plănuia să prăbuşească avionul pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

Acelaşi ziar mai scrie că Al Hamami operase un zbor către Tel Aviv la începutul acestui an şi intenţiona să deturneze şi să prăbuşească avionul cu acea ocazie, dar în cele din urmă a decis să nu o facă.

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Potrivit sursei citate de ziar, se speculează că pilotul nu a comis atacul la acea vreme pentru că cunoştea pe cineva la bordul zborului.

Incidentul cel mai recent, cel de săptămâna trecută, s-a produs în timpul zborului Flydubai FZ1073, cu 174 de persoane la bord.

Potrivit autorităţilor emirateze responsabile de anchetă, Al Hamami l-a atacat pe comandant cu un topor de urgenţă şi a încercat să preia controlul aeronavei, care a pierdut aproximativ 4.300 de metri altitudine în mai puţin de 30 de secunde.

Pilotul, rănit şi plin de sânge, a reuşit să deschidă uşa cabinei, după care pasagerii şi alţi membri ai echipajului l-au imobilizat pe copilot şi au recăpătat controlul aeronavei. Avionul a fost deviat şi a efectuat o aterizare de urgenţă în Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.

Editor : Sebastian Eduard

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