Live TV

În culisele războiului pentru mineralele din Africa: povestea secretă a mercenarului MAGA și a contractelor uriașe

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0189358245
Tim Kennedy, înaintea unei lupte în cadrul UFC, în 2014. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

La sfârșitul lunii august, Tim Kennedy, fost soldat al forțelor speciale americane și luptător de arte marțiale mixte, cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale, a postat un mesaj online despre o discuție cu fiul său despre „ce înseamnă să fii bărbat și cum arată cu adevărat sacrificiul”. Privind în retrospectivă, acesta a fost un indiciu al misiunii secrete pe care urma să o întreprindă în estul Republicii Democrate Congo pentru Erik Prince, fondatorul Blackwater, un susținător al lui Trump și un mercenar notoriu, scrie The Times într-un articol despre luptele murdare pentru bogățiile minerale ale Africii.

Kennedy, în vârstă de 47 de ani și tată a patru copii, și-a construit o a doua carieră ca personalitate media și podcaster ân SUA,  abordând subiecte precum politica, fitnessul și masculinitatea pe popularul său canal de YouTube. Plecarea în misiunea africană îl va duce de la discuțiile despre trecutul său militar la realitatea sângeroasă a unuia dintre cele mai îndelungate conflicte din lume.

Contractul lui Prince, prin intermediul companiei sale Vectus Global - despre care se spune că valorează sute de milioane de dolari - urma să ajute guvernul congolez să recupereze veniturile pierdute din contrabandă și frauda fiscală din industria minieră. În realitate, și poate inevitabil, acesta s-a transformat într-o misiune militară activă, de sprijinire a forțelor armate ale Republicii Democrate Congo.

Aceștia se luptă pentru controlul unor zone din estul țării, bogat în resurse, cu rebeli susținuți de vecina Rwanda. Observatorii conflictului au raportat că antreprenori legați de Prince desfășoară operațiuni cu drone și de apărare aeriană alături de forțele speciale congoleze.

Riscurile au devenit evidente pe 17 septembrie, când un convoi care transporta o echipă care lucra pentru Prince și soldați congolezi a fost prins într-o ambuscadă în Sud Kivu. Kennedy a fost împușcat de cel puțin trei ori în picior, potrivit Reuters.

Aproximativ 20 de persoane au fost ucise sau rănite. Printre morți s-ar număra șapte cetățeni congolezi și Justin Conaglen, un fost caporal al Serviciului Aerian Special din Noua Zeelandă, care își luase concediu fără plată în martie, înainte de a părăsi oficial armata în august.

Ziarul „New Zealand Herald” a relatat că Conaglen ar fi lucrat pentru Vectus Global, deși acest lucru nu a fost confirmat de surse independente. Ziarul a precizat că autoritățile din Noua Zeelandă oferă sprijin familiei lui Conaglen.

Un alt contractor de securitate străin a fost rănit. Două surse au declarat pentru Reuters că armata rwandeză a efectuat atacul.

După ce a fost evacuat din Africa Centrală, Kennedy a fost internat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, din apropierea orașului Washington.

Pe lângă faptul că i-a oferit lui Kennedy material dramatic pentru conturile sale de pe rețelele sociale, salvarea sa în ultimul moment a ridicat întrebări dificile cu privire la contractorii străini pe care Congo i-a angajat pentru a lupta alături de armata sa.

Prima relatare despre ambuscada mortală a venit de la Brent Tucker, un fost soldat al Delta Force, în cadrul podcastului său „Tier1”, pe 8 octombrie. El a spus că Kennedy lucra ca contractor într-o echipă de trei persoane, dintre care două au fost împușcate și una a fost ucisă. A fost, a spus el, „o echipă destul de mică pentru a se deplasa prin Congo”. I s-a spus că bărbații au așteptat între opt și zece ore până să fie recuperați.

Operațiunea lui Prince se desfășoară pe fondul eforturilor Washingtonului de a obține un acces mai mare la cobaltul, cuprul, litiul și tantalul din Congo - minerale vitale pentru mașini electrice, smartphone-uri și sisteme de apărare. Unii oficiali congolezi au descris acordul cu SUA drept „pace în schimbul mineralelor”.

Un grup de experți al ONU a constatat că contractul lui Prince cu ministerul congolez al finanțelor depășea recuperarea veniturilor miniere pierdute, incluzând o componentă militară secretă care viza securitatea frontierelor, aeronave, consultanță strategică pentru armată și recrutarea foștilor soldați străini.

Până în februarie, un reprezentant al Vectus Global le-a spus anchetatorilor ONU că guvernul congolez ceruse companiei să ajute la planificarea operațiunilor de recucerire a orașului Uvira, din Sud Kivu, de la rebelii M23.

Congo a fost de mult timp un teatru de operațiuni pentru mercenari în Africa. În anii 1960, Mike Hoare și-a condus luptătorii, cunoscuți sub numele de „Wild Geese” (Gâștele sălbatice, n.r.), în sprijinul guvernului congolez al lui Moïse Tshombe împotriva rebelilor în timpul crizei din Congo. Aceștia au fost angajați în mod deschis ca mercenari pentru o intervenție militară fără remușcări, realizată contra cost.

Șase decenii mai târziu, contractanții care lucrează pentru Prince, un fost membru al Navy SEAL, acționează într-un conflict mult mai sofisticat din punct de vedere tehnologic. Rebelii M23, despre care ONU și puterile occidentale afirmă că sunt susținuți de Rwanda, controlează vaste zone din estul țării. O sursă din cadrul guvernului congolez a declarat pentru Reuters că forțele rwandeze ar fi putut localiza echipa urmărind una dintre dronele sale de supraveghere.

Vechea superioritate a mercenarului străin în materie de armament și experiență a dispărut, iar adversarii săi sunt acum adesea la fel de bine echipați și la fel de căliți în luptă. Rwanda neagă că ar susține M23, în ciuda concluziilor ONU conform cărora trupele sale au luptat alături de rebeli și le-au furnizat echipament militar avansat.

Compania Blackwater a lui Prince a obținut contracte guvernamentale profitabile în timpul războiului SUA împotriva terorismului. Sean McFate, fost contractor militar privat și autor al cărții „The Modern Mercenary”, a afirmat că Prince era privit cu scepticism în industrie din cauza „naturii sale ostentative” și a publicității negative pe care o genera pentru o afacere care prețuia profesionalismul.

Susținător proeminent al lui Trump, Prince este fratele lui Betsy DeVos, care a ocupat funcția de secretar al educației în timpul primului mandat al lui Trump. Prince nu și-a ascuns deloc opiniile cu privire la Africa. Într-un podcast din 2024, el a afirmat că America ar trebui să „își pună din nou pălăria imperială” și să guverneze țările incapabile să se autoguverneze, categorie în care, potrivit lui, se încadrează „practic toată Africa”. Întrebat dacă acest lucru echivalează cu colonialismul, el a răspuns: „Absolut, da.”

Kennedy și-a construit imaginea publică pe baza combinației dintre o carieră în forțele speciale ale armatei și un palmares de luptător profesionist, învingând adversari de seamă din Ultimate Fighting Championship (UFC), printre care și Michael Bisping.

Anul trecut, trecutul său militar a fost supus unei analize amănunțite după ce a reapărut un interviu din 2017 în care afirma că primise o medalie „Steaua de Bronz” pentru curaj. El primise o „Stea de Bronz” în 2006 pentru planificarea operațiunilor de luptă în Irak, dar nu pentru curaj.

El și-a cerut scuze în iulie anul trecut, postând pe X că „a prezentat în mod neintenționat în mod eronat anumite aspecte ale serviciului său militar… Am sugerat, direct sau indirect, că mi s-a acordat Steaua de Bronz pentru curaj. Acest lucru nu este adevărat.”  Armata SUA a deschis o anchetă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cernavoda
1
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
Steffen Skjottelvik cu sania trasă de câini / urși polari în Canada, Hudson Bay
2
Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a...
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale...
diana stoica usr
4
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un...
United States President Donald J Trump speaks during a meeting with himself and major travel company executives in the O
5
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean. „Sunt...
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără precedent”
Digi Sport
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără precedent”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. Ambassador Kimberly Guilfoyle presents her letters of credence to Greek President Konstantinos Tasoulas at an official ceremony held at the Presidential Mansion in Athens, formally beginning her tenure as the United States’ chief diplomat in Greece.
Pe Kimberly Guilfoyle o amenință cu procesul donatorul MAGA de la care a cerut bani. „O să fie distractiv”
Elon Musk
Elon Musk și MAGA, acuzați de subminarea dezbaterii democratice din Europa. Franța: „Îi vedem, îi denunţăm, răspundem cu intransigenţă”
purtătoare de trump
Cine este Katie Zacharia, comentatoarea MAGA aleasă de Trump pentru a o înlocui pe Karoline Leavitt la Casa Albă
Trump Ireland
Noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump stârnește deja polemici. Pușca de asalt și tricoul cu „F... Joe Biden”
Namibia - African Elephant
Elefanții folosesc zeci de plante medicinale pentru a se trata. Descoperiri surprinzătoare în Kenya
Recomandările redacţiei
drona
Imagini spectaculoase de la misiunea de sâmbătă, când două drone au...
doi oameni cu o umbrela in ploaie
Meteorologii anunță ploi și cod galben de vânt astăzi în țară. Cum va...
rusia profimedia-1144335803
Atac masiv cu drone ucrainene la Sankt Petersburg: un terminal...
antonow 225 at leipzig halle airport.
Un nou incident la aeroportul din Leipzig. Un gard a fost avariat...
Ultimele știri
Rubio spune că Trump va decide în cel mult 60 de zile dacă aplică sancţiunile împotriva Rusiei, după suspendarea acestora
Polonia caută un obiect misterios după o nouă încălcare a spațiului său aerian
Bărbat reținut după ce a pus un câine într-un sac pe care l-a aruncat într-un râu. Ce s-a întâmplat cu animalul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sheryl Crow, despre Armstrong: Ne-am despărțit în săptămâna când am aflat că am cancer. Apoi am auzit că...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
Îl pierde Dinamo pe Alaa Bellaarouch? Andrei Nicolescu, răspuns misterios la Fanatik Superliga
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Alarmă pentru Reghecampf! Fără Drăguș și Boutoutaou la Voluntari – FCSB. Exclusiv
Adevărul
Orașul european care riscă să rămână în întuneric 20 de ore pe zi. Planul Rusiei, dezvăluit de documente...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a pozat nud, ”femeia perfectă” i-a fost propusă de Alexandru Țiriac lui Donald Trump: ”Aș plăti un...
Pro FM
Cum arată și ce fac astăzi fetele de la TLC, la peste 30 de ani de la succesul uriaș. Tragedia care a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matthew Perry credea că faima îi va schimba viața în bine. Ce a descoperit după Friends: "Nu a reparat ce era...
Adevarul
O româncă scrie creierul roboților la NASA: „Poate ajunge pe o planetă și să întâlnească extratereștri”
Newsweek
OFICIAL Cu ce procent ar trebui indexate pensiile la 1 ianuarie? Câți bani ar urma să ia în plus pensionarii?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Secretul păstrat 40 de ani de Michael Douglas și Kathleen Turner. Au negat totul, dar acum actorul...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro