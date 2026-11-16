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Misterul dispariției miliardelor Hermès: moștenitorul acuză furt, judecătorii cer o evaluare psihiatrică

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Hermes
Foto: Profimedia
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Din articol
Cum ar fi dispărut averea de miliarde de dolari Despăgubiri de 14 miliarde de euro cerute de moștenitorul Hermès Ce spune LVMH despre acuzațiile privind dispariția acțiunilor

Un moștenitor al imperiului Hermès susține că i-a fost furată o avere de 9 miliarde de dolari. Judecătorii au ordonat o evaluare psihiatrică.

Nicolas Puech, în vârstă de 83 de ani, unul dintre moștenitorii imperiului de lux Hermès, va fi supus unei evaluări psihiatrice în cadrul anchetei privind dispariția unei averi estimate la aproximativ 9 miliarde de dolari.

Un judecător din Paris a dispus examinarea capacităților sale cognitive, pentru a stabili dacă miliardarul ar fi putut fi victima unor persoane care au profitat de vulnerabilitatea sa. Cazul implică nume importante din industria luxului, inclusiv grupul LVMH și pe președintele acestuia, Bernard Arnault, relatează Reuters.

Potrivit a două surse care cunosc direct decizia judecătorului, o echipă de psihiatri urmează să stabilească dacă Nicolas Puech ar fi putut avea capacitățile cognitive afectate, situație care ar fi facilitat presupusa deposedare de acțiunile sale.

Moștenitorul Hermès susține că a pierdut controlul asupra unei participații de aproximativ 6% din compania franceză, evaluată în prezent la circa 9 miliarde de dolari.

O eventuală constatare a vulnerabilității sale ar putea avea consecințe importante asupra anchetei penale.

Legislația franceză incriminează exploatarea vulnerabilităților unei persoane pentru obținerea unor avantaje financiare, printr-o infracțiune cunoscută drept „abuz de slăbiciune”. Un caz celebru în care a fost invocată această infracțiune este cel al moștenitoarei L'Oréal, Liliane Bettencourt.

Cum ar fi dispărut averea de miliarde de dolari

Disputa își are originile în urmă cu aproximativ 25 de ani, când grupul LVMH, proprietarul unor mărci precum Louis Vuitton și Dior, a început să acumuleze discret acțiuni ale rivalului Hermès.

În centrul afacerii se află Eric Freymond, un administrator de avere elvețian care gestiona finanțele lui Nicolas Puech, scrie News.ro.

Potrivit unei investigații Reuters publicate în septembrie, LVMH încheiase încă din 2002 un acord cu Freymond și i-ar fi plătit cel puțin 20 de milioane de dolari sub formă de comisioane și alte remunerații pentru serviciile legate de achiziționarea acțiunilor Hermès.

Puech susține că abia în 2022, după ce a întrerupt colaborarea cu administratorul său financiar, a descoperit că participația pe care o deținea în companie dispăruse.

Într-un interviu acordat revistei franceze L'Express în 2025, moștenitorul a explicat că avusese încredere deplină în Freymond timp de decenii.

Potrivit acestuia, administratorul financiar avea la dispoziție semnăturile sale și se ocupa de pregătirea tuturor documentelor.

Freymond a respins acuzațiile de ilegalitate în timpul audierilor efectuate de procurorii francezi, înainte de moartea sa, survenită în 2025.

Despăgubiri de 14 miliarde de euro cerute de moștenitorul Hermès

În 2025, Nicolas Puech a deschis un proces civil în care a inclus grupul LVMH și pe miliardarul Bernard Arnault printre pârâți, solicitând despăgubiri de 14 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 15,5 miliarde de dolari.

Despăgubirile sunt cerute celor care ar putea fi găsiți responsabili pentru dispariția acțiunilor sale în cadrul anchetei penale desfășurate în paralel.

Anchetatorii francezi s-au concentrat asupra fostului administrator de avere Eric Freymond și asupra avocatului elvețian Alexandre Montavon, care a consiliat LVMH în perioada în care grupul acumula acțiuni Hermès.

În luna mai 2026, Montavon a fost pus sub anchetă penală pentru presupusa participare la deturnarea acțiunilor deținute de Puech, în beneficiul LVMH.

Avocatul respinge orice faptă ilegală și a contestat decizia judecătorului de a dispune evaluarea psihiatrică a moștenitorului.

Nici grupul LVMH, nici Bernard Arnault nu au statutul de suspecți în ancheta penală, precizează Reuters.

Ce spune LVMH despre acuzațiile privind dispariția acțiunilor

Într-un document depus în instanță în luna iunie, LVMH a recunoscut că a colaborat cu Eric Freymond pentru achiziționarea de acțiuni Hermès, dar a negat categoric că ar fi încercat să obțină participația lui Nicolas Puech prin intermediul unor operațiuni frauduloase.

Grupul a susținut că, dacă printre titlurile cumpărate s-au aflat și acțiuni care îi aparținuseră lui Puech, acest lucru nu ar fi fost intenționat.

În perioada respectivă, LVMH ajunsese să controleze până la 23% din Hermès, declanșând unul dintre cele mai importante conflicte corporative din industria europeană a luxului.

Disputa s-a încheiat în 2014, printr-un acord în urma căruia LVMH a acceptat să renunțe la participația sa.

Noua decizie a judecătorului francez readuce însă în atenție misterul dispariției acțiunilor lui Nicolas Puech și ridică întrebarea dacă moștenitorul ar fi putut fi manipulat financiar timp de mai mulți ani.

Rezultatele evaluării psihiatrice ar putea deveni un element important în stabilirea eventualelor responsabilități penale, însă, deocamdată, acuzațiile privind deturnarea averii nu au fost dovedite în instanță.

Editor : Sebastian Eduard

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