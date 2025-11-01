Live TV

Mesaje de acum 109 ani. Ce au scris doi soldați australieni pe hârtiile plasate într-o sticlă în 1916 și descoperită accidental acum

Data publicării:
letter message in the glass bottle
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Mesaje plasate într-o sticlă scrise de doi soldați australieni în 1916 au fost găsite mai bine de un secol mai târziu pe coasta de sud-vest a țării.

Notele vesele au fost scrise la doar câteva zile după începerea călătoriei lor către câmpurile de luptă din Franța, în timpul Primului Război Mondial.

Unul dintre soldați, soldatul Malcolm Neville, i-a spus mamei sale că mâncarea de la bord era „foarte bună” și că erau „fericiți ca Larry”. Câteva luni mai târziu, el a fost ucis în luptă, la vârsta de 28 de ani. Celălalt soldat, soldatul William Harley, în vârstă de 37 de ani, a supraviețuit războiului și s-a întors acasă.

Scrisorile au fost transmise descendenților lor, care au fost uimiți de descoperire.

Sticla a fost găsită la începutul acestei luni pe îndepărtata plajă Wharton, lângă Esperance, în Australia de Vest, de către Deb Brown, o locuitoare din zonă, și familia ei, transmite bbc

Ea se afla la plajă împreună cu soțul și fiica sa, în cadrul uneia dintre excursiile lor obișnuite cu ATV-ul pentru a curăța gunoiul, când au zărit o sticlă groasă de sticlă în nisip, a declarat ea marți.

„Curățăm des plajele și nu am trece niciodată pe lângă un gunoi. Așa că această sticluță zăcea acolo, așteptând să fie ridicată”, a declarat doamna Brown pentru agenția de știri Associated Press.

Deși hârtia era udă, ambele scrisori erau încă lizibile, așa că doamna Brown a început să caute familiile soldaților pentru a le înmâna scrisorile.

Doamna Brown l-a găsit pe nepotul soldatului Neville, Herbie Neville, căutând online numele soldatului și orașul din care provenea, deoarece adresa mamei sale era inclusă în bilet.

Domnul Neville a declarat pentru ABC News că experiența a fost „incredibilă” pentru familia sa, în special pentru Marian Davies, nepoata soldatului Neville, care își amintește că unchiul ei a plecat la război și nu s-a mai întors niciodată.

A doua scrisoare, scrisă de soldatul William Harley, era adresată pur și simplu celui care va găsi sticla. Mama lui murise cu ani în urmă.

Nepoata soldatului Harley, Ann Turner, a declarat pentru ABC că ea și ceilalți patru nepoți ai soldatului care mai erau în viață au fost „absolut uimiți” de mesaj.

„Pare cu adevărat un miracol și simțim cu adevărat că bunicul nostru ne-a contactat din mormânt”, a spus ea.

„Mă emoționez foarte tare când văd că celălalt tânăr avea o mamă căreia să-i scrie, iar mesajul din sticlă era destinat mamei sale, în timp ce bunicul nostru își pierduse mama cu mult timp în urmă, așa că i-a scris doar celui care a găsit sticla.”

Sticla a fost aruncată peste bord „undeva în Bight”, se arată în scrisoarea soldatului Harley, referindu-se la Great Australian Bight, în largul coastei sudice a țării.

Un profesor de oceanografie a declarat pentru ABC că sticla ar fi putut sta în apă doar câteva săptămâni înainte de a ajunge la Wharton Beach, unde ar fi putut rămâne îngropată timp de 100 de ani.

