Ministrul rus de Externe merge săptămâna aceasta în China. Ce va discuta Lavrov cu omologul său de la Beijing

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul său chinez, Wang Yi Foto: Profimedia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, va efectua o vizită oficială în China în perioada 14–15 aprilie, unde va purta discuții cu șeful diplomației chineze, Wang Yi, despre războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și consolidarea relațiilor bilaterale. Vizita are loc într-un moment în care cooperarea dintre Beijing și Moscova s-a intensificat semnificativ după invazia rusă în Ucraina din 2022, anunță Kyiv Post.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, va efectua o vizită în China în această săptămână, a anunțat Beijingul luni, 13 aprilie, în contextul în care cele două părți speră să-și intensifice cooperarea.

„Ministrul rus de Externe, Lavrov, va efectua o vizită oficială în China în perioada 14-15 aprilie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, în cadrul unei conferințe de presă.

Serghei Lavrov va purta discuții cu șeful diplomației chineze, Wang Yi, în cadrul cărora cei doi vor „schimba opinii și își vor coordona pozițiile cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale, cooperarea în diverse domenii, precum și problemele internaționale și regionale de interes comun”, a spus Guo.

Ministerul rus de Externe a declarat într-un comunicat că cei doi vor discuta despre războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu.

Beijingul și Moscova sunt parteneri economici și politici apropiați, iar relația dintre cele două țări s-a aprofundat și mai mult de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Wang a purtat o discuție telefonică cu Lavrov pe 5 aprilie, când cei doi au convenit că Beijingul și Moscova vor colabora pentru a reduce tensiunile din Orientul Mijlociu.

