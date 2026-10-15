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Mexic: Amiba „mâncătoare de creier” a fost detectată în Yucatan. Șase lacuri au fost închise, autoritățile în alertă

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Naegleria fowleri
Foto: Profimedia
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Din articol
„Naegleria fowleri”

Autorităţile mexicane au raportat prezenţa celebrei amibe „mâncătoare de creier” în şase lacuri artificiale dintr-o regiune foarte turistică a ţării, care au fost închise, s-a aflat din surse oficiale, scrie AFP.

Agenţi ai serviciilor de sănătate din statul Yucatan au analizat apa din şase dintre cele nouă lacuri din Yucatán (sud-est), după decesul unui instructor de schi nautic care contractase amiba Naegleria fowleri în septembrie anul trecut, conform Secretariatului regional pentru Sănătate.

Aceste lacuri au fost amenajate în scopuri recreative, pentru schi nautic, paddleboarding şi caiac, în centre comerciale şi rezidenţe de lux.

Yucatan este cunoscut pentru plajele sale de la Golful Mexic, staţiunile sale şi pentru ruinele sale mayaşe.

Este vorba despre primul deces înregistrat în acest stat, celebru de asemenea pentru impresionantele sale bazine naturale de apă dulce, cunoscute sub numele de cenote (gropi şi cavităţi naturale cu apă dulce şi cristalină, formate prin prăbuşirea rocii calcaroase), unde autorităţile au decis să consolideze supravegherea sanitară.

Secretarul pentru Sănătate din Yucatan, Alberto Alcocer, a îndemnat locuitorii să consulte cât mai repede un medic dacă este posibil să fi intrat în contact cu apă contaminată.

„Descoperirea acestei amibe în mediu nu înseamnă că există o epidemie şi nici că persoanele care au vizitat aceste locuri sunt bolnave”, a precizat oficialul într-un videoclip publicat miercuri seară.

„Mecanismul de infectare se produce atunci când apa contaminată (...) pătrunde prin nas”, a explicat el: „aceasta înseamnă că trebuie să continuăm să acţionăm în mod preventiv”.

„Naegleria fowleri”

Instructorul de schi decedat a fost spitalizat timp de mai multe zile înainte de a muri de meningo-encefalită amibiană primară, boala provocată de această amibă.

„Naegleria fowleri” proliferează în apele dulci stătătoare din lacuri, râuri, iazuri şi izvoare termale din întreaga lume, în special la temperaturi cuprinse între 35 şi 46 °C, conform autorităţilor sanitare mexicane.

Infecţiile cerebrale pe care le provoacă sunt foarte rare, dar aproape întotdeauna mortale.

Guvernul din Yucatan a deschis o anchetă cu privire la companiile responsabile de întreţinerea şi calitatea apei din primul lac în care a fost detectată prezenţa amibei

Editor : Sebastian Eduard

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