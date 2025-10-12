Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, nu este singurul miliardar care își construiește buncăre de lux în locații exotice precum Hawaii sau Noua Zeelandă. Jumătate dintre super-bogații lumii ar avea astfel de „fortărețe subterane” în caz de apocalipsă, potrivit cofondatorului LinkedIn, Reid Hoffman. Așadar, pentru ce se pregătesc acești lideri din domeniul tehnologiei: un nou război mondial, efectele schimbărilor climatice sau vreo altă catastrofă la care restul lumii nici măcar nu s-a gândit până acum?

Zuckerberg ar fi început să lucreze la complexul său (Koolau Ranch) de 5,6 kilometri pătrați de pe insula Kauai din Hawaii încă din 2014. S-a speculat faptul că ferma va include și un adăpost conectat la propria sa sursă de energie și dotat cu toate proviziile necesare supraviețuirii în timpul unei apocalipse, potrivit revistei Wired.

Muncitorii care lucrează la proprietatea lui Zuckerberg sunt obligați prin contract să nu ofere niciun detaliu despre uriașul proiect. Un zid înalt de aproape doi metri înconjoară proprietatea.

Zuckerberg a fost întrebat anul trecut dacă își construiește un buncăr pentru apocalipsă. Răspunsul său a fost: „Nu.” Spațiul subteran care se întinde pe o suprafață de peste 450 de metri pătrați este „ca un mic adăpost, ca un subsol”, a spus fondatorul Facebook.

Zuckerberg a cumpărat și alte 11 proprietăți în cartierul Crescent Park din Palo Alto, California, având la dispoziție alți 650 de metri pătrați de spații subterane.

Unii dintre vecinii săi spun că „subsolul” clădirii sale din California este de fapt un buncăr – un adevărat „Batcave” (numele dat buncărului lui Bruce Wayne/Batman de sub reședința sa personală) pe măsura unui miliardar, potrivit BBC.

Cei mai bogați oameni ai planetei investesc milioane de dolari în buncăre uriașe, insule fortificate și sisteme de apărare de ultimă oră. Foto: Profimedia Images

Liderii din domeniul tehnologiei se tem de propriile lor creații

Mai mulți lideri din domeniul tehnologiei au cumpărat proprietăți mari cu spații subterane pentru a le converti în buncăre de lux de milioane de dolari.

Unul dintre cei care sunt foarte îngrijorați de progresul uimitor al inteligenței artificiale este cercetătorul-șef și cofondatorul Open AI, firma care a creat ChatGPT, chatbotul folosit acum de sute de milioane de oameni din toată lumea.

Ilia Suțkever era atât de convins că informaticienii erau pe punctul de a dezvolta inteligența artificială generală (AGI) – mașinării cu un nivel de inteligență egal cu cel al omului – încât le-ar fi spus colegilor că va fi nevoie să construiască un adăpost subteran pentru cercetătorii de top ai companiei înainte ca o tehnologie atât de puternică să fie dezvăluită public, potrivit jurnalistei americane Karen Hao.

Mulți oameni de știință și lideri din domeniul tehnologiei, inclusiv cei care lucrează din greu să dezvolte o inteligență artificială puternică, par să fie foarte îngrijorați de ceea ce ar putea fi capabil AI-ul care se ridică la nivelul inteligenței umane.

Așadar, când va exista AGI – dacă va exista vreodată? Și ar putea inteligența artificială generală să fie destul de puternică încât să fie de speriat chiar și pentru oamenii obișnuiți?

Fondatorul Anthropic, Dario Amodei, a scris că inteligența artificială generală ar putea apărea chiar din 2026. Foto: Reuters

Inteligența artificială egală cu cea a omului va veni „mai repede decât cred cei mai mulți oameni”

Mai mulți lideri de companii de tehnologie au spus că AGI este iminentă. Șeful OpenAI, Sam Altman, a spus chiar că va veni „mai repede decât cred cei mai mulți oameni din lume”.

Cofondatorul DeepMind, Demis Hassabis, a prezis că momentul va veni în următorii 5-10 ani, în timp ce fondatorul Anthropic, Dario Amodei, a scris anul trecut că „AI-ul puternic” ar putea apărea chiar din 2026.

Alții nu sunt așa de siguri. „Ei schimbă mereu datele. Depinde cu cine vorbești”, a spus Wendy Hall, profesoară de informatică la Universitatea din Southampton. „Comunitatea științifică spune că tehnologia AI este uimitoare, dar nu este nici pe departe aproape de inteligența umană.”

Unul dintre motivele pentru care o parte din Silicon Valley este foarte entuziasmată este ideea că AGI ar putea fi un precursor al unei etape și mai avansate din evoluția inteligenței artificiale: ASI, sau superinteligența artificială, adică un nivel de inteligență care o depășește pe cea umană.

Mai mulți autori au scris despre posibilitatea dezvoltării unei tehnologii atât de puternice și atât de eficiente în privința luării deciziilor și a conducerii societății încât omenirea se va supune complet acesteia.

Buncărele anti-apocalipsă nu reprezintă nici ele o soluție perfectă pentru bogații planetei. Un fost bodyguard care a lucrat pentru un miliardar ce avea propriul său „buncăr” a dezvăluit că prioritatea echipei sale de securitate era ca, în cazul în care scenariul apocalipsei devenea realitate, să îl elimine pe șeful lor și să pună ei stăpânire pe buncăr, potrivit BBC.

Unii experți spun că declarațiile legate de AGI sunt de multe ori exagerate și că firmele de tehnologie ar trebui să se concentreze mai mult pe cum pot îmbunătăți viața oamenilor. Foto: Profimedia Images

„Ideea unei inteligențe artificiale generale este la fel de absurdă ca ideea unui vehicul artificial general”

Cu toate că instrumentele AI sunt capabile să învețe toată istoria Evului Mediu sau să rezolve ecuații matematice foarte complexe în doar câteva minute, unii experți spun că declarațiile legate de AGI sunt de multe ori exagerate.

„Este marketing excelent”, a spus directorul general al IV.AI, Vince Lynch. „Dacă ești compania care a construit cea mai deșteaptă chestie care a existat vreodată, oamenii vor dori să îți dea bani.”

„Nu este o chestiune de doi ani. Necesită foarte multă putere de calcul, creativitate umană, încercare și eroare”, a mai spus Lynch despre dezvoltarea AGI.

„Ideea unei inteligențe artificiale generale este la fel de absurdă ca ideea unui vehicul artificial general”, a spus și Neil Lawrence, profesor de învățare automată de la Universitatea Cambridge. „Vehiculul potrivit depinde de context. Am folosit un Airbus A350 ca să zbor în Kenya, folosesc o mașină ca să merg la universitate în fiecare zi, merg pe jos până la cantină... nu va exista niciun vehicul care să poată vreodată să facă toate acestea.”

Lawrence crede că firmele de tehnologie ar trebui să se concentreze mai mult pe modalitățile prin care pot îmbunătăți lucrurile pentru oameni, spre exemplu în domeniul medicinei, și mai puțin pe discuțiile legate de AGI.

Editor : Raul Nețoiu