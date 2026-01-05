Mesajul președintelui Columbiei, după amenințările lui Donald Trump: „Pentru patria mea voi lua din nou armele”

Președintele columbian Gustavo Petro a declarat luni că va „lua armele” ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump, după ce operațiunea condusă de Delta Force a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, relatează Euronews.

Petro, un fost luptător de gherilă care a fost ținta unor comentarii dure din partea lui Trump timp de luni de zile, a scris pe X: „Am jurat să nu mai ating o armă niciodată... dar pentru patria mea voi lua din nou armele”.

Liderul de la Casa Albă a declarat în weekend că Petro ar trebui „să-și păzească fundul” și l-a numit pe președintele de stânga al Columbiei „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă în Statele Unite”.

Grupul de gherilă urbană M-19 al lui Petro a fost dezarmat în urma unui acord de pace din 1989. El a avut schimburi de replici acide cu Trump de la revenirea președintelui american la Casa Albă în ianuarie.

Petro a criticat desfășurarea militară a SUA în Caraibe, care a început cu atacuri asupra unor presupuse nave care transportau droguri, s-a extins la confiscarea petrolierelor venezuelene, apoi a culminat cu raidul de sâmbătă asupra Caracasului pentru capturarea președintelui Nicolas Maduro.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA l-a acuzat pe Petro de implicare în traficul de droguri fără a furniza dovezi și a impus sancțiuni financiare pentru el și familia sa. Washingtonul a eliminat, de asemenea, Columbia de pe lista țărilor certificate ca aliate în războiul SUA împotriva drogurilor.

Într-un mesaj lung pe X, Petro și-a apărat politica antidrog, dar a subliniat limitele agresiunii militare. „Dacă bombardezi chiar și unul dintre aceste grupuri fără informații suficiente, vei ucide mulți copii”, a scris el.

Administrația Trump menține legături strânse cu opoziția de dreapta din Columbia, care speră să câștige alegerile legislative și prezidențiale din acest an.

