„Mi-e teamă să zbor spre Dubai, e zonă de război”. Incertitudine și deznădejde pentru turiștii prinși în războiul din Orientul Mijlociu

Războiul din Orientul Mijlociu nu afectează doar strategiile militare și politica internațională, ci și viața turiștilor prinși în mijlocul tensiunilor. Mărturiile unor britanici blocați în Qatar și Malaezia arată cum escaladarea conflictului a transformat călătoriile de rutină în experiențe stresante și periculoase. „Dronele explodau pe cer, deasupra noastră”, mărturisesc membrii unei familii britanice, care acum nu pot pleca din Doha. Iar un turist din Anglia, care urma să ajungă cu avionul în Dubai, recunoaște că dacă s-ar redeschide aeroporturile din Emiratele Arabe Unite, el s-ar teme să ajungă acolo, arată Sky News.

Turiști britanici blocați în Qatar și Malaezia descriu frica, haosul și incertitudinea provocate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Jo Hummel și familia ei, blocată la Doha, au relatat pentru Sky News cum drone explodau deasupra hotelului unde erau cazați.

„A trebuit să trezesc copiii dimineață, pentru că drone explodau pe cerul de deasupra noastră, iar noi avem ferestre mari. Este destul de înfricoșător. Ca mamă, sunt speriată de moarte și încerc să rămân calmă, dar și să fiu organizată”, a spus Jo, în timp ce încerca să își protejeze cei doi copii.

Zborul lor către Londra a fost anulat și, deși compania aeriană le-a oferit cazare, incertitudinea asupra momentului în care vor putea să plece acasă le-a accentuat stresul: „Nu cred că va pleca nimic până când nu va fi sigur”, a spus Jo.

Situația nu este izolată. Frankie Thatcher, blocat în Kuala Lumpur după ce zborul său spre Dubai a fost anulat, a declarat: „Mi-e frică să zbor spre Dubai în acest moment, deoarece îl percep ca pe o zonă de război activă. Mă simt mai neputincios ca niciodată.”

El a descris frustrările întâmpinate în relația cu compania aeriană: „Deschid cu 15 minute înainte de zborul meu programat mâine, așa că sunt blocat până atunci fără niciun răspuns. Linia pe care mi-au cerut să o sun nu este activă în afara programului de lucru. Cererile de hrană și apă au fost respinse.”

Aceste experiențe ridică mai multe întrebări de natură strategică și socială: cât de pregătite sunt companiile aeriene și autoritățile pentru protecția civililor în timpul conflictelor regionale și cum poate fi asigurată continuitatea transportului aerian în condiții de securitate extremă, arată presa din Regatul Unit.

Analiza situației sugerează că, pe lângă implicațiile politice și militare ale războiului din Orientul Mijlociu, există un impact direct și imediat asupra civililor și turiștilor, care devin involuntar martori și victime ale escaladării.

Într-o lume interconectată, efectele unui conflict regional se propagă rapid, afectând nu doar securitatea națională, ci și experiența individuală a călătorilor și capacitatea companiilor de a gestiona crizele, mai arată Sky News.

Editor : C.A.