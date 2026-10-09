Live TV

Misterul celor trei surori care s-au sinucis împreună în UK. Ultima vizită pe care au făcut-o înainte de a se arunca în mare

Data publicării:
Winter's stormy day in Brighton, England
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un medic legist a stabilit că trei surori care s-au înecat în mare anul acesta, în largul orașului Brighton, și-au luat viața, relatează BBC.

Jane Adetoro (36 de ani), Christina Walters (32 de ani) și Rebecca Walters (31 de ani) duceau „vieți foarte izolate” după moartea mamei lor, care se înecase în 2010, a declarat în instanță medicul legist Penelope Schofield.

Pe 11 mai, cele trei surori, care locuiau împreună în Greenford, Londra, au vizitat o zonă din Birmingham situată în apropierea locului unde murise mama lor, după care au mers a doua zi pe plaja din Brighton. Acolo, ele s-au înecat în apele învolburate, în zorii zilei de 13 mai.

Niciuna dintre ele nu știa să înoate.

Tatăl lor, Joseph Jacobsen, a spus că a fost „sfâșietor” să le piardă pe „toate cele trei fiice dragi”. El s-a numărat printre membrii familiei care au urmărit rezultatele anchetei prin intermediul unei teleconferințe.

Într-o declarație emoționantă citită în numele său, el a spus că și-a văzut fiicele crescând, transformându-se din fetițe în femei frumoase și inteligente, care ocupau „un loc special în inima sa”.

„Nu există cuvinte care să poată exprima pe deplin durerea pierderii unui copil. Să le pierd pe toate cele trei fiice dragi este o suferință imensă, dincolo de orice mi-aș fi putut imagina vreodată,” a spus Jacobsen.

El a adăugat că nu poate înțelege de ce viețile fiicelor sale s-au încheiat atât de brusc și speră că acestea s-au reunit cu mama lor „în grija veșnică a lui Dumnezeu”.

Aceste trei surori duceau vieți foarte izolate și erau extrem de discrete. Nu știm de ce au recurs la acest gest și nici de ce au ales să o facă tocmai la Brighton. Nu este de competența instanței să speculeze, iar, din păcate, este posibil ca aceste motive să nu fie niciodată cunoscute”, a spus Schofield.

În cadrul audierii s-a precizat că surorile au plecat de acasă, din Londra, și au ajuns împreună la Brighton cu un taxi, la ora 22:21 (ora de vară a Marii Britanii), pe 12 mai. Șoferul serviciului Uber a remarcat că niciuna dintre ele nu a vorbit pe parcursul călătoriei.

Cele trei păreau să se plimbe pe faleză în întuneric. Camerele de supraveghere le-au surprins în diverse puncte de-a lungul plajei din Brighton. Au fost văzute în viață pentru ultima dată la ora 02:42, pe 13 mai.

Poliția a examinat laptopul Christinei și a găsit 227 de referințe la apă și 179 de referințe la suicid.Medicul legist a declarat că Christina suferea de anxietate și depresie de la moartea mamei sale.

Dosarele medicale ale Rebeccăi nu conțineau „nimic semnificativ”, iar Jane nu era înscrisă la niciun medic, a declarat în instanță inspectorul-șef de poliție Mark Cullimore.

În urma autopsiei, testele toxicologice au fost negative pentru droguri și alcool în cazul tuturor celor trei surori. Nu au existat dovezi care să sugereze că ar fi fost victimele vreunei agresiuni.

Trupul Christinei Adetoro a fost adus la țărm de un echipaj de salvamari și declarată decedată la fața locului, în dimineața zilei de 13 mai. Christina Walters, care lucra în domeniul contabilității, a fost recuperată din mare de o barcă de salvare, iar Rebecca Walters, care lucra în resurse umane, a fost adusă de valuri pe plaja din Brighton. Și ele au fost declarate decedate în acea dimineață de către paramedici.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana stoica usr
1
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
August Hanning
2
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
dr. viorica radoi
4
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții...
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Digi Sport
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Five men arrested on terrorism charges after three vans were stopped near RAF Fairford in which police viewed as being they consistent with improvised
Alertă de securitate la o bază militară britanică folosită de SUA și NATO. Doi cetățeni letoni au fost arestați
Teddy
Marinar al Marinei Regale britanice, acuzat că se pregătea să spioneze pentru Rusia. Inculpat conform legii privind securitatea
printul andrew
Poliţia britanică recunoaşte că percheziţiile în legătură cu arestarea fostului prinţ Andrew în cazul Epstein au fost ilegale
MI6 building vauxhall london england
MI6 se teme că fostul șef al spionajului german a divulgat secrete britanice
andrew si tristan tate
Filmări cu abuzuri sexuale, găsite pe telefonul lui Andrew Tate. Ce au mai descoperit anchetatorii britanici
Recomandările redacţiei
autobuz plutitor amfibiu captura digi24
Unicul autobuz plutitor din România a eșuat pe uscat. Autoritățile...
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA...
comisia europeana
Cum văd oficialii UE România: slaba colectare a taxelor și investiții...
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Astăzi se decernează Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump continuă...
Ultimele știri
Musk, decorat de Trump cu o medalie științifică și catalogat drept „comoară naţională”: „Este Thomas Edison al nostru”
Premieră în era modernă. Execuția prin împușcare a lui Nidal Hasan va fi transmisă în direct de SUA
Un avion militar algerian a zburat prin spațiul aerian al NATO cu destinația Moscova. Ce țări a survolat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De la viața de lux la acuzații de fraudă. Monica Gabor, implicată într-un nou scandal financiar în SUA...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Sabin Ilie și Gigi Mustață s-au încins în direct: „Gigi a făcut schimbările ca să nu câștige FCSB” / „Cu...
editiadedimineata.ro
15 minute pe zi pentru ChatGPT: OpenAI dezvăluie cât de mult folosesc adolecenții inteligența artificială
Fanatik.ro
Brazilianul adus la Universitatea Craiova face spectacol cu mingea! Jonglerii spectaculoase și tehnică de...
Adevărul
FMI anunță sfârșitul banilor ieftini. România trebuie să reducă deficitul cu o economie aproape blocată
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Megan Fox, de nerecunoscut într-un clip devenit viral. Fanii au reacționat imediat: „S-a distrus singură”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din...
Pro FM
VIDEO Celine Dion a căzut pe scenă, în fața fanilor, la Paris. Ce s-a întâmplat în timpul concertului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ana de Armas, ținută îndrăzneață la Paris. Pantalonii foarte scurți, sacoul și cizmele cu toc i-au venit...
Adevarul
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură...
Newsweek
CASS la pensie. Este măsura legală? Un avocat spune dacă pot fi recuperați banii: „Există o singură cale!”
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”