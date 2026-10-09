Misterul celor trei surori care s-au sinucis împreună în UK. Ultima vizită pe care au făcut-o înainte de a se arunca în mare

Un medic legist a stabilit că trei surori care s-au înecat în mare anul acesta, în largul orașului Brighton, și-au luat viața, relatează BBC.

Jane Adetoro (36 de ani), Christina Walters (32 de ani) și Rebecca Walters (31 de ani) duceau „vieți foarte izolate” după moartea mamei lor, care se înecase în 2010, a declarat în instanță medicul legist Penelope Schofield.

Pe 11 mai, cele trei surori, care locuiau împreună în Greenford, Londra, au vizitat o zonă din Birmingham situată în apropierea locului unde murise mama lor, după care au mers a doua zi pe plaja din Brighton. Acolo, ele s-au înecat în apele învolburate, în zorii zilei de 13 mai.

Niciuna dintre ele nu știa să înoate.

Tatăl lor, Joseph Jacobsen, a spus că a fost „sfâșietor” să le piardă pe „toate cele trei fiice dragi”. El s-a numărat printre membrii familiei care au urmărit rezultatele anchetei prin intermediul unei teleconferințe.

Într-o declarație emoționantă citită în numele său, el a spus că și-a văzut fiicele crescând, transformându-se din fetițe în femei frumoase și inteligente, care ocupau „un loc special în inima sa”.

„Nu există cuvinte care să poată exprima pe deplin durerea pierderii unui copil. Să le pierd pe toate cele trei fiice dragi este o suferință imensă, dincolo de orice mi-aș fi putut imagina vreodată,” a spus Jacobsen.

El a adăugat că nu poate înțelege de ce viețile fiicelor sale s-au încheiat atât de brusc și speră că acestea s-au reunit cu mama lor „în grija veșnică a lui Dumnezeu”.

Aceste trei surori duceau vieți foarte izolate și erau extrem de discrete. Nu știm de ce au recurs la acest gest și nici de ce au ales să o facă tocmai la Brighton. Nu este de competența instanței să speculeze, iar, din păcate, este posibil ca aceste motive să nu fie niciodată cunoscute”, a spus Schofield.

În cadrul audierii s-a precizat că surorile au plecat de acasă, din Londra, și au ajuns împreună la Brighton cu un taxi, la ora 22:21 (ora de vară a Marii Britanii), pe 12 mai. Șoferul serviciului Uber a remarcat că niciuna dintre ele nu a vorbit pe parcursul călătoriei.

Cele trei păreau să se plimbe pe faleză în întuneric. Camerele de supraveghere le-au surprins în diverse puncte de-a lungul plajei din Brighton. Au fost văzute în viață pentru ultima dată la ora 02:42, pe 13 mai.

Poliția a examinat laptopul Christinei și a găsit 227 de referințe la apă și 179 de referințe la suicid.Medicul legist a declarat că Christina suferea de anxietate și depresie de la moartea mamei sale.

Dosarele medicale ale Rebeccăi nu conțineau „nimic semnificativ”, iar Jane nu era înscrisă la niciun medic, a declarat în instanță inspectorul-șef de poliție Mark Cullimore.

În urma autopsiei, testele toxicologice au fost negative pentru droguri și alcool în cazul tuturor celor trei surori. Nu au existat dovezi care să sugereze că ar fi fost victimele vreunei agresiuni.

Trupul Christinei Adetoro a fost adus la țărm de un echipaj de salvamari și declarată decedată la fața locului, în dimineața zilei de 13 mai. Christina Walters, care lucra în domeniul contabilității, a fost recuperată din mare de o barcă de salvare, iar Rebecca Walters, care lucra în resurse umane, a fost adusă de valuri pe plaja din Brighton. Și ele au fost declarate decedate în acea dimineață de către paramedici.

Editor : M.B.