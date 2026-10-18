În culisele războiului pentru mineralele din Africa: povestea secretă a mercenarului MAGA și a contractelor uriașe

La sfârșitul lunii august, Tim Kennedy, fost soldat al forțelor speciale americane și luptător de arte marțiale mixte, cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale, a postat un mesaj online despre o discuție cu fiul său despre „ce înseamnă să fii bărbat și cum arată cu adevărat sacrificiul”. Privind în retrospectivă, acesta a fost un indiciu al misiunii secrete pe care urma să o întreprindă în estul Republicii Democrate Congo pentru Erik Prince, fondatorul Blackwater, un susținător al lui Trump și un mercenar notoriu, scrie The Times într-un articol despre luptele murdare pentru bogățiile minerale ale Africii.

Kennedy, în vârstă de 47 de ani și tată a patru copii, și-a construit o a doua carieră ca personalitate media și podcaster ân SUA, abordând subiecte precum politica, fitnessul și masculinitatea pe popularul său canal de YouTube. Plecarea în misiunea africană îl va duce de la discuțiile despre trecutul său militar la realitatea sângeroasă a unuia dintre cele mai îndelungate conflicte din lume.

Contractul lui Prince, prin intermediul companiei sale Vectus Global - despre care se spune că valorează sute de milioane de dolari - urma să ajute guvernul congolez să recupereze veniturile pierdute din contrabandă și frauda fiscală din industria minieră. În realitate, și poate inevitabil, acesta s-a transformat într-o misiune militară activă, de sprijinire a forțelor armate ale Republicii Democrate Congo.

Aceștia se luptă pentru controlul unor zone din estul țării, bogat în resurse, cu rebeli susținuți de vecina Rwanda. Observatorii conflictului au raportat că antreprenori legați de Prince desfășoară operațiuni cu drone și de apărare aeriană alături de forțele speciale congoleze.

Riscurile au devenit evidente pe 17 septembrie, când un convoi care transporta o echipă care lucra pentru Prince și soldați congolezi a fost prins într-o ambuscadă în Sud Kivu. Kennedy a fost împușcat de cel puțin trei ori în picior, potrivit Reuters.

Aproximativ 20 de persoane au fost ucise sau rănite. Printre morți s-ar număra șapte cetățeni congolezi și Justin Conaglen, un fost caporal al Serviciului Aerian Special din Noua Zeelandă, care își luase concediu fără plată în martie, înainte de a părăsi oficial armata în august.

Ziarul „New Zealand Herald” a relatat că Conaglen ar fi lucrat pentru Vectus Global, deși acest lucru nu a fost confirmat de surse independente. Ziarul a precizat că autoritățile din Noua Zeelandă oferă sprijin familiei lui Conaglen.

Un alt contractor de securitate străin a fost rănit. Două surse au declarat pentru Reuters că armata rwandeză a efectuat atacul.

După ce a fost evacuat din Africa Centrală, Kennedy a fost internat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, din apropierea orașului Washington.

Pe lângă faptul că i-a oferit lui Kennedy material dramatic pentru conturile sale de pe rețelele sociale, salvarea sa în ultimul moment a ridicat întrebări dificile cu privire la contractorii străini pe care Congo i-a angajat pentru a lupta alături de armata sa.

Prima relatare despre ambuscada mortală a venit de la Brent Tucker, un fost soldat al Delta Force, în cadrul podcastului său „Tier1”, pe 8 octombrie. El a spus că Kennedy lucra ca contractor într-o echipă de trei persoane, dintre care două au fost împușcate și una a fost ucisă. A fost, a spus el, „o echipă destul de mică pentru a se deplasa prin Congo”. I s-a spus că bărbații au așteptat între opt și zece ore până să fie recuperați.

Operațiunea lui Prince se desfășoară pe fondul eforturilor Washingtonului de a obține un acces mai mare la cobaltul, cuprul, litiul și tantalul din Congo - minerale vitale pentru mașini electrice, smartphone-uri și sisteme de apărare. Unii oficiali congolezi au descris acordul cu SUA drept „pace în schimbul mineralelor”.

Un grup de experți al ONU a constatat că contractul lui Prince cu ministerul congolez al finanțelor depășea recuperarea veniturilor miniere pierdute, incluzând o componentă militară secretă care viza securitatea frontierelor, aeronave, consultanță strategică pentru armată și recrutarea foștilor soldați străini.

Până în februarie, un reprezentant al Vectus Global le-a spus anchetatorilor ONU că guvernul congolez ceruse companiei să ajute la planificarea operațiunilor de recucerire a orașului Uvira, din Sud Kivu, de la rebelii M23.

Congo a fost de mult timp un teatru de operațiuni pentru mercenari în Africa. În anii 1960, Mike Hoare și-a condus luptătorii, cunoscuți sub numele de „Wild Geese” (Gâștele sălbatice, n.r.), în sprijinul guvernului congolez al lui Moïse Tshombe împotriva rebelilor în timpul crizei din Congo. Aceștia au fost angajați în mod deschis ca mercenari pentru o intervenție militară fără remușcări, realizată contra cost.

Șase decenii mai târziu, contractanții care lucrează pentru Prince, un fost membru al Navy SEAL, acționează într-un conflict mult mai sofisticat din punct de vedere tehnologic. Rebelii M23, despre care ONU și puterile occidentale afirmă că sunt susținuți de Rwanda, controlează vaste zone din estul țării. O sursă din cadrul guvernului congolez a declarat pentru Reuters că forțele rwandeze ar fi putut localiza echipa urmărind una dintre dronele sale de supraveghere.

Vechea superioritate a mercenarului străin în materie de armament și experiență a dispărut, iar adversarii săi sunt acum adesea la fel de bine echipați și la fel de căliți în luptă. Rwanda neagă că ar susține M23, în ciuda concluziilor ONU conform cărora trupele sale au luptat alături de rebeli și le-au furnizat echipament militar avansat.

Compania Blackwater a lui Prince a obținut contracte guvernamentale profitabile în timpul războiului SUA împotriva terorismului. Sean McFate, fost contractor militar privat și autor al cărții „The Modern Mercenary”, a afirmat că Prince era privit cu scepticism în industrie din cauza „naturii sale ostentative” și a publicității negative pe care o genera pentru o afacere care prețuia profesionalismul.

Susținător proeminent al lui Trump, Prince este fratele lui Betsy DeVos, care a ocupat funcția de secretar al educației în timpul primului mandat al lui Trump. Prince nu și-a ascuns deloc opiniile cu privire la Africa. Într-un podcast din 2024, el a afirmat că America ar trebui să „își pună din nou pălăria imperială” și să guverneze țările incapabile să se autoguverneze, categorie în care, potrivit lui, se încadrează „practic toată Africa”. Întrebat dacă acest lucru echivalează cu colonialismul, el a răspuns: „Absolut, da.”

Kennedy și-a construit imaginea publică pe baza combinației dintre o carieră în forțele speciale ale armatei și un palmares de luptător profesionist, învingând adversari de seamă din Ultimate Fighting Championship (UFC), printre care și Michael Bisping.

Anul trecut, trecutul său militar a fost supus unei analize amănunțite după ce a reapărut un interviu din 2017 în care afirma că primise o medalie „Steaua de Bronz” pentru curaj. El primise o „Stea de Bronz” în 2006 pentru planificarea operațiunilor de luptă în Irak, dar nu pentru curaj.

El și-a cerut scuze în iulie anul trecut, postând pe X că „a prezentat în mod neintenționat în mod eronat anumite aspecte ale serviciului său militar… Am sugerat, direct sau indirect, că mi s-a acordat Steaua de Bronz pentru curaj. Acest lucru nu este adevărat.” Armata SUA a deschis o anchetă.

Editor : B.E.