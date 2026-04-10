Mesaj tranșant de la Beijing: China nu va tolera independența Taiwanului, spune Xi Jinping

China „nu va tolera sub nicio formă” independența Taiwanului, care este principalul vinovat pentru subminarea păcii în Strâmtoarea Taiwan, a declarat vineri președintele Xi Jinping liderului opoziției din insulă, făcând apel la eforturi pentru promovarea „reunificării”, potrivit Reuters.

Cheng Li-wun, președinta celui mai mare partid de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), se află în China într-o misiune pe care ea o numește „de pace” pentru a reduce tensiunile, într-un moment în care Beijingul a intensificat presiunea militară asupra insulei pe care o revendică ca teritoriu al său.

În cadrul întâlnirii de la Marele Palat al Poporului, Xi i-a spus lui Cheng că lumea de astăzi nu se bucură de pace deplină, iar pacea este prețioasă.

„Compatrioții de pe ambele maluri ale strâmtorii sunt cu toții chinezi - membri ai aceleiași familii care doresc pace, dezvoltare, schimburi și cooperare”, a afirmat el, potrivit unor declarații difuzate de posturile de televiziune din Taiwan.

Ambele părți ale strâmtorii aparțin „unei singure Chine”, a adăugat Xi, potrivit unui comunicat separat al presei de stat.

„Când familia este armonioasă, toate lucrurile vor prospera”, a spus el. „Independența Taiwanului este principalul vinovat pentru subminarea păcii în Strâmtoarea Taiwan - nu o vom tolera și nu o vom accepta în niciun caz”. Xi a menționat, de asemenea, subiectul spinos al unirii dintre China și Taiwan, care a fost mult timp obiectivul Beijingului, dar pe care guvernul Taiwanului îl respinge.

„KMT și Partidul Comunist trebuie să consolideze încrederea politică reciprocă, să mențină o interacțiune pozitivă, să unească compatrioții de pe ambele maluri ale strâmtorii și să se unească pentru a crea un viitor luminos al reunificării patriei și al renașterii naționale”, a spus el.

China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, afirmând că acesta este un „separatist”. Administrația lui Lai i-a cerut lui Cheng să îi spună Chinei să înceteze amenințările și afirmă că Beijingul ar trebui să colaboreze cu guvernul ales democratic din Taipei.

Vineri, în cadrul unei declarații de presă susținute la Taipei, Hsu Kuo-yung, secretarul general al Partidului Democrat Progresist, aflat la guvernare în Taiwan, a criticat Partidul Naționalist Chinez (KMT) pentru că continuă să blocheze aprobarea parlamentară a cheltuielilor pentru apărare în timp ce Cheng se află în China. „Încercați cumva să-i oferiți un fel de cadou grandios lui Xi Jinping?”, a spus Hsu.

„Tablă de șah”

KMT a condus odată întreaga Chină până când guvernul Republicii Chineze pe care îl conducea a fugit în Taiwan în 1949, după ce a pierdut un război civil împotriva comuniștilor lui Mao Zedong, care au fondat Republica Populară Chineză. Nu a fost semnat niciodată un tratat de pace sau un armistițiu și, până în prezent, niciunul dintre guverne nu îl recunoaște oficial pe celălalt.

Cheng i-a spus lui Xi că relațiile reciproc avantajoase dintre cele două maluri ale Strâmtorii sunt ceea ce își dorește publicul de ambele părți și că interacțiunile și schimburile ar trebui să fie reciproce.

„Eu, Li-wun, sper sincer că într-o zi, în viitor, voi avea ocazia să fiu gazda și să-l întâmpin pe secretarul general Xi și pe toți cei prezenți aici în Taiwan”, a adăugat ea, folosind titlul lui Xi de șef al partidului comunist.

Cheng a spus că speră ca, prin eforturile ambelor părți, Strâmtoarea Taiwanului să nu mai fie un punct focal al unui potențial conflict și cu siguranță să nu devină o „tabla de șah pe care forțele externe să intervină”. Ambele părți ale strâmtorii ar trebui să planifice și să construiască în continuare mecanisme instituționalizate și durabile pentru dialog și cooperare, a adăugat ea.

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al Taiwanului, în ciuda lipsei unei relații oficiale.

Beijingul a cerut în repetate rânduri ca Washingtonul să înceteze să mai furnizeze arme Taipeiului. Statele Unite au susținut planurile guvernului taiwanez de a majora cheltuielile pentru apărare.

