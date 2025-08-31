Live TV

Galerie Foto Mii de oameni au ieșit în stradă în Mexic pentru cei 130.000 de dispăruți. Persoanele de negăsit, o criză în statul latino-american

Disparițiile rămân o rană deschisă pentru Mexic. Sursa foto: Profimedia Images
Mii de oameni au organizat proteste în tot Mexicul, sâmbătă, pentru a evidenția numeroasele dispariții forțate din țară și pentru a cere mai multe acțiuni din partea oficialilor pentru a le combate. În ultimii aproape 20 de ani, în jur de 130.000 de persoane au dispărut fără urmă. Oamenii au ieșit în stradă odată cu Ziua Internațională a Persoanelor Dispărute, scrie BBC.

Mii de rude și prieteni ai persoanelor dispărute din Mexic în ultimii aproape 20 de ani, precum și activiști pentru drepturile omului, au mărșăluit, sâmbătă, pe străzile din Mexico City, Guadalajara, Córdoba și alte orașe.

De unde vine criza disparițiilor din Mexic

Oamenii au cerut dreptate și au îndemnat guvernul președintei Claudia Sheinbaum să ajute la găsirea celor dragi dispăruți.

Peste 130.000 de persoane au fost raportate ca dispărute în Mexic. Aproape toate disparițiile au avut loc din 2007, când președintele de atunci, Felipe Calderón, și-a lansat „războiul împotriva drogurilor”.

În multe cazuri, persoanele dispărute au fost recrutate cu forța în cartelurile de droguri sau ucise pentru că au opus rezistență.

Sâmbătă, oamenii au venit la proteste cu pancarte prin care îl acuzau pe președintele Felipe de dispariții.

În timp ce cartelurile de droguri și grupurile de crimă organizată sunt principalii autori, forțele de securitate sunt, de asemenea, învinovățite pentru decese și dispariții, scrie sursa citată.

Disparițiile forțate, o rană deschisă pentru Mexic

Răspândirea largă a orașelor, statelor și municipalităților unde au avut loc demonstrații a ilustrat măsura în care problema disparițiilor forțate afectează comunitățile și familiile din Mexic.

De la un capăt la altul al țării, de la statele din sud, precum Oaxaca, la cele din nord, precum Sonora și Durango, activiști și membri ai familiilor persoanelor dispărute au ieșit cu miile având pancarte cu fețele rudelor lor, pentru a cere autorităților să facă mai mult pentru a aborda problema.

În Mexico City, marșul a blocat traficul din capitală, pe măsură ce protestul s-a deplasat pe artera principală.

Mexicul se confruntă cu un nivel de dispariții care depășește unele dintre cele mai grave bilanțuri din America Latină.

Aproximativ 40.000 de persoane au dispărut în războiul civil de 36 de ani din Guatemala, care s-a încheiat în 1996. Se estimează că 30.000 de persoane au dispărut în Argentina sub regimul militar între 1976 și 1983.

Oamenii vor dreptate pentru rudele și apropiații pe care nu îi mai găsesc. Sursa foto: Profimedia Images
Nouă studenți mexicani, dați dispăruți, au fost găsiți morți în portbagajul unei mașini

Nouă studenți din Mexic, dați dispăruți în februarie, au fost găsiți morți și dezmembrați în portbagajul unei mașini, o lună mai târziu, în orașul San Jose Miahuatlan, situat la aproximativ 280 km de capitala Ciudad de Mexico.

Potrivit anchetatorilor, tinerii au fost atrași în zonă de Jose „El Jocha” Lavariega, un fost candidat la funcția de primar în Oaxaca, devenit lider de bandă, care a fost găsit, ulterior, împușcat într-o mașină.

Cei nouă tineri, patru femei și cinci bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 30 de ani, au fost chemați în regiune de un lider de bandă, prieten cu ei, pentru a comite infracțiuni minore, inclusiv jafuri.

Măcel într-un paradis turistic din Mexic: Zeci de tineri au fost răpiți de pe plajă, unii dintre ei torturați și uciși

Unele dintre cele mai populare plaje de pe coasta de vest a Mexicului au devenit scena unor dispariții în masă sinistre și masacre sângeroase. În timp ce autoritățile au găsit mai multe cadavre, unele dintre ele dezmembrate sau decapitate, soarta multor alți tineri recent dispăruți rămâne un mister, potrivit El Pais.

 

