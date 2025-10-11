Misiune cu avioane NATO și SUA în apropierea graniței cu Rusia. Cele două avioane au trecut și prin România

Două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de forţele SUA şi NATO pentru a patrula graniţa cu Rusia, transmit oficialii din Marea Britanie. Misiunea a avut loc pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor şi avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al NATO, informează Reuters.

Un avion de supraveghere electronică RC-135 Rivet Joint şi un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon au zburat joi din regiunea arctică, trecând pe lângă Belarus şi Ucraina, cu sprijinul unui avion de realimentare KC-135 al Forţelor Aeriene ale SUA.

Marea Britanie a declarat că operaţiunea a urmat incursiunilor ruse în spaţiul aerian al ţărilor NATO, inclusiv în Polonia, România şi Estonia.

„Aceasta a fost o misiune comună importantă cu aliaţii noştri din SUA şi NATO”, a declarat ministrul britanic al apărării John Healey.

„Acest lucru nu numai că oferă informaţii valoroase pentru a spori conştientizarea operaţională a forţelor noastre armate, dar transmite un mesaj puternic de unitate a NATO către (liderul rus Vladimir) Putin şi adversarii noştri”, a adăugat Healey.

La începutul acestei luni, liderii Uniunii Europene au susţinut planurile de consolidare a apărării blocului împotriva dronelor ruseşti.

Editor : I.B.