Miniștrii de externe din 25 de țări cer „un val uriaș” de ajutor umanitar pentru Gaza

Miniștrii de externe din 25 de state au emis o declarație comună în care afirmă că „suferința umană din Gaza a atins niveluri inimaginabile” și solicită guvernului israelian să permită intrarea transporturilor de ajutor și accesul lucrătorilor umanitari esențiali în Fâșia Gaza.

Iată declarația integrală, publicată de The Guardian:

„Suferința umană din Gaza a atins niveluri inimaginabile. Foametea se desfășoară sub ochii noștri. Este nevoie urgentă de acțiuni pentru a opri și inversa această înfometare. Spațiul umanitar trebuie protejat, iar ajutorul nu trebuie niciodată politizat.

Cu toate acestea, din cauza noilor cerințe restrictive de înregistrare, ONG-urile internaționale esențiale ar putea fi forțate să părăsească teritoriile palestiniene ocupate în viitorul apropiat, ceea ce ar agrava și mai mult situația umanitară. Facem apel la guvernul Israelului să autorizeze toate transporturile de ajutor ale ONG-urilor internaționale și să deblocheze accesul actorilor umanitari esențiali.

Trebuie luate măsuri imediate, permanente și concrete pentru a facilita accesul sigur, pe scară largă, al ONU, ONG-urilor internaționale și partenerilor umanitari. Toate punctele de trecere și rutele trebuie folosite pentru a permite intrarea unui val uriaș de ajutor în Gaza, inclusiv alimente, provizii nutriționale, adăpost, combustibil, apă potabilă, medicamente și echipamente medicale. Forța letală nu trebuie folosită la punctele de distribuție, iar civilii, personalul umanitar și cadrele medicale trebuie protejate.

Suntem recunoscători Statelor Unite, Qatarului și Egiptului pentru eforturile depuse în vederea obținerii unei încetări a focului și promovării păcii. Avem nevoie de o încetare a focului care să pună capăt războiului, de eliberarea ostaticilor și de intrarea neîngrădită a ajutorului umanitar în Gaza pe cale terestră.”

Semnatarii declarației sunt Australia, Belgia, Canada, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Islanda, Irlanda, Japonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie. Din partea UE: Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, comisarul european pentru Mediterană și comisarul pentru Egalitate, Pregătire și Managementul Crizelor.

Separat, ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen a declarat, marți, că Danemarca va trimite un avion militar Hercules pentru a parașuta ajutoare în Gaza.

