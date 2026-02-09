„Mi s-a făcut rău și m-au dat afară”. Un bărbat concediat pentru că a adormit la muncă a dat firma în judecată și a câștigat procesul

Un bărbat din Italia, concediat după ce angajatorul a susținut că a adormit la locul de muncă, a câștigat procesul intentat companiei. Instanța a stabilit că decizia nu a fost una corectă și a dispus reintegrarea acestuia, precum și plata salariilor restante și a despăgubirilor, relatează The Telegraph.

Francesco Rucci a fost concediat în mai 2023, după ce a fost fotografiat cu ochii închiși și capul ușor plecat, comportament pe care angajatorul l-a interpretat drept dormit în timpul programului de lucru, susținând că acesta reprezenta „un risc pentru siguranță”.

Rucci, care lucra pentru Ecologistic – o companie ce reciclează plastic pentru a produce lăzi destinate fructelor și legumelor – a negat acuzațiile și a contestat concedierea, afirmând că suferea de insomnie.

„Îmi amintesc perfect ziua în care mi s-a făcut rău, am închis ochii pentru aproximativ 10 minute și am ațipit. M-au concediat”, a declarat el.

Curtea de Apel din Taranto, oraș de coastă din sudul Italiei, a decis că concedierea a fost „nedreaptă” și un „act nelegitim”, stabilind că nu a existat „nicio abatere semnificativă” care să justifice cea mai severă sancțiune disciplinară.

Judecătorii au dispus reintegrarea lui Rucci, care lucra în companie din 2016, precum și plata tuturor drepturilor salariale restante, inclusiv a compensației de concediere.

Instanța a mai reținut că, înainte de concediere, Rucci fusese mutat într-un spațiu de lucru unde petrecea perioade lungi fără activitate, în urma unor neînțelegeri cu conducerea privind practicile de la locul de muncă.

Noul post a fost prezentat drept o promovare, însă fără majorare salarială sau responsabilități suplimentare. Rucci a descris acest rol ca fiind „o izolare impusă… în care timpul nu trecea niciodată”.

De la biroul său, a spus el, nu putea vedea decât „un perete gol, un raft cu cutii, un coș de gunoi și o altă încăpere prin geamuri”, rămânând acolo „12 ore pe zi”, fără „nici măcar o conexiune la internet ca să-și ocupe timpul”.

El a afirmat că a fost lăsat într-o stare de „inactivitate totală și umilire profesională”, fiind ulterior pus să îndeplinească „sarcini marginale și degradante”.

Pe parcursul procesului, care a durat aproape trei ani, Rucci a declarat că a suferit „o cădere emoțională” și că „nu mai dormea”.

„Noaptea trebuia să iau pastile fără de care nu puteam dormi… mă uitam la copiii mei și mă simțeam atât de vinovat”, a spus el.

Familia, a adăugat acesta, a fost nevoită „să strângă cureaua” din punct de vedere financiar, fiind o gospodărie cu un singur venit, iar soția sa a început ulterior să lucreze part-time.

Rucci, care era reprezentant sindical la momentul concedierii, a criticat ceea ce a numit „absența totală a unui sindicat care nu și-a apărat nici propriul membru, nici delegatul”.

El a spus că colegii săi „se temeau de represalii din partea companiei” și că a fost „surprins să nu primească nici măcar un semn de solidaritate din partea multora dintre ei”.

Deși a fost reintegrat, Rucci a declarat: „Nu știu cum mă voi simți când mă voi întoarce. Cu siguranță va avea un impact puternic”.

El a adăugat că se va „întoarce la muncă cu capul sus” și a promis să „continue să apere drepturile lucrătorilor fără teamă”.

„Astăzi, mai mult ca niciodată, este nevoie de rezistență. Și este nevoie de ea din partea tuturor”, a concluzionat el.

Editor : Ș.A.