Metoda prin care patru români au furat din bancomate germane aproape 700.000 €

Patru români sunt acuzați în Germania că au furat 662.630 de euro din bancomate, cele mai multe din Berlin.

Furturile s-au petrecut în perioada octombrie 2018 - octombrie 2019, iar procesul în care sunt judecați cei patru a început pe data de 4 mai, la Curtea Regională din Berlin, relatează Bild.

Presupusul șef al bandei, Radulian H., 39 de ani, electrician, care deține și pașaport german, a fost plasat în spatele unui perete din sticlă antiglonț în sala de judecată. „Elevul” său, Matei-Petru G., 36 de ani, era „expertul tehnic” al bandei, în timp ce Marian C., 26 de ani și Mircea C., 52 de ani, erau șoferi și aveau rolul să-i avertizeze pe ceilalți doi dacă în zona în care operau apărea vreun trecător.

Anchetatorii spun că românii foloseau metoda „jackpotting”. Au furat astfel toate bancnotele din 25 de bancomate și au mai avut alte 12 tentative nereușite.

Românii foloseau un program de calculator și un stick USB cu malware.

Loviturile au avut loc între octombrie 2018 și octombrie 2019, când doi membri ai bandei au fost arestați. Ceilalți doi au fugit în România, dar au fost prinși și extrădați.

Potrivit rechizitoriului, românii au furat 18.000 de euro dintr-un bancomat de pe Kurt-Schumacher-Damm, 42.640 de euro din altul de pe Müllerstrasse. Numai în noaptea de 14 spre 15 octombrie 2018 au „spart” cinci bancomate din care au furat 130.600 de euro. Pe 8 martie 2019, dintr-un singur bancomat au furat 76.600 de euro. Românii au mai acționat și în Dortmund și Barsinghausen.

Potrivit rechizitoriului, cei patru români au furat, în total, 662.630 euro.

Metoda aplicată de români

Potrivit anchetei, românii furnizau malware bancomatelor și astfel preluau controlul asupra computerului bancomatului activând funcția de plată.

Radulian H. este cel care a procurat autovehicule și instrumente folosite la spargeri și a ales bancomatele la care să acționeze. Apartamentul său din Berlin a fost „sediul” bandei.Matei-Petru G. a fost „creierul informatic” și a fost cel responsabil pentru manipularea virusului malware.

Judecătorul a propus un așa-numit acord judiciar, adică pedepse mai mici dacă fac mărturisiri complete. Trei dintre cei patru inculpați au acceptat propunerea. Matei-Petru G. riscă între doi ani și zece luni și trei ani și patru luni de închisoare. Mircea C. riscă între un an și zece luni și doi ani și patru luni, iar Marian C. ar putea primi o pedeapsă cu suspendare. Deciziile definitive ar putea fi luate la următorul termen al procesului din data de 11 mai.

Liderul bandei, Radulian H., a respins procedura de acord și va fi judecat în continuare.