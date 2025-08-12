Live TV

Miniștrii de externe din 25 de țări cer „un val uriaș” de ajutor umanitar pentru Gaza

Data actualizării: Data publicării:
Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis, in Bureij
Apel la guvernul Israelului să autorizeze toate transporturile de ajutor ale ONG-urilor internaționale. Sursa foto: Profimedia Images

Miniștrii de externe din 25 de state au emis o declarație comună în care afirmă că „suferința umană din Gaza a atins niveluri inimaginabile” și solicită guvernului israelian să permită intrarea transporturilor de ajutor și accesul lucrătorilor umanitari esențiali în Fâșia Gaza.

Iată declarația integrală, publicată de The Guardian:

„Suferința umană din Gaza a atins niveluri inimaginabile. Foametea se desfășoară sub ochii noștri. Este nevoie urgentă de acțiuni pentru a opri și inversa această înfometare. Spațiul umanitar trebuie protejat, iar ajutorul nu trebuie niciodată politizat.

Cu toate acestea, din cauza noilor cerințe restrictive de înregistrare, ONG-urile internaționale esențiale ar putea fi forțate să părăsească teritoriile palestiniene ocupate în viitorul apropiat, ceea ce ar agrava și mai mult situația umanitară. Facem apel la guvernul Israelului să autorizeze toate transporturile de ajutor ale ONG-urilor internaționale și să deblocheze accesul actorilor umanitari esențiali.

Trebuie luate măsuri imediate, permanente și concrete pentru a facilita accesul sigur, pe scară largă, al ONU, ONG-urilor internaționale și partenerilor umanitari. Toate punctele de trecere și rutele trebuie folosite pentru a permite intrarea unui val uriaș de ajutor în Gaza, inclusiv alimente, provizii nutriționale, adăpost, combustibil, apă potabilă, medicamente și echipamente medicale. Forța letală nu trebuie folosită la punctele de distribuție, iar civilii, personalul umanitar și cadrele medicale trebuie protejate.

Suntem recunoscători Statelor Unite, Qatarului și Egiptului pentru eforturile depuse în vederea obținerii unei încetări a focului și promovării păcii. Avem nevoie de o încetare a focului care să pună capăt războiului, de eliberarea ostaticilor și de intrarea neîngrădită a ajutorului umanitar în Gaza pe cale terestră.”

Semnatarii declarației sunt Australia, Belgia, Canada, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Islanda, Irlanda, Japonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie. Din partea UE: Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, comisarul european pentru Mediterană și comisarul pentru Egalitate, Pregătire și Managementul Crizelor.

Separat, ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen a declarat, marți, că Danemarca va trimite un avion militar Hercules pentru a parașuta ajutoare în Gaza.

Citește și Madonna îi cere papei Leon să viziteze Gaza: „Sunteţi singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea” 

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
masini de scoala
4
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Dennis Man a dat lovitura: 6.800.000€
Digi Sport
Dennis Man a dat lovitura: 6.800.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului...
bogdan ivan
Ministrul Energiei retrage nominalizarea finului său în Consiliul de...
Jandarmi bun
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București...
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Rogobete: Rezultatul...
Ultimele știri
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, promite să pună capăt poziției favorabile Rusiei a țării sale, dacă va câștiga alegerile
O țară NATO anunță că îşi va pregăti cetăţenii să construiască şi să opereze drone
Calendarul examenelor naționale 2026. Când se vor desfășura Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a și Bacalaureatul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Milan, Madonna at the Dolce &amp; Gabbana Fashion Show Party - Celebrity Sightings During Milan Women's Fashion Week: Spring/Summer 2025
Madonna îi cere papei Leon să viziteze Gaza: „Sunteţi singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea”
profimedia-1028830348
Celălalt război al Israelului din Gaza: reporteri palestinieni uciși, acces interzis pentru presa internațională (The Guardian)
macron
Macron avertizează asupra unui „dezastru anunțat" în Fâșia Gaza și cere o misiune coordonată de ONU
palestinieni fasia gaza
Netanyahu șochează: „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”
profimedia-1028769963
Al Jazeera anunță că cinci dintre jurnaliștii săi au fost uciși în Gaza. Ce spune armata israeliană
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...