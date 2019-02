Mesaj surprinzător al lui Kim Jong-un despre armele nucleare

Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus secretarului de stat american Mike Pompeo că nu doreşte ca toată viaţa copiii săi să trăiască cu povara armelor nucleare, a declarat sâmbătă un fost ofiţer CIA, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Kim Jong Un și Donald Trump la prima lor întâlnire Foto: Guliver/Getty Images

Kim Jong-un a făcut aceste declaraţii personale rare în timpul unei vizite a secretarului de stat Mike Pompeo la Phenian, în aprilie anul trecut, când venise pentru a organiza summitul istoric între liderul nord-coreean şi preşedintele american Donald Trump, care a avut loc în iunie la Singapore, a precizat fostul oficial CIA, Andrew Kim. Declarațiile lui au fost preluate de agenţia de ştiri sud-coreeană Yonhap şi de ziarul The Wall Street Journal.



Înainte de a se retrage din Agenţia Centrală de Informaţii, Andrew Kim a înfiinţat Centrul de Misiune Coreea al CIA, în aprilie 2017, şi l-a însoţit pe Mike Pompeo - care era pe atunci directorul CIA - la Phenian, anul trecut.



„Sunt tată şi soţ. Şi am copii”, a afirmat Andrew Kim redând spusele liderului nord-coreean, care fusese întrebat de Mike Pompeo dacă este dispus să pună capăt programului său nuclear. „Şi nu vreau ca toată viaţa lor copiii mei să poate povara armelor nucleare. Acesta a fost răspunsul lui”, a afirmat vineri Andrew Kim în timpul unei prelegeri la Asia Pacific Research Center din cadrul Universităţii Stanford.



Fostul ofiţer al CIA a declarat că liderul nord-coreean şi-a exprimat dorinţa puternică de a îmbunătăţi legăturile cu Statele Unite pentru a stabili o relaţie de încredere între cele două ţări, despre care el a spus că este necesară pentru a pune capăt programului de arme nucleare.



Liderul nord-coreean Kim Jong-un a plecat sâmbătă din Phenian la bordul unui tren special către Vietnam, unde se va întâlni săptămâna viitoare cu preşedintele american Donald Trump, a informat agenţia rusă Tass. Potrivit unei surse diplomatice, trenul blindat a plecat din capitala nord-coreeană la ora 17:00 locală şi urmează să ajungă în Vietnam via China. În această călătorie - prin China - dictatorul nord-coreean, despre care se spune că are o fobie față de zbor, urmează să parcurgă 3.500 de kilometri.



Kim Jong Un şi Donald Trump urmează să se întâlnească pentru al doilea summit al lor, miercuri şi joi, la Hanoi.

Summitul ar putea să aibă loc la palatul prezidenţial - Government Guesthouse -, fosta reşedinţă a guvernatorilor Indochinei franceze în perioada colonială.

Hotelul Metropol, situat peste drum de palat, este avut în vedere ca posibil loc de rezervă al summitului.

La Hanoi, Kim ar putea să fie cazat la Hotelul Melia, iar Trump la JW Marriott, menționează News.ro.

