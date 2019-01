Mesaj greşit de Anul Nou, proiectat pe Harbour Bridge din Sydney

„Happy New Year 2018!” („Un an nou fericit 2018!”), a fost mesajul proiectat pe Harbour Bridge din Sydney în noapte dintre ani, în timpul spectacolului pirotehnic, în loc de „Happy New Year 2019!”.

Titlul de pe prima pagină a ziarului Sydney Morning Herald de marţi a fost „Oh, nu, este 2018 din nou”, legat de mesajul proiectat pe pod în timp ce erau lansate cele 8,5 tone de artificii.

Greşeala a fost reperată de câţiva dintre spectatori, care au publicat diverse imagini pe reţelele de socializare.

Unii dintre utilizatorii de Twitter au vorbit despre „ziua cârtiţei”, referire la filmul din 1993 cu Bill Murray.

Anna MacInerney, şefa echipei care a organizat evenimentului, a spus că nu a fost „încântată” de greşeală şi că încearcă să treacă peste. „Durează 15 luni să organizăm un eveniment de o aşa amploare. A fost o greşeală, însă putem spune clar că, în realitate, suntem în 2019. Ne concentrăm pe marile lucruri care au fost realizate noaptea trecută”, a spus ea.

La spectacolul pirotehnic pregătit pentru Anul Nou au participat aproximativ 1 milion de persoane.

