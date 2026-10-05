„Mirosul te sufocă”. Țara care găzuiește summitul ONU pentru climă are gropi de gunoi care produc mega-scurgeri de metan

În două sau trei nopți pe săptămână, mirosul se instalează. Locuitorii satelor de la periferia rurală a Istanbulului nu știu ce este, dar sunt afectați de el de ani de zile: un miros atât de urât încât trebuie să doarmă cu ferestrele închise chiar și în nopțile fierbinți de vară. Știu și sursa: imensa groapă de gunoi municipală Silivri, la câțiva kilometri distanță, care erupe gaze sufocante pe măsură ce alimentele și alte deșeuri organice putrezesc, scrie The Guardian.

„Mirosul nu este subtil. Te sufocă”, a spus Kemalettin Özenç, stând în fața unei ceainării din satul Yolçatı. „E mai rău când aerul este nemișcat: uneori familiile zăbovesc până la miezul nopții aici. Chiar și când intri înăuntru, nu poți să scapi.”

Aceste gaze reprezintă mai mult decât o problemă locală. Printre acestea se numără metanul, un gaz care contribuie puternic la încălzirea climei, care se revarsă din amplasament în cantități atât de mari încât pana de fum este vizibilă din spațiu. Supravegherea prin satelit arată că depozitul de deșeuri Silivri este cel mai mare depozit de deșeuri cu superemisii din Turcia.

De fapt, rata medie a emisiilor de 7,4 tone pe oră îl face unul dintre cele mai grave identificate oriunde în lume de către o echipă de cercetători experți de la Universitatea din California (UCLA). Impactul acestei singure scurgeri asupra încălzirii planetei este echivalent cu 1,5 milioane de SUV-uri mari pe benzină care își accelerează motoarele, existând și mai multe gropi de gunoi cu super-emisii în Turcia. Acestea se întind de la Izmir în vest, până la Ankara în centru și Antalya în sud, multe cu scurgeri „uimitor de mari”, au declarat cercetătorii de la UCLA.

Dezvăluirea că Turcia are unele dintre cele mai grave scurgeri de metan din depozitele de deșeuri din lume vine într-un moment dificil: în noiembrie, țara va găzdui următorul summit global al ONU privind clima, Cop31, și a plasat reducerea emisiilor de metan în fruntea agendei de acțiune asupra căreia dorește ca toate națiunile să fie de acord. Prima-doamnă a Turciei, Emine Erdoğan, a fost o activistă proeminentă pentru zero deșeuri și reducerea emisiilor de metan pe scena globală - în ciuda problemelor majore dezvăluite acum pe plan intern - iar președintele, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că gestionarea deșeurilor este o prioritate, într-un discurs pe care l-a susținut în iunie.

„ Ei au puterea”

Pe teren, problema persistă de ceva vreme. Özenç și un grup tot mai mare de oameni nemulțumiți din orașul său și din jurul gropii de gunoi Silivri au petrecut ani de zile căutând pe cineva care să intervină, dar ideea de a contacta municipalitatea din Istanbul care administrează instalația nu le-a trecut prin minte. Unii au lăsat pe internet mesaje indignate despre miros sub lista gropii de gunoi de pe Google Maps, în timp ce Özenç a încercat să convingă oamenii să semneze o petiție destinată Ministerului Silviculturii, care supraveghează mai multe mine din apropiere.

Dar, în cele din urmă, prea mulți s-au temut să semneze. „Au puterea și pot spune orice vor”, a afirmat el, referindu-se la modul general la autorități. Cea mai cunoscută închisoare de maximă securitate din Turcia se află la 30 de minute de Yolçatı: primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, a fost acuzat de corupție și deținut acolo în 2025. Özenç și alții din comunitate se temeau de ceea ce li s-ar putea întâmpla dacă ar fi văzuți plângându-se prea public.

Angajații de la divizia de gestionare a deșeurilor a municipalității metropolitane Istanbul, İstaç, aflați la fața locului n Silivri, au părut surprinși când li s-au arătat imagini din satelit ale scurgerii masive de gaze provenind dintr-un loc vizibil de la ferestrele biroului lor. Metanul, cunoscut și sub denumirea de gaz natural sau fosil, este transparent, așadar pana de gaz care provine de la fața locului este invizibilă cu ochiul liber.

Fatih Arslan din İstaç și-a dres glasul în timp ce privea cu atenție imaginile din satelit prezentate de The Guardian. „Ei bine, nu sunt prea multe de spus”, a afirmat el, dând inițial vina pentru emisii pe zonele depozitului de deșeuri care nu erau încă acoperite cu argilă după procesul de depozitare. „Este inevitabil ca acest lucru să se întâmple... bineînțeles că trebuie să facem îmbunătățiri”, a îndrăznit el să spună.

Prioritatea lor, a explicat el, era să acopere cât mai repede posibil zonele expuse ale gropii de gunoi și să capteze metanul produs de deșeuri pentru a-l folosi drept combustibil. O instalație de la fața locului extrage 6.000 de metri cubi de metan pe oră din groapa de gunoi pentru a-i arde pentru energie: a lăsa metanul să se scurgă în atmosferă, a spus el, este, prin urmare, o risipă.

Pentru șeful unității, Ebu Bekir Ikinci, situația actuală este de fapt o îmbunătățire vastă față de trecut. El a arătat titluri de ziare din Istanbulul anilor 1990, când străzile erau pline de gunoaie, iar în 1993, metanul reținut la o groapă de gunoi a explodat, ucigând 39 de persoane. Un an mai târziu, Erdoğan a devenit primar al orașului, promițând să introducă o mai bună gestionare a deșeurilor.

„Scenariul de referință pe care îl folosim pentru emisiile provenite din deșeuri este ceea ce s-ar întâmpla dacă deșeurile nu ar fi depozitate deloc”, a spus Arslan, referindu-se la scenariul mortal din anii 1990. „Comparativ cu acesta, emisiile de acum sunt mult mai bune. De fapt, acesta este un scenariu foarte bun.”

Rate „incredibil de mari”

Silivri este cea mai mare groapă de gunoi din Turcia, procesând 10.000 de tone de deșeuri în fiecare zi. O altă groapă de gunoi de la periferia Istanbulului, în cealaltă parte a capitalei, în Șile, este, de asemenea, o sursă de scurgeri uriașe de metan, deversând 4 tone de metan în atmosferă în fiecare oră, echivalentul încălzirii globale a aproximativ 800.000 de SUV-uri. Echipa UCLA a folosit date satelitare de pe portalul Carbon Mapper pentru a identifica cele mai mari 10 gropi de gunoi din Turcia.

„Multe dintre aceste amplasamente au rate de emisii de metan uluitor de mari, chiar și într-un context global”, a declarat Cara Horowitz, care conduce proiectul UCLA Stop Methane, care a realizat analiza, și este director executiv la Institutul Emmett pentru Schimbări Climatice și Mediu. „Acestea sunt scurgeri uriașe, unele dintre cele mai mari surse unice de emisii de metan artificiale din lume”, a adăugat ea.

Emisiile de metan cauzează un sfert din încălzirea globală, iar din 2007 s-a înregistrat o creștere „înfricoșătoare” care riscă să declanșeze puncte de cotitură climatice catastrofale, au declarat oamenii de știință. Cu toate acestea, reducerea emisiilor de metan este adesea relativ ușor de realizat și are un impact rapid, deoarece gazul este eliminat în mod natural din atmosferă mult mai repede decât dioxidul de carbon. Unii experți numesc reducerea emisiilor de metan „frâna de urgență” climatică.

Turcia afirmă că, în calitate de gazdă a Cop31, zero deșeuri și reducerea emisiilor de metan reprezintă prioritatea principală pe agenda sa de acțiune. Murat Kurum, ministrul Mediului din Turcia și președintele desemnat al Cop31, a scris celor 196 de națiuni care urmează să participe la summitul de la Antalya, spunând: „Reducerea emisiilor de metan se numără printre cele mai rapide și mai eficiente strategii pentru încetinirea creșterii temperaturii pe termen scurt. Prin urmare, sectorul deșeurilor reprezintă o oportunitate critică pentru a oferi beneficii climatice imediate.”

Cu toate acestea, ministerul Mediului din Turcia a refuzat să comenteze când a fost contactat de The Guardian cu privire la super-emițătorii de metan din țară. Municipalitatea din Istanbul a refuzat, de asemenea, să răspundă la întrebări despre emisiile de metan de la Silivri și a refuzat permisiunea de a fotografia locul.

Reducerea emisiilor provenite din eliminarea deșeurilor a fost descrisă și ca „proiectul personal” al lui Emine Erdoğan, președinta de onoare a Fundației Zero Deșeuri din Turcia și președinta Consiliului Consultativ al ONU pentru Zero Deșeuri. În timpul deschiderii unui „forum zero deșeuri” în iunie, ea a remarcat că unele gropi de gunoi din lume erau pline de alimente aruncate, în timp ce oamenii sufereau de foame, și că risipa alimentară provoca emisii enorme de metan. Cu toate acestea, Turcia nu se numără printre cele 159 de țări care au semnat Angajamentul Global privind Metanul pentru a realiza o reducere cu 30% a acestor emisii până în 2030.

Editor : Ș.R.