Micul oraș japonez care încearcă să satisfacă pofta Occidentului pentru un trend apărut din senin: matcha. Cu ce probleme se confruntă

Julia Daniel, o studentă de 21 de ani din Texas, este hotărâtă să experimenteze tot ce are Japonia mai bun. Ea l-a întâlnit deja pe Mickey Mouse în Tokyo Disneyland și a călătorit cu trenul glonț spre Osaka. Dar punctul culminant al scurtei ei vacanțe are loc într-un loc mult mai puțin faimos: Uji, un oraș liniștit din centrul Țării Soarelui Răsare, unde se alătură unei cozi de alți străini, toți prezenți aici pentru a-și satisface aceeași poftă, scrie The Times.

Matcha, „o nebunie internațională”

Când ușile magazinului de ceai Nakamura Tokichi se deschid, toți se grăbesc către un mic raft cu mai multe cutii de metal. Magazinul le raţionează, punând la vânzare doar 40 în fiecare zi; în câteva minute, toate se vând.

Julia vine cu trei dintre vasele prețioase pentru care a plătit 9.000 yeni (48 lire sterline) - trei uncii de praf verde parfumat pe care oamenii călătoresc din întreaga lume pentru a-l cumpăra.

Este matcha, ceaiul verde sub formă de pudră care este folosit în ceremonia japoneză a ceaiului. Până acum câțiva ani era puțin consumat de altcineva decât mesenii de la cele mai tradiționale restaurante. Dar recent, și cu o intensitate tot mai mare în ultimul an, a devenit o nebunie internațională.

„Sunt obsedată de matcha”, spune Julia, care s-a îmbrăcat special pentru ocazie în nuanțe de verde și maro asemănătoare ceaiului. „Îmi dă energie, are beneficii pentru sănătate și este mult mai bun decât cafeaua. Pe TikTok, ceaiul Uji este o tendință mare, așa că nu aveam de gând să ratez asta cât timp sunt aici.”

După ce și-a asigurat proviziile de matcha și a mâncat un tort cu aromă de matcha, ea va vizita Muzeul Ceaiului din apropiere și va participa la Experiența de măcinare a matcha. Uji este pentru matcha ceea ce regiunea Champagne este pentru vinul spumant, iar boom-ul a adus un val de afaceri și de vizitatori.

Dar a adus, de asemenea, o tensiune pentru o industrie locală mică și lipsită de farmec, introdusă în celebritatea internațională într-un mod care multora li se pare că amenință sufletul matcha în sine.

Producția de matcha a explodat

Ceremonia tradițională a ceaiului este un ritual meditativ străvechi, care are mai multe în comun cu o Euharistie creștină decât prepararea unei băuturi rapide. Ceaiul sub formă de pulbere se amestecă cu apă fierbinte, se amestecă cu un tel de bambus într-o compoziție groasă cu bule și se bea în câteva înghițituri dintr-un vas de ceramică într-o serie de mișcări predefinite. De asemenea, materia primă se dovedește a fi un ingredient versatil care este acum folosit în moduri pe care nici un maestru al ceaiului de la Kyoto și-ar fi imaginat.

Matcha latte, matchaccinos, înghețată matcha și shake-uri matcha sunt consumate din Sydney până în Dubai. Pentru un purist al ceaiului, rețeta de matcha recomandată de Julia — matcha, lapte de ovăz, sirop de lavandă și gheață — ar fi echivalentul amestecării unui whiskey single malt fin cu suc accidulat. Dar cererea de peste mări pentru ceai a transformat piața matcha.

În 2023, producția de matcha a fost de 4.176 de tone, comparativ cu 1.471 de tone în 2010 - mai mult de jumătate este exportată, o mare parte din ea în Orientul Mijlociu. Sună ca o mină de aur comercială, dar are loc într-o industrie prost adaptată la producția crescută necesară pentru a profita de boom.

Consecința a fost o penurie a ceaiului verde care crește prețurile și frustrează clienții și furnizorii din țară și din străinătate. Dacă industria japoneză nu se ridică pentru a satisface cererea, golul va fi în cele din urmă umplut de produse chineze mai ieftine, care vor scădea standardele și așteptările și vor rupe monopolul originalului japonez de înaltă calitate.

O ceremonie tradițională a Japoniei din străvechime

A face cel mai bun matcha este un proces unic de lent și complicat. Este nevoie de cinci ani pentru ca un tufiș de ceai să se maturizeze după plantare. La o anumită etapă a creșterii lor, frunzele trebuie să fie ferite de soare pentru a-și păstra aroma; cele mai bune sunt culese manual.

Cuptoarele folosite pentru uscarea frunzelor costă 100.000 yeni (530 de lire sterline). Sunt măcinate în mori de granit lucrate manual, care produc mai puțin de o uncie și jumătate în fiecare oră. Creșterea temperaturii îngreunează cultivarea unei plante care trebuie să crească încet pentru a-și păstra dulceața.

Cultivatorii de ceai îmbătrânesc și scad ca număr; după ce au crescut același produs în același mod, uneori de generații, ei întârzie să accepte schimbarea. „Este ca și cum l-ai face pe un jucător de cricket să joace baseball și te aștepți să se priceapă într-o zi sau două”, spune Shogo Nakamura, care face parte din a șaptea generație a familiei sale care conduce ceainăria Nakamura Tokichi, ce a fost fondată în 1854.

Producția ar putea fi crescută prin reducerea standardelor de calitate - sunt șansele ca cei ce consumă de smoothie-uri matcha să nu observe dacă ceaiul lor a fost măcinat în mori mecanizate, mai degrabă decât cu un pistil de piatră. Dar pentru mulți din Uji, acesta ar fi un compromis tragic pentru ceea ce se poate dovedi a fi un boom tranzitoriu al consumatorilor.

Editor : Ș.R.