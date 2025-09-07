„Mina de aur” primită de o mică insulă din Caraibe: cum a ajuns să facă milioane de dolari din două litere și inteligența artificială

În anii 1980, când internetul era încă la început, țărilor li se atribuiau adrese web unice pentru a naviga în această nouă lume online în formare. De exemplu, .us pentru SUA sau .uk pentru Marea Britanie. În cele din urmă, aproape fiecare țară și teritoriu avea un domeniu bazat fie pe numele său în limba engleză, fie pe numele său în limba maternă. Printre acestea se număra și mica insulă caraibiană Anguilla, care a primit adresa .ai, scrie BBC News.

Fără ca Anguilla să știe la momentul respectiv, acest lucru avea să devină o adevărată mină de aur în viitor.

Odată cu boom-ul continuu al inteligenței artificiale (AI), tot mai multe companii și persoane fizice plătesc Anguilla, un teritoriu britanic de peste mări, pentru a înregistra noi site-uri web sub domeniul .ai.

Un exemplu este șeful companiei americane de tehnologie Dharmesh Shah, care la începutul acestui an a cheltuit 700.000 de dolari pentru adresa you.ai.

În cadrul unui interviu acordat BBC, Shah a declarat că a cumpărat-o deoarece avea „o idee pentru un produs AI care le-ar permite oamenilor să creeze versiuni digitale ale lor în care să poată efectua sarcini specifice în numele lor”.

Numărul site-urilor web .ai a crescut de peste 10 ori în ultimii cinci ani și s-a dublat numai în ultimele 12 luni, potrivit unui site web care urmărește înregistrările de nume de domenii.

Provocarea pentru Anguilla, care are o populație de doar 16.000 de locuitori, este cum să valorifice acest noroc profitabil și să-l transforme într-o sursă de venit pe termen lung și durabilă.

Similar cu alte insule mici din Caraibe, economia Anguilla se bazează pe turism. Recent, aceasta a atras vizitatori din piața turismului de lux, în special din SUA.

Departamentul de statistică al Anguilla afirmă că anul trecut s-a înregistrat un număr record de vizitatori pe insulă, 111.639 de persoane ajungând pe țărmurile acesteia.

Cu toate acestea, sectorul turistic al Anguilla este vulnerabil la daunele provocate de uraganele din fiecare toamnă. Situată în nord-estul arcului insular din Caraibe, Anguilla se află perfect în centura uraganelor din Atlanticul de Nord.

Prin urmare, obținerea unui venit tot mai mare din vânzarea adreselor de site-uri web joacă un rol important în diversificarea economiei insulei și în creșterea rezistenței acesteia la daunele financiare pe care le pot provoca furtunile. Acest lucru a fost remarcat de Fondul Monetar Internațional (FMI) într-un raport recent privind Anguilla.

Hartă: unde se afla insula în Caraibe

În proiectul de buget pentru 2025, guvernul din Anguilla afirmă că în 2024 a obținut 105,5 milioane de dolari est-caraibieni (39 milioane de dolari americani) din vânzarea de nume de domenii. Aceasta a reprezentat aproape un sfert (23%) din veniturile totale ale anului trecut. Turismul reprezintă aproximativ 37%, potrivit FMI.

Guvernul din Anguilla se așteaptă ca veniturile sale din domeniul .ai să crească în continuare până la 132 de milioane de dolari est-caraibieni în acest an și până la 138 de milioane în 2026. Acest lucru se întâmplă în contextul în care există în prezent peste 850.000 de domenii .ai, față de mai puțin de 50.000 în 2020.

Fiind un teritoriu britanic de peste mări, Anguilla se află sub suveranitatea Regatului Unit, dar beneficiază de un nivel ridicat de autonomie internă.

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord are o influență semnificativă asupra apărării și securității insulei și a oferit asistență financiară în perioadele de criză. După ce uraganul Irma a provocat pagube grave în 2017, Regatul Unit a acordat insulei Anguilla 60 de milioane de lire sterline pe o perioadă de cinci ani pentru a ajuta la acoperirea costurilor de reparații.

Ministerul de Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit a declarat pentru BBC că salută eforturile Anguilla „de a găsi modalități inovatoare de a asigura creșterea economică”, deoarece acestea contribuie la „autosuficiența financiară a Anguilla”.

Pentru a gestiona veniturile în creștere din domeniul numelor de domeniu, în octombrie 2024 Anguilla a semnat un acord pe cinci ani cu o firmă americană de tehnologie numită Identity Digital, specializată în registrele de nume de domenii internet.

La începutul acestui an, Identity Digital a anunțat că a mutat toate domeniile .ai de pe serverele din Anguilla pe propria rețea globală de servere. Măsura are scopul de a preveni orice întrerupere cauzată de viitoare uragane sau orice alte riscuri pentru infrastructura insulei, cum ar fi întreruperile de curent.

Costul exact al adreselor .ai nu este făcut public, dar se spune că prețurile de înregistrare încep de la aproximativ 150 până la 200 de dolari. Taxele de reînnoire sunt aproximativ de aceeași valoare la fiecare doi ani.

În același timp, numele de domenii mai solicitate sunt scoase la licitație, unele ajungând la sute de mii de dolari americani. Proprietarii acestora trebuie să plătească aceleași taxe mici de reînnoire ca și ceilalți.

În toate cazurile, guvernul din Anguilla obține veniturile din vânzări, iar Identity Digital primește o reducere estimată la aproximativ 10%. Cu toate acestea, ambele părți par să fie sensibile la acest subiect, deoarece au refuzat să fie intervievate pentru acest articol.

