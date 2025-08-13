Ministrul britanic de externe s-a autodenunțat după ce a pescuit fără licență cu JD Vance

David Lammy, ministrul britanic de externe, s-a autodenunțat la autoritatea de mediu după ce a pescuit fără licență împreună cu vicepreședintele SUA, JD Vance, pe lacul privat al reședinței Chevening House din Kent. Licențele au fost cumpărate ulterior, iar toți peștii prinși au fost eliberați, relatează The Guardian.

David Lammy s-a autosesizat la autoritatea de supraveghere a mediului, după ce a mers la pescuit împreună cu JD Vance fără a avea licența necesară, în timpul vizitei vicepreședintelui SUA în Regatul Unit.

Ministrul de externe l-a găzduit pe Vance și familia acestuia la Chevening House, în Kent, săptămâna trecută, unde cei doi au pescuit pe lacul privat al proprietății. În Anglia și Țara Galilor, pescarii cu vârsta de 13 ani și peste trebuie să dețină o licență de undiță pentru a pescui specii de apă dulce, precum crapul. Lammy nu a reușit să prindă nimic, însă „toți copiii mei au prins”, a spus Vance.

Ministerul de Externe britanic a precizat că, din cauza unei „omisiuni administrative”, licențele nu au fost obținute din timp. Lammy le-a cumpărat imediat ce a fost informat și s-a auodenunțat în scris la Agenția pentru Mediu (EA). „De asemenea, le-a mulțumit pentru activitatea lor de protejare a resurselor piscicole ale Marii Britanii”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

Agenția a confirmat că licențele au fost achiziționate între timp, iar toți peștii prinși în timpul vizitei au fost eliberați înapoi în apă.

Partida de pescuit a făcut parte dintr-un tur mai amplu al Regatului Unit realizat de Vance, aflat în vacanță în Cotswolds împreună cu soția sa, Usha, și cei trei copii. Vizita a combinat timpul petrecut cu familia cu întâlniri politice și a adus o prezență sporită a forțelor de securitate în, de obicei, liniștita zonă rurală din Oxfordshire.

