Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Ali Larijani a fost eliminat de Israel: „Fiecare picătură de sânge are un preț”

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
La o zi după ce Iranul a confirmat moartea lui Ali Larijani, Mojtaba Khamenei l-a descris pe șeful serviciilor de securitate iraniene drept o „persoană inteligentă și dedicată” și o figură distinsă în cadrul clasei politice iraniene, relatează Al Jazeera, citând agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim.

Conform declarației difuzate de agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim, noul lider suprem al Iranului a afirmat că a primit vestea morții lui Larijani cu „mare regret”, descriindu-l ca pe o „persoană inteligentă și dedicată” și o figură distinsă în cadrul clasei politice iraniene.

„Asasinarea unei astfel de personalități arată, fără îndoială, amploarea importanței sale și ura dușmanilor Islamului față de el”, a mai transmis liderul suprem.

„Anti-islamiștii ar trebui să știe că vărsarea acestui sânge la poalele arborelui sistemului islamic nu face decât să-l întărească și, desigur, fiecare picătură de sânge are un preț pe care criminalii ucigași ai martirilor trebuie să-l plătească în curând.”

Reacția lui Khamenei vine în contextul în care Israelul l-a eliminat pe ministrul iranian de informații, Esmail Khatib, informație confirmată și de Teheran.

Cine a fost Ali Larijani

Cunoscut de zeci de ani ca o figură cumpătată și pragmatică în cadrul establishmentului iranian, Ali Larijani a fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, contribuind la conturarea strategiei țării în contextul războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului.

Născut în 1958, în Najaf, Irak, într-o familie bogată din Amol, Larijani aparține unei dinastii puternice, descrisă odată de revista Time drept „familia Kennedy a Iranului”. Tatăl său era un proeminent savant religios, iar la 20 de ani Larijani s-a căsătorit cu Farideh Motahari, fiica unui apropiat al fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini.

Spre deosebire de mulți dintre colegii săi, el a avut o pregătire academică laică, obținând o diplomă în matematică și informatică înainte de a-și finaliza doctoratul în filosofie occidentală, axat pe Immanuel Kant.

După revoluția din 1979, s-a alăturat IRGC înainte de a intra în guvern, ocupând funcția de ministru al culturii și conducând ulterior postul public de televiziune IRIB. În 2005, a devenit secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și negociatorul-șef al Iranului în domeniul nuclear, demisionând în 2007.

A intrat în parlament în 2008 și a ocupat funcția de președinte al Parlamentului timp de trei mandate consecutive, jucând un rol cheie în obținerea aprobării acordului nuclear din 2015. Larijani s-a întors la funcția de secretar al Consiliului de Securitate în august 2025, reapărând ca o figură centrală în conducerea Iranului.

