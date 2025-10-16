Miliardarul JB Pritzker, guvernator al statului Illinois, a câștigat 1,4 milioane de dolari la blackjack în Las Vegas

Miliardarul JB Pritzker, guvernatorul statului Illinois, a avut un venit suplimentar în 2024 — datorită unei mâini norocoase la blackjack într-un cazinou din Las Vegas. El a declarat săptămâna aceasta în declarația sa fiscală federală un câștig neașteptat de 1,4 milioane de dolari din jocuri de noroc.

Democratul cu două mandate, adesea menționat ca candidat la președinție în 2028, a declarat joi reporterilor din Chicago că a avut mâini norocoase la blackjack în timpul unei vacanțe cu soția sa MK Pritzker și câțiva prieteni, informează The Washington Post.

„Am fost incredibil de norocos”, a spus el. „Sincer, trebuie să fii norocos pentru a ieși în câștig, indiferent unde te duci la cazinou.”

Pritzker, moștenitor al lanțului hotelier Hyatt, are o avere netă de 3,9 miliarde de dolari, ocupând locul 382 în lista Forbes 400 a celor mai bogați oameni din țară. Un purtător de cuvânt al campaniei a declarat prin e-mail că Pritzker intenționa să doneze banii în scopuri caritabile, dar nu a răspuns când a fost întrebat de ce nu a făcut-o deja.

Potențial președinte

Pritzker, care intenționează să candideze pentru un al treilea mandat în 2026, a fost luat în considerare anul trecut ca vicepreședinte al Kamalei Harris. El a evitat întrebările despre orice ambiție dincolo de funcția de guvernator al statului Illinois. Dar și-a folosit averea personală pentru a finanța alți democrați și eforturi conexe, inclusiv o campanie pentru protejarea accesului la avort.

Profilul său a câștigat un plus de popularitate în această toamnă, când a condamnat măsurile luate de președintele Donald Trump în materie de imigrație în Chicago și încercarea președintelui de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în acest oraș.

„Oricine a jucat cărți într-un cazinou știe că adesea joci prea mult și pierzi tot ce ai câștigat”, a spus Pritzker. „Am avut norocul să plec înainte să se întâmple asta.”

Editor : Sebastian Eduard