Live TV

Mesaj neobișnuit în China: „Bucurați-vă de romantism”. O universitate își îndeamnă studenții să se îndrăgostească

Data actualizării: Data publicării:
„Admiraţi florile şi bucuraţi-vă de romantism”. Sursa foto: Profimedia Images

O universitate din China îndeamnă studenții „să se bucure de flori și să se îndrăgostească” în vacanța de primăvară, o directivă neobișnuită într-o țară axată pe performanța academică, în contextul în care autoritățile caută noi modalități de a stimula căsătoriile și consumul intern, informează miercuri Reuters.

„Admiraţi florile şi bucuraţi-vă de romantism” este tema sub care se desfăşoară, în perioada 1-6 aprilie, vacanţa de primăvară la Colegiul vocaţional de Aviaţie din sud-vestul Sichuan, potrivit paginii oficiale de Wechat.

Mesajul publicat marţi, care îndeamnă profesorii şi studenţii să lase deoparte cărţile, vine la două săptămâni după ce China a anunţat că va introduce vacanţe de primăvară şi de toamnă în şcoli, în plus faţă de vacanţele tradiţionale de vară şi iarnă. Autorităţile au spus că vor încuraja de asemenea concediul plătit eşalonat, care să le permită angajaţilor să călătorească în afara sezonului de vârf.

Provincii precum Sichuan şi Jiangsu, alături de oraşe ca Suzhou şi Nanjing au anunţat planuri pentru vacanţele de primăvară, majoritatea stabilite în aprilie sau la începutul lunii mai.

China încearcă să stimuleze consumul intern încurajând activităţile de călătorie şi de agrement în rândul populaţiei sale de 1,4 miliarde de locuitori. Totodată, autorităţile speră că acordarea unor perioade mai mari de timp liber va crea condiţii propice ca natalitatea să inverseze tendinţa actuală de scădere.

În 2025, populaţia Chinei s-a diminuat, pentru al patrulea an consecutiv, după ce natalitatea a scăzut la un nivel record, experţii avertizând în legătură cu o continuare a scăderii.

Autorităţile de la Beijing au publicat de asemenea marţi un ghid pentru a promova o dezvoltare adaptată nevoilor copiilor, a precizat într-o notă Comisia naţională pentru dezvoltare şi reformă (NDRC).

Comisia a făcut apel la eforturi coordonate pentru crearea unor „oraşe prietenoase cu copiii”, prin îmbunătăţirea serviciilor publice în domenii precum educaţie, sănătate, călătorii, sporturi şi recreere.

Oamenii trebuie să aibă suficient de mult timp şi bani pentru a creşte copii, a spus James Liang, cofondatorul agenţiei de turism chineze Trip, care a cerut mai multe astfel de iniţiative.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o rezistență de nezdruncinat”
Oana Țoiu susține că „nu există ameninţări directe” din partea Iranului: „Românii se pot simţi în siguranţă”
Războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea transforma în unul nuclear, crede Organizața Mondială a Sănătății: „Angajații sunt pregătiți”
Citește mai multe
