Misiune cu avioane NATO și SUA în apropierea graniței cu Rusia. Cele două avioane au trecut și prin România

Poliție aeriană NATO
Două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de forţele SUA şi NATO pentru a patrula graniţa cu Rusia, transmit oficialii din Marea Britanie. Misiunea a avut loc pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor şi avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al NATO, informează Reuters.

Un avion de supraveghere electronică RC-135 Rivet Joint şi un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon au zburat joi din regiunea arctică, trecând pe lângă Belarus şi Ucraina, cu sprijinul unui avion de realimentare KC-135 al Forţelor Aeriene ale SUA.

Marea Britanie a declarat că operaţiunea a urmat incursiunilor ruse în spaţiul aerian al ţărilor NATO, inclusiv în Polonia, România şi Estonia.

„Aceasta a fost o misiune comună importantă cu aliaţii noştri din SUA şi NATO”, a declarat ministrul britanic al apărării John Healey.

„Acest lucru nu numai că oferă informaţii valoroase pentru a spori conştientizarea operaţională a forţelor noastre armate, dar transmite un mesaj puternic de unitate a NATO către (liderul rus Vladimir) Putin şi adversarii noştri”, a adăugat Healey.

La începutul acestei luni, liderii Uniunii Europene au susţinut planurile de consolidare a apărării blocului împotriva dronelor ruseşti.

