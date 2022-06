Miliardarul Rupert Murdoch, în vârstă de 91 de ani, va divorța de soția sa, Jerry Hall, model și actriță, în vârstă de 65 de ani, după o căsnicie care a durat doar 6 ani.

Potrivit The Guardian, două surse au confirmat pentru The New York Times că miliardarul, care deține un imperiu media, se va despărți de Jerry Hall, căsătorită anterior cu Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones.

Miliardarul Rupert Murdoch divorțează la 91 de ani FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Purtătorul de cuvânt al lui Murdoch nu a comentat informația, iar reprezentanții lui Hall nu au putut fi contactați.



Murdoch, născut în Australia, a mai fost căsătorit de trei ori. Hall s-a căsătorit cu Mick Jagger în 1990, cu care are 4 copii. Cei doi au divorțat după 9 ani.

The New York Times a spus că apropiații lui Murdoch au fost „surprinși” să audă de divorț, pentru că relația celor doi părea foarte solidă. După ce s-a căsătorit cu Hall, Murdoch l-a desemnat succesor pe fiul lui cel mare, care astfel a obținut un rol mai proeminent în conducerea Fox News și Wall Street Journal.

News Corporation, compania lui Murdoch, deține, pe lângă Fox News și Wall Street Journal în SUA, The Sun și The Times în Marea Britanie.

Murdoch și Hall s-au căsătorit în 2016, la Londra. Înainte de nuntă, un prieten al cuplului a spus pentru The Guardian: „Sunt foarte simpatici împreună”.

Iar în ziua nunții sale, Murdoch a postat pe Twitter: „Fără tweet-uri timp de zece zile sau niciodată! Sunt cel mai norocos și cel mai fericit om din lume.”

În 2019, cuplul a cheltuit 11,25 milioane de lire sterline (13,8 milioane de dolari) pentru o casă lângă Londra.

