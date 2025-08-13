Live TV

Ministrul britanic de externe s-a autodenunțat după ce a pescuit fără licență cu JD Vance

Data publicării:
JD Vance si Lammy
Ministrul britanic de externe David Lammy și vicepreședintele american JD Vance / Sursa foto: Profimedia Images

David Lammy, ministrul britanic de externe, s-a autodenunțat la autoritatea de mediu după ce a pescuit fără licență împreună cu vicepreședintele SUA, JD Vance, pe lacul privat al reședinței Chevening House din Kent. Licențele au fost cumpărate ulterior, iar toți peștii prinși au fost eliberați, relatează The Guardian.

David Lammy s-a autosesizat la autoritatea de supraveghere a mediului, după ce a mers la pescuit împreună cu JD Vance fără a avea licența necesară, în timpul vizitei vicepreședintelui SUA în Regatul Unit.

Ministrul de externe l-a găzduit pe Vance și familia acestuia la Chevening House, în Kent, săptămâna trecută, unde cei doi au pescuit pe lacul privat al proprietății. În Anglia și Țara Galilor, pescarii cu vârsta de 13 ani și peste trebuie să dețină o licență de undiță pentru a pescui specii de apă dulce, precum crapul. Lammy nu a reușit să prindă nimic, însă „toți copiii mei au prins”, a spus Vance.

Citește și Religie, familie și pescuit: Cum au legat o prietenie neașteptată JD Vance și ministrul britanic de externe 

Ministerul de Externe britanic a precizat că, din cauza unei „omisiuni administrative”, licențele nu au fost obținute din timp. Lammy le-a cumpărat imediat ce a fost informat și s-a auodenunțat în scris la Agenția pentru Mediu (EA). „De asemenea, le-a mulțumit pentru activitatea lor de protejare a resurselor piscicole ale Marii Britanii”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

Agenția a confirmat că licențele au fost achiziționate între timp, iar toți peștii prinși în timpul vizitei au fost eliberați înapoi în apă.

Partida de pescuit a făcut parte dintr-un tur mai amplu al Regatului Unit realizat de Vance, aflat în vacanță în Cotswolds împreună cu soția sa, Usha, și cei trei copii. Vizita a combinat timpul petrecut cu familia cu întâlniri politice și a adus o prezență sporită a forțelor de securitate în, de obicei, liniștita zonă rurală din Oxfordshire.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și cu președintele Ucrainei înainte de...
ID38854_INQUAM_Photos_Adel_Al-Haddad
Ce spun procurorii despre ipoteza sabotajului în cazul incendiului de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii...
sigla agentiei fitch
România așteaptă decizia Fitch privind ratingul de țară. Nazare...
Ultimele știri
Elveţia vrea în continuare să cumpere avioane de luptă americane F-35, chiar dacă va plăti mai mult pentru ele
Un băiat de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării multinaționalelor: „Un pas necesar, dar nu suficient”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump vladimir putin
Londra îi atenționează pe liderii europeni să nu-l irite pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin
jamie
Un bărbat a stat timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere în sufragerie, acoperit cu o pătură
US Vice President Vance
Washingtonul vrea să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, anunță JD Vance. Mesajul vicepreședintelui SUA pentru liderii UE
jd vance
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită
A traditional Italian spaghetti cacio e pepe dish, featuring al dente pasta coated in a creamy blend of Pecorino Romano cheese and freshly ground blac
Furie în Italia după ce britanicii au „stricat” o celebră rețetă de paste: „Nu sunt patru ingrediente, ci trei”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...