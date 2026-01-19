Live TV

Mesaje antiguvernamentale la televiziunea de stat din Iran, după un atac cibernetic

Rally against oppressive Iranian regime of Supreme Leader Ali Hosseini Khamenei.
Steagul monarhic al Iranului cu simbolul Leul și Soarele, folosit de opozanții regimului. Sursa foto: Profimedia Images

Televiziunea de stat din Iran a fost întreruptă brusc duminică de un atac cibernetic, iar pentru câteva momente pe ecrane au apărut mesaje antiguvernamentale. Autoritățile susțin că e vorba despre un „actor necunoscut”.

Televiziunea de stat iraniană a anunţat luni că a fost ţinta unui atac cibernetic din partea unui actor „necunoscut” şi că semnalul său în unele regiuni ale ţării a fost întrerupt „pentru câteva momente” duminică după-amiază, timp în care pe ecrane au apărut mesaje anti-regim, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Transmisia programelor prin satelitul Intelsat în unele regiuni ale ţării a fost întreruptă pentru câteva momente”, a recunoscut Organizaţia de Radio şi Televiziune din Iran, care în ultimele săptămâni a difuzat imagini cu revolte şi violenţe în timpul protestelor care au început la sfârşitul lunii decembrie. Problema a fost „rezolvată imediat”, a declarat televiziunea de stat iraniană.

Înregistrări video difuzate pe reţele sociale în momentul atacului cibernetic arată imagini şi mesaje împotriva Republicii Islamice şi îndeamnă iranienii să continue protestele împotriva regimului ayatollahilor.

Iran International – postul de televiziune al opoziţiei iraniene – a relatat duminică seara că transmisiunile prin satelit ale mai multor posturi de televiziune oficiale iraniene au fost deturnate, iar mesaje şi declaraţii împotriva regimului ayatollahului au fost difuzate timp de câteva minute.

Printre aceste declaraţii au figurat şi unele ale prinţului moştenitor Reza Pahlavi, fiul din exil al şahului detronat în timpul Revoluţiei Islamice din 1979, care a încercat în ultimele săptămâni să se poziţioneze ca lider al protestelor ce vizează înlăturarea regimului clerical, potrivit portalului israelian Ynet.

Protestele din Iran au izbucnit pe 28 decembrie din cauza crizei economice şi a deprecierii rialului, dar s-au extins rapid în toată ţara, sfârşind prin a lansa revendicări politice. Acţiunile de protest au atins momentul culminant în 8 ianuarie şi 9 ianuarie, cu o explozie de manifestaţii aproape pe întregul teritoriu al Iranului.

Ca ripostă, autorităţile iraniene au întrerupt comunicaţiile, inclusiv internetul, şi au desfăşurat forţele de securitate în toată ţara pentru a înăbuşi demonstraţiile. Potrivit organizaţiei neguvernamentale (de opoziţie) Iran Human Rights, cu sediul la Oslo, represiunea s-a soldat cu peste 3.400 de morţi şi 19.000 de arestări.

Citește și Reza Pahlavi, fiul fostului şah, promite că se va întoarce în Iran din exilul în SUA: „Poporul m-a chemat să conduc” 

