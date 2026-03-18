Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Ali Larijani a fost eliminat de Israel: „Fiecare picătură de sânge are un preț”

Conform declarației difuzate de agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim, noul lider suprem al Iranului a afirmat că a primit vestea morții lui Larijani cu „mare regret”, descriindu-l ca pe o „persoană inteligentă și dedicată” și o figură distinsă în cadrul clasei politice iraniene.

„Asasinarea unei astfel de personalități arată, fără îndoială, amploarea importanței sale și ura dușmanilor Islamului față de el”, a mai transmis liderul suprem.

„Anti-islamiștii ar trebui să știe că vărsarea acestui sânge la poalele arborelui sistemului islamic nu face decât să-l întărească și, desigur, fiecare picătură de sânge are un preț pe care criminalii ucigași ai martirilor trebuie să-l plătească în curând.”

Reacția lui Khamenei vine în contextul în care Israelul l-a eliminat pe ministrul iranian de informații, Esmail Khatib, informație confirmată și de Teheran.

Cine a fost Ali Larijani

Cunoscut de zeci de ani ca o figură cumpătată și pragmatică în cadrul establishmentului iranian, Ali Larijani a fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, contribuind la conturarea strategiei țării în contextul războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului.

Născut în 1958, în Najaf, Irak, într-o familie bogată din Amol, Larijani aparține unei dinastii puternice, descrisă odată de revista Time drept „familia Kennedy a Iranului”. Tatăl său era un proeminent savant religios, iar la 20 de ani Larijani s-a căsătorit cu Farideh Motahari, fiica unui apropiat al fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini.

Spre deosebire de mulți dintre colegii săi, el a avut o pregătire academică laică, obținând o diplomă în matematică și informatică înainte de a-și finaliza doctoratul în filosofie occidentală, axat pe Immanuel Kant.

După revoluția din 1979, s-a alăturat IRGC înainte de a intra în guvern, ocupând funcția de ministru al culturii și conducând ulterior postul public de televiziune IRIB. În 2005, a devenit secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și negociatorul-șef al Iranului în domeniul nuclear, demisionând în 2007.

A intrat în parlament în 2008 și a ocupat funcția de președinte al Parlamentului timp de trei mandate consecutive, jucând un rol cheie în obținerea aprobării acordului nuclear din 2015. Larijani s-a întors la funcția de secretar al Consiliului de Securitate în august 2025, reapărând ca o figură centrală în conducerea Iranului.

Citește și:

„Cine este următorul?”. Cum reușește Israelul să elimine un număr atât de mare de lideri iranieni

Reacția Kremlinului la eliminarea liderilor iranieni de către SUA și Israel, după moartea lui Ali Larijani

