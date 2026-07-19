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Mesaj ferm de la Taipei: „Să nu permitem sub nicio formă ca «Taiwanul democratic» să devină «Taiwanul Chinei»”

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Foto: Profimedia
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Taiwanul trebuie să acționeze în mod unit pentru a-și apăra democrația și pentru a nu deveni parte a Chinei, a declarat duminică președintele Lai Ching-te, îndemnând membrii Partidului Democrat Progresist (DPP) să se opună „terorii roșii” venite de la Beijing, relatează Reuters.

Lai, care a câștigat alegerile în urmă cu doi ani, și partidul său de guvernământ, DPP, susțin identitatea distinctă a Taiwanului față de China, o poziție care provoacă adesea nemulțumirea Beijingului, care consideră insula o parte inviolabilă a teritoriului chinez.

În cadrul discursului său ținut la congresul anual al Partidului Democrat Progresist (DPP), Lai a afirmat că Taiwanul trebuie să rămână vigilent chiar și în perioadele de pace, făcând referire la ceea ce el a numit „războiul juridic” al Chinei, precum noua lege privind unitatea etnică, care oferă Beijingului temeiul necesar pentru a lua măsuri împotriva persoanelor aflate în afara granițelor sale.

Acest lucru a alarmat Taiwanul, deoarece ar putea oferi Beijingului un alt temei juridic pentru a judeca sau a aresta cetățeni taiwanezi pe care îi consideră separatiști. China a respins toate criticile aduse legii. Sistemul juridic al Chinei nu are jurisdicție în Taiwan.

„De asemenea, mă aștept ca tovarășii din cadrul partidului să se afle în prima linie, să se unească și să se opună împreună amenințării pe care o reprezintă «teroarea roșie» a Chinei pentru societatea taiwaneză”, a adăugat Lai, vorbind în limba taiwaneză, cunoscută și sub denumirea de Hokkien sau Hoklo, în loc de limba oficială a guvernului, mandarina.

„Trebuie să colaborăm pentru a ne proteja modul de viață democratic și liber și să nu permitem sub nicio formă ca «Taiwanul democratic» să dea înapoi și să devină «Taiwanul Chinei»”, a afirmat el.

Biroul chinez pentru Afaceri din Taiwan nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. China a respins apelurile repetate ale lui Lai la dialog, calificându-l drept „separatist”.

Lai, care este și președintele DPP, a reiterat faptul că Taiwanul este deja o țară independentă, a cărei denumire constituțională este Republica China, și că nu se află subordonată Republicii Populare Chineze.

„Indiferent de grupul etnic, indiferent cine a venit mai devreme sau mai târziu, oricine se identifică cu Taiwanul este stăpânul acestei țări. Viitorul Taiwanului trebuie decis în comun de cei 23 de milioane de locuitori ai Taiwanului”, a afirmat el.

Guvernul învins al Republicii Chineze a fugit în Taiwan în 1949, după ce a pierdut războiul civil împotriva comuniștilor lui Mao Zedong, care au înființat Republica Populară.

Până în prezent, niciunul dintre cele două guverne nu îl recunoaște oficial pe celălalt și nu a fost semnat niciodată un tratat de pace care să pună capăt războiului civil sau un armistițiu.

Lai a afirmat că, în ultimul deceniu de guvernare a Partidului Democrat Progresist (DPP), Taiwanul nu a cedat în fața „expansiunii autoritare”, a atacurilor de dezinformare, a amenințărilor militare și a presiunilor diplomatice.

„Taiwanul a demonstrat lumii întregi că democrația nu este o slăbiciune; democrația este o forță”, a adăugat el.

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Editor : A.M.G.

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