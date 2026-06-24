„Mi s-a terminat oxigenul”. Cum a reușit un şerpaş să supravieţuiască singur pe Everest timp de o săptămână. Povestea lui Dawa Sherpa

Alpinistul nepalez care a supravieţuit în mod miraculos timp de o săptămână, singur, pe Everest, dintre care trei zile în adâncurile unei crevase, a povestit cum a reuşit să rămână în viață în condițiile extreme din cei mai înalți munți din lume.

„Sunt foarte fericit că m-am întors, am crezut că o să mor acolo”, a declarat Dawa Sherpa pentru AFP, potrivit Agerpres.

Șerpașul se află acum în recuperare, într-un apartament din capitala Kathmandu, alături de familia sa.

Dawa Sherpa, în vârstă de 57 de ani, a fost găsit pe 4 iunie nu departe de tabăra de bază a celui mai înalt vârf de pe planetă (8.849 de metri).

Poreclit „Hillary”, după legendarul alpinist Edmund Hillary, acest nepalez lucra ca bucătar în Tabăra 2 de pe Everest pentru o mică companie care organizează expediţii pe Everest, Himalayan Traverse Adventure.

Angajatorul i-a cerut, însă, să-l înlocuiască pe un şerpaş, chiar dacă el nu ajunsese încă niciodată pe vârful Everest.

„Mi s-a terminat oxigenul”

Dawa Sherpa a urcat până în zona „Balcony”, la aproximativ 8.400 de metri altitudine, la 28 mai, înainte de a coborî în Tabăra 4 la căderea nopţii, împreună cu alpinistul britanic Chris Thrall, cu polonezul Mariusz Chmielewski şi cu ghidul Pasang Kaji Sherpa.

Chris Thrall a fost ultima persoană care l-a văzut pe Dawa Sherpa, când se aflau la aproximativ 7.900 de metri altitudine.

Dawa Sherpa a explicat că a rămas în urmă din cauza lipsei de oxigen şi că i-a spus lui Thrall să continue fără el. „I-am spus să continue, că o să-l ajung din urmă”, a povestit el.

„Dar, când mi s-a terminat oxigenul, nu mai puteam să-mi mişc nici mâinile, nici picioarele. Aşa că am rămas agăţat în coardă vreo jumătate de oră”, a adăugat şerpaşul.

Singur şi epuizat, el s-a îndreptat încet spre un cort şi a găsit acolo nişte tăiţei.

Vânt asurzitor

„Am mâncat din ei şi asta m-a ajutat să-mi revin (...) Apoi am coborât la Tabăra 3”, la aproximativ 7.100 de metri, unde a petrecut o noapte în mijlocul unor rafale de vânt asurzitoare.

„Am încălzit nişte apă (...) am pregătit puţin terci de ovăz şi l-am mâncat”, a adăugat el.

Între timp, restul echipei a ajuns la Tabăra 2 şi l-a alertat pe angajatorul său. Însă operaţiunile de căutare şi de salvare au fost întârziate.

Şerpaşul a povestit că avea un telefon prin satelit, pe care nu a reuşit să-l pună în funcţiune, precum şi un walkie-talkie, ale cărui baterii s-au descărcat.

Rucsac de 28 kg

Dawa Sherpa şi-a continuat lupta pentru a înainta a doua zi şi a ajuns la Tabăra 2, dar în acel moment toţi ceilalţi alpinişti plecaseră deja. Din nou, era singur.

El s-a gândit să-şi continue drumul până la tabăra de bază dintr-o singură bucată, însă în zona temutei cascade de gheaţă Khumbu, una dintre principalele dificultăţi ale traseului de pe versantul nepalez, a căzut într-o crevasă.

„Am alunecat şi am căzut de pe o scară, iar acolo am rămas atârnat o lungă perioadă de timp”, cu un rucsac de 28 de kilograme care conţinea opt butelii goale de oxigen şi sacii de dormit ai clienţilor, a povestit el. El nu a lăsat această greutate să cadă în adâncurile îngheţate decât după ce i-au obosit mâinile.

„M-am lovit la cap”

În cele din urmă, neavând mai multă putere să rămână agăţat, a căzut.

„M-am lovit la cap, dar am căzut pe o suprafaţă plană”. În cădere, s-a rănit la un picior.

Căutând prin jachetă, el a găsit ciocolată îngheţată şi cafea liofilizată.

„Aveam biscuiţi şi ciocolată în buzunare şi cafea... Am luat câte puţin. N-aveam apă caldă, aşa că am spart nişte gheaţă ca să-mi umezesc gura”, a povestit el.

La 3 iunie, după şase zile de singurătate, el a auzit un elicopter. Era, însă, departe, în adâncurile crevasei.

„Ştiam că sosise un elicopter, îi auzeam zgomotul, dar nu-l vedeam”, a explicat el.

Salvat de avalanșă

Dawa Sherpa a povestit că a petrecut două nopţi în crevasă, neputând să escaladeze pereţii netezi ai acesteia.

„Am rămas acolo, fără să am unde să mă duc. M-am întrebat dacă voi trăi sau voi muri, sperând doar că cineva va veni să mă salveze”, a spus el.

„Dar n-a venit nimeni. În schimb, a venit o avalanşă, care m-a salvat”, a adăugat Dawa Sherpa.

Avalanşa a umplut crevasă cu zăpadă, ceea ce i-a permis să se târască spre ieşire. „A fost foarte greu, mi-a luat cel puţin o oră, ţinându-mă de gheaţă şi agăţându-mă cu crampoanele”, a precizat el.

„Puneam piciorul pe o bucată de zăpadă şi urcam încet”, a povestit Dawa Sherpa, adăugând că la momentul la care a ajuns la suprafaţă a „simţit” că avea să supravieţuiască.

Guvernul a deschis anchetă

Odată ieşit din crevasă, el a găsit o coardă şi a urmat-o, ajungând în cele din urmă să se târască până în apropierea taberei de bază.

Acolo, în dimineaţa zilei de 4 iunie, a fost descoperit de Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), o echipă nepaleză care deschide traseele pe Everest şi îndepărtează deşeurile lăsate în urmă.

„Am fost foarte fericit să-i văd, atunci mi-am dat seama că voi supravieţui, asta era sigur”, a declarat el.

Dawa Sherpa a fost evacuat cu elicopterul la Kathmandu, unde medicii i-au tratat degerăturile, deshidratarea şi fractura de femur.

Supravieţuirea sa improbabilă a stârnit bucurie în rândul celorlalţi alpinişti, dar şi furia familiei sale şi a comunităţii himalayene faţă de incapacitatea echipelor de salvare de a-l localiza mai devreme. Guvernul a deschis o anchetă în acest caz.

La întrebarea dacă este pregătit să revină în munţi, Dawa Sherpa a răspuns că nu-şi va mai câştiga niciodată existenţa din alpinism.

„Nu mă voi întoarce în munţii înalţi acum, poate doar pentru puţin trekking”, a spus el.

Editor : B.P.