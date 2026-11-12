Un adolescent a fost găsit în viață, după ce a petrecut șase zile dispărut într-o densă vegetație australiană, unde trăiesc unii dintre cei mai periculoși șerpi din țară, și a supraviețuit cu puțin mai mult decât un pachet de chipsuri și apă, după ce a căzut de pe o stâncă și a rămas blocat, scrie The Times.

William, în vârstă de 17 ani, a fost scos în siguranță cu un elicopter al poliției după ce a fost văzut dormind în albia secată a unui râu.

„Sunt extrem de fericită că e în viață”, a declarat mama sa, Elizabeth, reporterilor după salvare. „Și nu va mai ieși niciodată din casă. E pedepsit pe viață. Nu va mai pleca nicăieri niciodată”, a glumit ea.

Adolescentul cu autism campa cu un prieten în munții dens împăduriți din regiunea Gippsland din Victoria, lângă Walhalla, un fost oraș minier situat la 185 km est de Melbourne, când a dispărut vinerea trecută, după ce s-a dus să ia mai mult echipament de camping.

Purta doar o pereche de pantaloni scurți și cizme de lucru și nu și-a luat telefonul.

William, al cărui nume de familie nu a fost dezvăluit, a căzut de pe o stâncă abruptă într-o râpă izolată, lăsându-l incapabil să găsească drumul înapoi spre camping. Neavând cum să ceară ajutor și având puțină mâncare, a trebuit să aștepte în speranța că, în cele din urmă, îl vor găsi salvatorii.

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Terenul înconjurător, cu pantele sale abrupte, vegetația densă și râpele stâncoase, a îngreunat deosebit de mult căutarea. Tufișurile accidentate găzduiesc, de asemenea, unii dintre cei mai periculoși șerpi din Australia.

Prietenul său a alertat poliția, ceea ce a dus la o căutare amplă cu elicoptere, câini și scafandri, pe fondul temerilor pentru supraviețuirea lui William, în contextul scăderii temperaturilor peste noapte.

Aproximativ 80 de voluntari s-au alăturat căutării adolescentului, despre care s-a spus că are foarte puțină experiență în sălbăticie.

În timpul calvarului său, William a călătorit zile întregi în sus și în jos pe „un teren foarte abrupt”, a declarat inspectorul de poliție interimar Jason Benbow.

El a petrecut cele două zile dinaintea găsirii sale la pârâu, prins în panta abruptă a împrejurimilor, la doi kilometri de locul său de campare. Auzind elicopterul, William s-a trezit și le-a făcut semn salvatorilor cu „degetul mare în sus”, a spus Benbow.

„Zona de căutare de astăzi a fost ceva ce nu am putut face pe jos, era mult prea abruptă și dincolo de capacitățile oricărui om, ca să fiu sincer”, a spus el.

Poliția l-a descris pe William ca fiind epuizat și incapabil să meargă, cu tăieturi pe picioare. De asemenea, avea arsuri solare severe pe partea superioară a corpului și pe față.

După ce i s-a dat apă și o gogoașă, a fost dus la un spital local pentru monitorizare. „Este bine, totul pare să fie bine, este perfect sănătos”, a spus mama lui. „A stat pur și simplu într-un loc și a așteptat să fie salvat.”

Familia lui William a declarat că acesta are autism de nivel 2, care necesită „sprijin substanțial”, potrivit grupului australian de susținere Autism360. O astfel de persoană poate avea deficite semnificative în comunicarea socială verbală și nonverbală și se bazează în mare măsură pe rutine și activități previzibile.

Editor : Ș.R.