Un jurnalist local hotărât, autoritățile locale și testele ADN au permis unei japoneze de 92 de ani să găsească rămășițele surorii sale, care a murit în 1945, la Hiroshima, relatează The Times.



Timp de 81 de ani, Hatsue Kajiyama a fost una dintre persoanele dispărute din Hiroshima, un punct infim în mulțime, fără nicio speranță de a fi găsită. Era doar o elevă de 13 ani care locuia cu bunica sa, separată de părinți și de cei cinci frați ai săi de război, când prima bombă atomică a fost detonată deasupra orașului.

Restul familiei emigrase în colonia japoneză din Manciuria, lăsând-o pe Hatsue în urmă pentru a-și continua studiile. Au trecut opt luni, în haosul care a urmat înfrângerii Japoniei, până când au putut să se întoarcă. Sora mai mică a lui Hatsue, Michiko Daimon, acum în vârstă de 92 de ani, își amintește scena în care familia a ajuns la gara din Hiroshima pentru a primi vestea de la rude că fiica lor cea mare nu mai era — părinții ei s-au prăbușit la pământ, copleșiți de durere.

Zeci de mii de oameni și-au părăsit casele din Hiroshima pe 6 august 1945, pentru a fi reduși la cenușă într-o clipă, fără a lăsa nici măcar un fragment de os care să poată fi îngropat. Familia lui Hatsue renunțase de mult la speranța de a găsi vreo urmă a ei, până la sfârșitul anului trecut, când i-au fost găsite rămășițele. Acestea i-au fost înapoiate lui Michiko în luna martie.

Acest lucru s-a întâmplat ca urmare a determinării jurnalistice și birocratice, a progresului științific și a eforturilor rudelor lui Hatsue de a-și îngropa o mătușă care murise cu mai bine de 20 de ani înainte ca ei să se nască. „Renunțasem — nu-mi puteam imagina că mai existau rămășițe”, a spus nepotul ei, Shuji Kajiyama, în vârstă de 61 de ani. „Ceea ce s-a întâmplat este un miracol absolut. Nu se poate numi altfel.”

Aproximativ 140.000 de oameni au fost uciși în urma bombei atomice aruncate de Statele Unite asupra orașului Hiroshima, mulți dintre ei rămânând într-o stare care nu mai lăsa nicio speranță de identificare. Aceștia se odihnesc Mormântul Memorial al Bombei Atomice din Parcul Memorial al Păcii din Hiroshima: 70.000 de rămășițe umane carbonizate, așezate în 160 de lăzi de lemn, amestecate într-o masă colectivă de cenușă și oase.

Însă printre acestea se află urne individuale care poartă nume, preluate de pe documentele de identitate găsite asupra cadavrelor sau de pe ecusoanele școlare, și care au fost păstrate de atunci. De-a lungul anilor, 1.600 dintre ele au fost înapoiate descendenților, dar 812 rămân încă neidentificate.

„Oamenii au salvat aceste rămășițe din haosul de după bombă, ceea ce este un lucru remarcabil”, spune Shinji Uemoto, unul dintre cei doi funcționari ai orașului a căror sarcină principală este să găsească familiile celor decedați. „Chiar dacă putem înapoia doar o singură rămășiță unei familii îndoliate, acesta este esența a ceea ce înseamnă Hiroshima.”

În fiecare an, municipalitatea publică o listă cu numele victimelor, iar acum cinci ani a fost identificată Haru, bunica lui Hatsue, care a murit și ea în acea zi. Un jurnalist local, Yuji Yamamoto de la ziarul „The Chugoku Shimbun”, a parcurs lista și a sunat pe toți cei din registru care purtau numele Haru Kajiyama. Familia nu observase niciodată mențiunea respectivă, deoarece în registrul oficial numele de familie fusese scris cu caractere greșite.

Pe listă se afla și Michiko Kajiyama, numele surorii mai mici a lui Hatsue, care era încă în viață. Trebuia să fie vorba de o altă persoană cu numele Kajiyama — dacă nu cumva fusese o altă greșeală. „Deoarece erau surori, Hatsue ar fi putut folosi batista sau ar fi putut purta hainele pe care era scris numele lui Michiko”, a spus Shuji. „Ar putea fi vorba de o confuzie sau o neînțelegere — cel puțin exista această posibilitate.”

Familia a cerut să vadă urna și conținutul acesteia. Pe lângă cenușă, conținea un plic sfărâmat, în interiorul căruia se afla o șuviță îngrijită de păr negru. „Era la fel de curată ca și cum tocmai ar fi fost tăiată”, a spus Shuji. „Îmi tremurau mâinile când am luat-o. Aveam lacrimi în ochi și mă rugam ca aceasta să fie Hatsue.”

A durat câteva luni, dar la sfârșitul anului trecut, orașul Hiroshima a comandat un test ADN asupra șuvițelor de păr pentru a le compara cu o probă prelevată de la sora lui Hatsue, Michiko. Experții de la Universitatea Stomatologică din Kanagawa erau sceptici că s-ar putea extrage ADN dintr-o probă atât de veche, dar după o lună a venit rezultatul: părul aparținea într-adevăr surorii lui Michiko.

În cadrul unei ceremonii din martie, urna a fost înapoiată lui Michiko și celor două surori mai mici ale sale care mai sunt în viață. „Am fost atât de emoționată”, spune ea. „A fost ca un vis să aflu că cineva îi tăiase părul lui Hatsue și îl păstrase. Nu mă puteam opri din plâns.”

Încă nu se știe exact ce s-a întâmplat cu Hatsue și cu bunica ei. La fel ca mulți locuitori din Hiroshima, ele ar fi putut fi mobilizate în efortul disperat de a demola clădiri pentru a crea bariere împotriva incendiilor în oraș, ca măsură de precauție împotriva bombardamentelor convenționale.

Plicul care conținea părul purta numele unei mici insule din largul Hiroshimei, unde au fost duși mulți dintre răniți — așa că cele două ar fi putut muri acolo după ce au suferit răni. „Nu putem decât să ne imaginăm cum s-a întâmplat”, a spus Reiko, sora lui Shuji. „Poate că au fost împreună, sau poate că au murit în locuri diferite. Nu avem de unde să știm.”

Michiko își amintea că, atunci când familia a părăsit Hiroshima pentru a se îndrepta spre Manciuria, sora ei a alergat pe lângă tren în timp ce acesta părăsea gara. A fost ultima dată când au văzut-o. „Alerga și alerga, iar ei îi auzeau pașii”, a spus Reiko. „Acum, pentru prima dată de atunci, familia s-a reunit.”