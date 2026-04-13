Mesajul lui Donald Trump, după ce blocada SUA asupra porturilor iraniene a intrat în vigoare: „Va fi eliminată imediat”

La scurt timp de la intrarea în vigoare a blocadei SUA asupra porturilor iraniene, Donald Trump a afirmat că flota Teheranului „zace pe fundul mării, complet distrusă”, lansând și un avertisment: „Dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat”.

„Flota iraniană zace pe fundul mării, complet distrusă – 158 de nave. Ceea ce nu am lovit sunt cele câteva nave pe care ei le numesc «nave de atac rapid», deoarece nu le-am considerat o amenințare serioasă. Avertisment: Dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat, folosind același sistem de neutralizare pe care îl aplicăm traficanților de droguri aflați la bordul ambarcațiunilor pe mare. Este rapid și brutal. P.S. 98,2% din drogurile care intrau în SUA pe cale maritimă au fost OPRITE!”, a transmis liderul SUA pe Truth Social.

Blocada impusă de cel de-al 47-lea președinte american asupra porturilor iraniene a intrat în vigoare în cea de-a 45-a zi a războiului din Orientul Mijlociu. În primele ore ale zilei de luni, liderul de la Casa Albă a scris pe Truth Social că SUA vor începe „blocarea navelor care intră sau ies din porturile iraniene” la ora 10:00 ET (17.00, ora României)

Blocada urmează să cuprindă „întreaga coastă iraniană”, potrivit unei note trimise de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) către navigatori și raportată de agenția de știri Reuters. Aceasta va afecta navele de orice pavilion din Golful Oman și Marea Arabiei, la est de Strâmtoarea Ormuz. 

CENTCOM a avertizat că navele „care intră sau ies din zona blocată fără autorizație sunt pasibile de interceptare, deviere și capturare”, conform unui comunicat. 

Mai mult, transporturile umanitare, precum alimentele și produsele medicale, vor fi permise, sub rezerva inspecției. Garda Revoluționară Islamică a transmis că navele militare care se apropie de strâmtoare vor fi „tratate cu severitate”.

Citește și:

Iranul declară că porturile din Golf sunt „fie pentru toți, fie pentru nimeni”

Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril după blocada anunțată de SUA împotriva Iranului

