Live TV

„Mi-e teamă să zbor spre Dubai, e zonă de război”. Incertitudine și deznădejde pentru turiștii prinși în războiul din Orientul Mijlociu

Data publicării:
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia
Fumul se ridică din zonă după ce capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia

Războiul din Orientul Mijlociu nu afectează doar strategiile militare și politica internațională, ci și viața turiștilor prinși în mijlocul tensiunilor. Mărturiile unor britanici blocați în Qatar și Malaezia arată cum escaladarea conflictului a transformat călătoriile de rutină în experiențe stresante și periculoase. „Dronele explodau pe cer, deasupra noastră”, mărturisesc membrii unei familii britanice, care acum nu pot pleca din Doha. Iar un turist din Anglia, care urma să ajungă cu avionul în Dubai, recunoaște că dacă s-ar redeschide aeroporturile din Emiratele Arabe Unite, el s-ar teme să ajungă acolo, arată Sky News.

Turiști britanici blocați în Qatar și Malaezia descriu frica, haosul și incertitudinea provocate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. 

Jo Hummel și familia ei, blocată la Doha, au relatat pentru Sky News cum drone explodau deasupra hotelului unde erau cazați.

„A trebuit să trezesc copiii dimineață, pentru că drone explodau pe cerul de deasupra noastră, iar noi avem ferestre mari. Este destul de înfricoșător. Ca mamă, sunt speriată de moarte și încerc să rămân calmă, dar și să fiu organizată”, a spus Jo, în timp ce încerca să își protejeze cei doi copii.

Zborul lor către Londra a fost anulat și, deși compania aeriană le-a oferit cazare, incertitudinea asupra momentului în care vor putea să plece acasă le-a accentuat stresul: „Nu cred că va pleca nimic până când nu va fi sigur”, a spus Jo.

Situația nu este izolată. Frankie Thatcher, blocat în Kuala Lumpur după ce zborul său spre Dubai a fost anulat, a declarat: „Mi-e frică să zbor spre Dubai în acest moment, deoarece îl percep ca pe o zonă de război activă. Mă simt mai neputincios ca niciodată.”

El a descris frustrările întâmpinate în relația cu compania aeriană: „Deschid cu 15 minute înainte de zborul meu programat mâine, așa că sunt blocat până atunci fără niciun răspuns. Linia pe care mi-au cerut să o sun nu este activă în afara programului de lucru. Cererile de hrană și apă au fost respinse.”

Citește și: Haos în Golful Persic: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră în Dubai, Abu Dhabi și Doha

Aceste experiențe ridică mai multe întrebări de natură strategică și socială: cât de pregătite sunt companiile aeriene și autoritățile pentru protecția civililor în timpul conflictelor regionale și cum poate fi asigurată continuitatea transportului aerian în condiții de securitate extremă, arată presa din Regatul Unit.

Analiza situației sugerează că, pe lângă implicațiile politice și militare ale războiului din Orientul Mijlociu, există un impact direct și imediat asupra civililor și turiștilor, care devin involuntar martori și victime ale escaladării. 

Într-o lume interconectată, efectele unui conflict regional se propagă rapid, afectând nu doar securitatea națională, ci și experiența individuală a călătorilor și capacitatea companiilor de a gestiona crizele, mai arată Sky News.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
Explozii în Teheran
2
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
3
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
4
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
racheta balsitica lansata
5
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digi Sport
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Cursele speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300 de români din Orientul Mijlociu nu vor fi operate azi
Earth Day Protest Against The Trump Administration
Trump și Netanyahu vor schimbări la Teheran, însă regimul iranian a fost construit pentru a supraviețui. Se anunță un război îndelungat
profimedia-1079236515
A treia zi de război în Orientul Mijlociu: noi lovituri în Iran, nave scufundate, civili amenințați. Israelul promite atacuri mai dure
oana toiu
Oana Țoiu, după discuțiile cu miniștrii UE: „Situația din Israel și Iran rămâne tensionată”.  Ședință la Guvern luni dimineață
Royal Air Force Typhoon
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
Recomandările redacţiei
profimedia-1079236517
Cristian Diaconescu crede că nu e posibilă schimbarea regimului în...
Israel-US Strike Iran: Iran Retaliates Against Tel Aviv
Criză în Orientul Mijlociu: MAE evacuează peste 300 de români din...
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor.
Ambasadorul Israelului în România: „Mulţi iranieni ne mulţumesc. Au...
donald trump
Trump anunță că liderii iranieni cer negocieri cu SUA: „Trebuia să o...
Ultimele știri
Rusia pariază pe submarine și „asimetrie nucleară”, pentru că nu poate egala NATO convențional. Comandant: „Nu-i subestimăm”
Descoperire majoră în Alaska: unelte din fildeș de mamut, vechi de 14.000 de ani. O nouă teorie despre primii oameni din Americi
Discordie diplomatică: oamenii lui Trump zguduie Europa. Ce se află în spatele controverselor stârnite de ambasadorii SUA pe continent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Statul, dator la stat: patru ministere au strâns datorii de zeci de milioane la ANAF. Topul orașelor și...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club...
Adevărul
Iranul, în genunchi. Cum au reușit Israelul și SUA să lovească în inima regimului iranian. Superioritatea...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB, în play-out în premieră! Decizie radicală anunțată de Gigi Becali
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Fiul lui Tom Hanks este blocat în Columbia fără pașaportul american. Chet Hanks imploră ajutor: „Sunt...
Adevarul
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei”
Newsweek
Cum poți obține bani în plus la pensie dacă ai lucrat sâmbăta înainte de 89? Te poți pensiona mai repede?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Macaulay Culkin și Brenda Song își educă fiii cu filmul „Singur acasă”. Lecția pe care copiii o învață din...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...