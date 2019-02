Szijjarto-Pompeo | Ungaria vrea sprijin pentru a convinge ExxonMobil să exploateze gazele din Marea Neagră

Pentru a doua oară în mai puţin de o săptămână, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului, Peter Szijjarto, a cerut unui înalt oficial american să faciliteze o decizie finală a grupului energetic ExxonMobil pentru a produce gaze naturale în Marea Neagră, informează MTI.

În apele teritoriale româneşti ale Mării Negre, companiile ExxonMobil şi OMV Petrom explorează împreună blocul Neptun, unde primele estimări arată existenţa unor zăcăminte de gaze între 42 şi 84 de miliarde de metri cubi.



Luni seara, la finalul unei întâlniri care a avut loc la Budapesta cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, oficialul ungar a declarat că i-a cerut lui Pompeo să îndemne ExxonMobil să ia o decizie finală de investiţii în cel mai scurt timp posibil pentru a extrage gaze naturale în Marea Neagră, ceea ce ar permite Ungariei să îşi diversifice sursele de aprovizionare cu gaze naturale.



Potrivit lui Peter Szijjarto, criticile aduse Ungariei pentru legăturile cu Rusia sunt o dovadă de ipocrizie. Acesta a adăugat că nu companiile energetice din Ungaria sau Europa Centrală cooperează cu Gazprom pentru a construi gazoducte.

"Am făcut tot ce putem pentru a cumpăra gaze naturale din alte surse", a spus Szijjarto, adăugând însă că procesul de diversificare depinde de ţările aliate. "Aşteptăm pentru ca aliaţii noştri să ia o decizie astfel încât şi noi să putem cumpăra gaze naturale via o altă rută", a adăugat oficialul ungar, citat de Agerpres.



Miercurea trecută, Peter Szijjarto s-a întâlnit la Washington cu secretarul american pentru energie Rick Perry, ocazie cu care Szijjarto i-a cerut oficialului american să intervină pe lângă ExxonMobil, pentru ca grupul petrolier american să demareze, împreună cu partenerul austriac OMV, producţia de gaze offshore în România.



"Este în interesul strategic al Ungariei ca parteneriatul ExxonMobil-OMV să demareze producţia de gaze naturale în Marea Neagră, iar gazele extrase să fie disponibile pentru a putea fi cumpărate de Ungaria", a mai spus Peter Szijjarto, precizând că gazele naturale ar putea fi livrate printr-o conductă pe care România a început deja să o construiască şi ar intra în Ungaria printr-un interconector care în prezent este făcut pentru a fi unul bidirecţional.



Cu toate acestea, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom a declarat recent că firma are nevoie de stabilitate fiscală, de o piaţă liberă a gazelor şi de infrastructură pentru a demara proiectul de gaze din Marea Neagră, iar actualul cadru legislativ nu îndeplineşte aceste condiţii. "Proiectul din Marea Neagră este o oportunitate uriaşă pentru OMV Petrom şi pentru România. Marea Neagră are potenţialul de a întări securitatea în aprovizionare, de a aduce venituri suplimentare la buget şi noi locuri de muncă, transformând România într-un jucător-cheie regional în domeniul energetic", a spus Verchere. Ea a arătat că, pentru demararea unui proiect de această anvergură, este necesar să existe un cadru de reglementare, o stabilitate fiscală, o piaţă a gazelor liberalizată şi o infrastructură-cheie.

