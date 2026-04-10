Live TV

Mesaj tranșant de la Beijing: China nu va tolera independența Taiwanului, spune Xi Jinping

Data publicării:
Xi Jinping
Foto: Reuters
Din articol
China „nu va tolera sub nicio formă” independența Taiwanului, care este principalul vinovat pentru subminarea păcii în Strâmtoarea Taiwan, a declarat vineri președintele Xi Jinping liderului opoziției din insulă, făcând apel la eforturi pentru promovarea „reunificării”, potrivit Reuters.

Cheng Li-wun, președinta celui mai mare partid de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), se află în China într-o misiune pe care ea o numește „de pace” pentru a reduce tensiunile, într-un moment în care Beijingul a intensificat presiunea militară asupra insulei pe care o revendică ca teritoriu al său.

În cadrul întâlnirii de la Marele Palat al Poporului, Xi i-a spus lui Cheng că lumea de astăzi nu se bucură de pace deplină, iar pacea este prețioasă.

„Compatrioții de pe ambele maluri ale strâmtorii sunt cu toții chinezi - membri ai aceleiași familii care doresc pace, dezvoltare, schimburi și cooperare”, a afirmat el, potrivit unor declarații difuzate de posturile de televiziune din Taiwan.

Ambele părți ale strâmtorii aparțin „unei singure Chine”, a adăugat Xi, potrivit unui comunicat separat al presei de stat.

„Când familia este armonioasă, toate lucrurile vor prospera”, a spus el. „Independența Taiwanului este principalul vinovat pentru subminarea păcii în Strâmtoarea Taiwan - nu o vom tolera și nu o vom accepta în niciun caz”. Xi a menționat, de asemenea, subiectul spinos al unirii dintre China și Taiwan, care a fost mult timp obiectivul Beijingului, dar pe care guvernul Taiwanului îl respinge.

„KMT și Partidul Comunist trebuie să consolideze încrederea politică reciprocă, să mențină o interacțiune pozitivă, să unească compatrioții de pe ambele maluri ale strâmtorii și să se unească pentru a crea un viitor luminos al reunificării patriei și al renașterii naționale”, a spus el.

China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, afirmând că acesta este un „separatist”. Administrația lui Lai i-a cerut lui Cheng să îi spună Chinei să înceteze amenințările și afirmă că Beijingul ar trebui să colaboreze cu guvernul ales democratic din Taipei.

Vineri, în cadrul unei declarații de presă susținute la Taipei, Hsu Kuo-yung, secretarul general al Partidului Democrat Progresist, aflat la guvernare în Taiwan, a criticat Partidul Naționalist Chinez (KMT) pentru că continuă să blocheze aprobarea parlamentară a cheltuielilor pentru apărare în timp ce Cheng se află în China. „Încercați cumva să-i oferiți un fel de cadou grandios lui Xi Jinping?”, a spus Hsu.

„Tablă de șah”

KMT a condus odată întreaga Chină până când guvernul Republicii Chineze pe care îl conducea a fugit în Taiwan în 1949, după ce a pierdut un război civil împotriva comuniștilor lui Mao Zedong, care au fondat Republica Populară Chineză. Nu a fost semnat niciodată un tratat de pace sau un armistițiu și, până în prezent, niciunul dintre guverne nu îl recunoaște oficial pe celălalt.

Cheng i-a spus lui Xi că relațiile reciproc avantajoase dintre cele două maluri ale Strâmtorii sunt ceea ce își dorește publicul de ambele părți și că interacțiunile și schimburile ar trebui să fie reciproce.

„Eu, Li-wun, sper sincer că într-o zi, în viitor, voi avea ocazia să fiu gazda și să-l întâmpin pe secretarul general Xi și pe toți cei prezenți aici în Taiwan”, a adăugat ea, folosind titlul lui Xi de șef al partidului comunist.

Cheng a spus că speră ca, prin eforturile ambelor părți, Strâmtoarea Taiwanului să nu mai fie un punct focal al unui potențial conflict și cu siguranță să nu devină o „tabla de șah pe care forțele externe să intervină”. Ambele părți ale strâmtorii ar trebui să planifice și să construiască în continuare mecanisme instituționalizate și durabile pentru dialog și cooperare, a adăugat ea.

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al Taiwanului, în ciuda lipsei unei relații oficiale.

Beijingul a cerut în repetate rânduri ca Washingtonul să înceteze să mai furnizeze arme Taipeiului. Statele Unite au susținut planurile guvernului taiwanez de a majora cheltuielile pentru apărare.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Xi Jinping inspectează soldații
3
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
4
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
5
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Digi Sport
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Taiwanese President Lai Ching-te (William Lai) speaks during a press conference in Taipei
Taiwanul anunță că vrea să îşi consolideze cooperarea militară cu Statele Unite
centrala carbune
Taiwanul creşte producţia de electricitate în termocentralele pe cărbune, din cauza războiului din Orientul Mijlociu
USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
„Merge pe coji de ouă”: Cum gestionează Donald Trump armistițiul fragil cu China
Avioane de vânătoare J-20 în China
Un nou mister aviatic în apropiere de China: De ce ultimele alerte privind spațiul aerian emise de Beijing „au clar ca țintă Japonia”
CHINA XI JINPING NEW YEAR MESSAGE (CN)
Xi Jinping cere dezvoltarea unui nou sistem energetic în China, în contextul crizei declanșate de războiul din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting...
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: meteorologii anunță...
donald trump (1)
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el...
edl sincron marinescu_00410
Ministrul Justiției a respins acuzațiile privind un „blat” politic...
Ultimele știri
Zelenski afirmă că forțele ucrainene au doborât drone Shahed în țări din Orientul Mijlociu în timpul războiului cu Iranul
Val de frig în Maramureș: temperaturi de -13 grade la munte și pagube în livezi din cauza înghețului
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, povești cutremurătoare cu Mircea Lucescu: l-a salvat de Covid, l-a vizitat în pușcărie și l-a dat...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
LIVE / Înmormântare Mircea Lucescu. A început slujba de la Biserica Sfântul Elefterie. Unei persoane i s-a...
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
Tichetele de masă nu ajung doar în contractul de muncă. Unde mai trebuie să fie înregistrate
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul făcut de Traian Băsescu, după ce a depus coroana la sicriul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Nu mai are pătrățele pe abdomen, ci o...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...