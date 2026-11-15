Live TV

Misterul celor mai vechi rămășițe umane găsite în Antarctica. Cum au ajuns oasele unei femei pe continentul înghețat acum 200 de ani

Data publicării:
imagine din insula Livingston din Antarctica
Femeia ale căror rămășițe au fost descoperite pe o plajă de pe insula Livingston din Antarctica ar fi murit în perioada 1819-1825 și ar fi provenit din Chile. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Abandonată de vânătorii de foci sau înmormântată pe mare și purtată de curenții oceanici

În afară de oamenii de știință din stațiile de cercetare și exploratorii care vizitează din când în când continentul înghețat, Antarctica nu a avut niciodată o prezență umană însemnată. Primele misiuni de explorare a acestei regiuni au început abia după anul 1820, atunci când continentul a fost zărit pentru prima dată de un european, ceea ce face și mai ciudată descoperirea oaselor unei femei tinere despre care se crede că ar fi murit între 1819 și 1825 pe o plajă pustie din insulele South Shetland, acestea fiind cele mai vechi rămășițe umane descoperite vreodată în Antarctica, potrivit revistei de știință Discover.

Cu toate că Antarctica a avut cândva păduri, mlaștini și chiar și dinozauri, când primii oameni preistorici au părăsit Africa, continentul era deja prea rece și izolat pentru a fi populat fără ajutorul echipamentelor moderne.

Se poate ca primul om care a descoperit Antarctica să fi fost faimosul navigator polinezian Hui Te Rangiora, despre care legendele maori spun că a ajuns pe continentul înghețat în secolul a VII-lea.

Potrivit legendei, exploratorul a ajuns într-un loc învăluit în ceață, întunecat, rece și sterp, potrivit Journal of the Royal Society of New Zealand, ceea ce îi face pe oamenii de știință să creadă că acesta s-ar putea să fi traversat apele din jurul Antarcticii și, poate, chiar să fi zărit continentul.

Într-un studiu publicat în International Journal of Circumpolar Health, profesorul de biologie și științe naturale Daniel Torres Navarro de la Universitatea din Chile a explicat: „Pe data de 7 ianuarie, 1985, la ora 16:35, în timpul procesului de colectare a deșeurilor marine de pe plaja Yamana pe coasta Capului [Shirreff, insula Livingston], am descoperit primele rămășițe umane: un craniu pe jumătate îngropat în zona nisipoasă și stâncoasă a plajei.”

Primele examinări au arătat că oasele aparțineau unei persoane tinere, cel mai probabil de sex feminin. Femeia ar fi murit în perioada 1819-1825 și ar fi provenit din Chile.

vulcan-antarctica
Rămășițe precum cele descoperite pe plaja Yamana ar putea să joace un rol foarte important nu doar în domeniul arheologiei, ci și în viitoarele dispute privind revendicarea teritoriului antarctic. Foto: Profimedia Images

Abandonată de vânătorii de foci sau înmormântată pe mare și purtată de curenții oceanici

Dar cum a ajuns ea în Antarctica, poate chiar înaintea lui Thaddeus von Bellinghausen, primul european care a zărit continentul?

Nu există niciun document din acele vremuri care să explice cum sau de ce a ajuns acea femeie tânără în Antarctica la începutul secolului al XIX-lea, potrivit BBC.

Rămășițe precum cele ale femeii misterioase ar putea, însă, să joace un rol foarte important nu doar în domeniul arheologiei, ci și în viitoarele dispute privind revendicarea teritoriului antarctic.

Tratatul Antarcticii, care reglementează relațiile internaționale cu privire la singurul continent de pe Pământ fără o populație umană autohtonă, va putea fi supus unei reevaluări începând din 2048, iar interzicerea exploatării miniere și a extragerii resurselor naturale ar putea fi modificată sau chiar eliminată.

Torres Navarro a sugerat faptul că, din motive necunoscute, femeia ar fi putut face parte dintr-un grup de vânători de foci din secolul al XIX-lea, fiind abandonată de către aceștia pe insulă.

„O altă posibilitate este ca ea să fi murit la bordul unui vas, fiind apoi înmormântată pe mare, conform obiceiului din acele vremuri”, a spus Torres Navarro. „Acest lucru ar fi putut face ca trupul ei să fie transportat de acțiunea curenților și de furtuni până pe plajă, unde a fost mâncat de animale necrofage.”

„Păsările ar fi putut separa craniul de restul corpului, ceea ce a dus la pierderea mandibulei și a dinților lipsă. Oasele s-ar putea să fi fost împrăștiate într-o zonă extinsă și îngropate în nisip.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Antti Hakkanen
3
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
4
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe...
Sat România
5
Un primar din Buzău avertizează asupra efectelor comasării comunelor: „Nu facem altceva...
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Digi Sport
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
egipt
Misterioasa structură cât un teren de fotbal, veche de 2.600 de ani, îngropată în delta Nilului. Descoperirea a fost făcută din spațiu
Screenshot 2026-10-15 230922
Cubanezii care au clonat un cal în Chile: „Nu ar fi complicat să clonăm oameni; singura limitare este de natură etică”
4,700-year-old amphorae discovered in underwater excavations off Turkiye's Antalya
Descoperire fără precedent în Turcia: „Cel mai vechi naufragiu din lume”
Suprafaţa acoperită de gheaţă în Antarctica, la cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor.
O gaură uriașă, aproape de mărimea Portugaliei, s-a deschis în gheața Antarcticii, în plină iarnă. Cercetătorii au aflat de ce
Karl Bushby, într-o călătorie în jurul lumii pe jos
Bărbatul care a mers pe jos 50.000 de kilometri ca să ajungă acasă. La finalul unei călătorii de aproape 30 de ani, mai are un obstacol
Recomandările redacţiei
INSTANT_ROBERT_NEGOITA_04_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă...
oana gheorghiu in fata
Oana Gheorghiu, detalii despre criza din PNL: ce spune despre...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru...
US Capitol Dome Congress House of Representatives US Senate Washington DC
Cum ar putea noul Congres al SUA să pună capăt războiului cu Iranul...
Ultimele știri
Unu din trei adulți din România are obezitate, dar boala este subdiagnosticată în spitale. Pacienții își plătesc singuri tratamentele
Paradoxul de 20 de trilioane de dolari al Chinei. Care este marea dilemă cu care Beijingul se va confrunta în următorul sfert de secol
Solstițiul de iarnă 2026: Când este cea mai lungă noapte din an și de la ce dată se măresc zilele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt magnet pentru noroc până pe 22 noiembrie. Atrag succesul la orice pas
Cancan
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Fanatik.ro
Cine e antrenorul „bombardier”?! Caz șocant la FCSB: „Mi-a răspuns de pe mail-ul clubului”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
MM Stoica, glumă savuroasă cu gândul la Gigi Becali după România – Polonia 2-1: „Să nu-și audă vorbe”
Adevărul
Avocata care a reprezentat România în procesul Roșia Montană, detalii din culisele bătăliei de 11 ani: „Toate...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Oana Pellea, critici la adresa lui Nicușor Dan, după controversele din ultimele zile: "Nu v-am votat ca să ne...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat! Cu un ”contract de 2,5 milioane de euro” pe masă, Nicolae Stanciu a ales și a semnat
Pro FM
Delia, piesă-manifest pentru femei: "Nu suntem flori, florile-s decor". Mesajul puternic a emoționat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Prietenele Courteney Cox și Lisa Kudrow, apariție rară împreună în public. Actrițele din „Friends”, la cină...
Adevarul
Putin vrea ca NATO să-și retragă trupele din Polonia și țările baltice. Condițiile Rusiei pentru încheierea...
Newsweek
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
Digi FM
La 42 de ani, Avril Lavigne a devenit pentru prima dată mamă. Imaginile postate de artistă au strâns peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un singur antrenament pe săptămână poate fi aproape la fel de eficient ca trei. Metoda care ajută la...
Digi Animal World
Imagini virale într-un autobuz din SUA. Doi cai au urcat printre pasageri și au traversat vehiculul
Film Now
"Sunt multe lucruri despre care nu putem vorbi". Fiul lui Jack Nicholson, dezvăluiri despre relația cu tatăl...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...