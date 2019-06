Misteriosul sat din India care iese la suprafață numai o dată pe an. Ce s-a întâmplat cu locuitorii lui

Un sat din vestul Indiei este vizibil numai o lună pe an, atunci când iese la suprafață de sub apele unui baraj de acumulare. Atunci când își face apariția de sub ape, este motiv de sărbătoare pentru foștii localnici, acum strămutați, care se strâng pe malul barajului pentru a-și revedea fostele case. Povestea ciudatului sat este spusă de CNN, care citează publicația locală Supriya Vohra.

Fostul sat Curdi se află în statul indian Goa. Acesta fusese clădit în muntele Western Ghats, era situat între două dealuri și străbătut de râul Salaulim. Satul, odată prosper, a dispărut în 1986, atunci când în Goa a fost construit primul baraj de acumulare, iar casele oamenilor au fost înghițite de ape.

În fiecare an, însă, în luna mai, apele se retrag, iar ruinele vechii așezări ies la suprafață. Pământ crăpat, rămășițe de copaci, case și structuri religioase erodate și kilometri întregi de pământ sterp se împletesc cu petece de apă.

Pe vremuri, pământul fertil din Curdi hrănea în jur de 3.000 de oameni, iar hindușii, musulmanii și creștinii trăiau în pace împreună. Exista un templu principal, alte câteva mai mici, o capelă și o moschee. A fost, de asemenea, locul de naștere al cânțăreței de muzică clasică indiană Mogubai Kurdikar.

Lucrurile au luat însă o turnură dramatică în anul 1961, atunci când statul Goa a fost eliberat de sub ocupație portugheză.

Șeful guvernului regional de la acea vreme, Dayanand Bandodkar, a fost cel care le-a dat vestea oamenilor că satul în care locuiau va fi înghițit de ape. Oamenii care au fost mutați în satele din apropiere - peste 600 de familii, au primit pământ și compensații financiare pentru sacrificiul lor.

Proiectul barajului artificial era unul foarte ambițios. Construit pe râul Salaulim, acesta urma să furnizeze apă potabilă, pentru irigații și în copuri industriale și să servească cea mai mare parte a sudului satului Goa. Peste 400 de milioane de litri de apă pe zi urma acest baraj să livreze cetățenilor.

Însă apa din baraj nu a ajuns niciodată în satele unde au fost mutați oamenii din Curdi. Și în ziua de azi oamenii din zonă depind de guvernul indian pentru apă potabilă în lunile secetoase.

Iar în mai, nivelul apei din baraj scade atât de mult încât ruinele fostului sat ies la suprafață. Motiv pentru nostalgici să-și viziteze fostele locuințe.