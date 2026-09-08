Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie

În fiecare an, pe 8 septembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este o zi importantă din calendarul ortodox și un bun prilej pentru a le transmite celor care își sărbătoresc onomastica mesaje de „La mulți ani”, gânduri bune și urări de sănătate, liniște și bucurii.

Mai jos regăsiți o selecție de felicitări potrivite pentru această zi, fie că sunt adresate familiei, prietenilor, colegilor sau altor persoane dragi.

Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026

„La mulți ani, Maria! Să ai parte de oameni sinceri alături, de împliniri și de cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi!”

„De Sfânta Maria, îți trimit cele mai calde gânduri și îți doresc să ai parte de o viață frumoasă, cu sănătate și pace în suflet. Să-ți fie fiecare zi un motiv de recunoștință și bucurie! La mulți ani!”

„La mulți ani, Marian! Fie ca această zi de sărbătoare să-ți aducă liniște în suflet, speranță, putere și multe bucurii. Să fii sănătos, iubit și să ai mereu aproape oamenii care contează cu adevărat!”

„Îți doresc să pășești mereu cu încredere înainte și să ai parte de tot ceea ce îți dorești. Să nu-ți lipsească sănătatea, iubirea, liniștea și oamenii frumoși din viața ta! La mulți ani, Mariana!”

„ Fie ca Sfânta Maria să îți aducă sănătate, zile senine și multe binecuvântări. Să te bucuri de fiecare clipă alături de familie și de cei dragi! La mulți ani împliniți!”

„De Sfânta Maria, îți doresc o zi plină de zâmbete, căldură și oameni dragi. Să ai parte de sănătate, noroc și împliniri, iar toate dorințele frumoase să prindă contur la timpul potrivit! La mulți ani cu bucurie!”

„La mulți ani, Mari! Să-ți fie sufletul mereu senin, casa plină de căldură și inima plină de iubire. Să ai puterea de a trece peste orice încercare și să te bucuri din plin de toate lucrurile frumoase pe care viața ți le oferă!”

„În această zi de sărbătoare, îți doresc să fii înconjurat de oameni care te iubesc, să ai parte de zile frumoase și să găsești mereu motive pentru a zâmbi! La mulți ani, draga mea Maria!”

„Fiecare pas să te apropie de ceea ce îți dorești, fiecare zi să-ți aducă o bucurie și fiecare an să fie mai frumos decât cel care a trecut. Multă sănătate, iubire și împliniri alături de cei dragi!”

„Sfânta Maria să-ți fie prilej de bucurie, recunoștință și liniște sufletească. Îți doresc sănătate, fericire, oameni buni aproape și puterea de a transforma fiecare vis frumos într-o realitate! La mulți ani și o zi binecuvântată!”

Cele mai frumoase urări pentru ziua onomastică din 8 septembrie

„La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai o zi minunată, plină de zâmbete, surprize frumoase și clipe de neuitat alături de oamenii pe care îi iubești!”

„Cu ocazia acestei zile speciale, îți doresc ca toate lucrurile frumoase pe care le aștepți să vină în viața ta și să ai parte de cât mai multe motive de fericire! La mulți ani!”

„Sărbătoarea Sfintei Maria să-ți aducă în suflet lumină, în casă bucurie și în viață cât mai multe momente frumoase! Să fii sănătos și să te bucuri de fiecare zi! La mulți ani!”

„Astăzi este despre bucurie, oameni dragi și gânduri bune! Îți doresc să ai parte de o zi superbă și de un an plin de reușite, zâmbete și împliniri! La mulți ani de Sfânta Maria!”

„Îți doresc ca această zi de sărbătoare să fie începutul unei perioade pline de vești bune, realizări și momente care să-ți rămână frumos în suflet! Să ai parte de tot ce îți dorești! La mulți ani!”

„De Sfânta Maria, îți trimit cele mai frumoase gânduri și îți doresc să ai parte de o viață frumoasă, de oameni adevărați și de multe clipe în care să simți cât de norocos ești! La mulți ani!”

„Să ai parte de o sărbătoare frumoasă, de râsete sincere, îmbrățișări calde și momente petrecute alături de cei care îți fac viața mai frumoasă! La mulți ani de Sfânta Maria!”

„Fie ca această zi să-ți aducă exact bucuria de care ai nevoie și să deschidă drumul către multe lucruri bune! Să fii sănătos, fericit și mereu înconjurat de oameni dragi! La mulți ani!”

„Astăzi merită să lași grijile deoparte și să te bucuri de oamenii frumoși din viața ta! Îți doresc o zi de neuitat și un an plin de realizări, iubire și momente fericite! La mulți ani!”

„La mulți ani de Sfânta Maria! Să-ți fie ziua la fel de frumoasă precum gândurile celor care îți trimit astăzi o urare, iar anul care vine să-ți aducă multe motive de bucurie și împlinire!”

Felicitări speciale pentru sărbătoriți de Nașterea Maicii Domnului

„La mulți ani tuturor celor care își serbează astăzi numele! Să aveți parte de o zi senină, de oameni dragi aproape și de multe clipe care să vă rămână în suflet!”

„Gânduri bune și cele mai sincere urări tuturor sărbătoriților! Să vă fie viața presărată cu bucurii, reușite și momente frumoase alături de cei care vă iubesc!”

„La mulți ani cu sănătate și voie bună tuturor celor care poartă numele sărbătorite astăzi! Să vă bucurați de această zi și de fiecare clipă petrecută alături de familie!”

„O zi de sărbătoare este mai frumoasă atunci când este împărtășită cu cei dragi! Vă dorim tuturor sărbătoriților multă sănătate, fericire și un viitor plin de împliniri! La mulți ani!”

„Cele mai frumoase urări se îndreaptă astăzi către toți cei care își sărbătoresc numele! Să aveți parte de zile liniștite, suflete împăcate și cât mai multe motive de zâmbet! La mulți ani!”

„Fie ca această zi specială să vă aducă în dar bucurie, speranță și momente prețioase alături de cei dragi! Tuturor sărbătoriților le dorim sănătate și împliniri pe toate planurile! La mulți ani!”

„Pentru toți cei care își serbează astăzi numele, un gând bun și o urare din suflet! Să vă fie casa plină de căldură, inima plină de iubire și fiecare zi mai frumoasă decât cea de ieri! La mulți ani!”

„La ceas de sărbătoare, vă dorim să aveți parte de liniște, belșug sufletesc și oameni care să vă fie alături în toate momentele importante ale vieții! Să fiți sănătoși și fericiți! La mulți ani!”

„Astăzi este un bun prilej să ne amintim cât de importante sunt familia, prietenia și oamenii dragi! Tuturor sărbătoriților le dorim o zi plină de căldură sufletească și un an cu multe realizări! La mulți ani!”

„La mulți ani tuturor sărbătoriților! Să vă însoțească mereu sănătatea, norocul și bucuria, iar fiecare nouă zi să vă aducă motive pentru care să fiți recunoscători și fericiți!”

Editor : M.C.