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Miliardar polonez, ofensivă împotriva companiei Meta, după apariția unor reclame false. „Copiii m-au întrebat: de ce ești în cătușe?”

Data publicării:
Rafał Brzoska
Foto: Profimedia
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Din articol
Contul de Instagram blocat

Un cunoscut miliardar polonez, Rafał Brzoska, și-a intensificat disputa împotriva gigantului Meta, după ce o altă reclamă falsă care îi folosea imaginea a apărut online — iar contul său de Instagram a fost blocat câteva zile mai târziu.

Brzoska și soția sa, Omenaa Mensah, se luptă de câțiva ani în instanță cu Meta, proprietarul Facebook și Instagram, din cauza reclamelor frauduloase, scrie TVP World.

Cea mai recentă imagine generată de inteligența artificială îl înfățișa pe Brzoska îmbrăcat într-un halat de baie și cu cătușe, înconjurat de polițiști, alături de o afirmație falsă care sugera că ar fi fost arestat. Brzoska a declarat că copiii săi i-au trimis capturi de ecran întrebându-l ce s-a întâmplat.

„Dacă copiii mei minori îmi trimit aceste capturi de ecran întrebându-mă: «Ce se întâmplă, tată?», iar conducerea poloneză a Meta crede că nu voi lua nicio măsură în această privință, în ciuda hotărârilor favorabile ale unei instanțe poloneze — voi spune următorul lucru: dacă aș fi în locul vostru, mi-aș căuta un alt loc de muncă”, a scris el vineri pe X.

Brzoska a numit apoi patru directori ai Meta responsabili de piața poloneză și a acuzat că această companie continuă să tolereze reclamele frauduloase care implică personalități publice.

Într-o declarație trimisă către TVP World, Meta a afirmat că înșelătoriile aduc prejudicii atât persoanelor fizice, cât și propriei sale activități publicitare, dar a criticat vehement decizia lui Brzoska de a identifica angajații companiei.

„Numirea publică și atacarea online a angajaților noștri le pune în pericol siguranța și nu va contribui în niciun fel la rezolvarea problemei”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta.

Compania a afirmat că escrocii folosesc metode din ce în ce mai sofisticate pentru a evita detectarea și a subliniat că anul trecut a eliminat peste 159 de milioane de reclame frauduloase la nivel mondial, 92% dintre acestea fiind eliminate înainte de a fi semnalate de utilizatori.

Contul de Instagram blocat

Luni, Brzoska a povestit cum contul său de Instagram a fost blocat temporar la scurt timp după ce a publicat criticile la adresa Meta.

Capturile de ecran distribuite de Brzoska arătau un mesaj de la Instagram în care se menționa că s-a detectat o „activitate neobișnuită” și că acel contul a fost blocat temporar pentru a fi protejat. Contul său a fost restabilit între timp și nu există dovezi că blocarea ar fi fost o măsură de represalii pentru criticile sale la adresa Meta.

Brzoska și soția sa, Omenaa Mensah, se află într-un litigiu cu Meta încă din 2024, pe tema reclamelor frauduloase care le utilizează imaginea.

În martie, o curte de apel din Varșovia a hotărât că Meta joacă un rol activ în distribuirea reclamelor plătite și nu poate fi tratată pur și simplu ca un gazdă pasivă, într-o hotărâre provizorie pe care avocatul fondatorului InPost a descris-o drept „o hotărâre istorică”.

Procedurile judiciare continuă, atât în Polonia, cât și în Irlanda, unde se află sediul european al Meta.

Editor : Sebastian Eduard

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