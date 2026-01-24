Misterul mașinilor de lux din Rusia care nu au mai vrut să pornească a fost descifrat

Live TV

Bruierea semnalelor pentru drone a provocat oprirea bruscă și refuzul de a porni la mașinile Porsche și BMW din Rusia, a explicat o reprezentanță Porsche straniul eveniment care a afectat sute de mașini de lux la finele anului trecut și începutul acestui an. 

Multe defecțiuni au apărut într-un al doilea val, mai răspândit, în această lună, lăsând zeci de vehicule imobilizate și forțând proprietarii să își remorcheze mașinile la service, potrivit rapoartelor șoferilor și tehnicienilor auto, scrie publicația TVP World.

Perturbările au fost cauzate, se pare, de interferențele echipamentelor de bruiaj pentru drone care au perturbat sistemul de urmărire a vehiculelor (VTS), un modul instalat din fabrică, conectat la alarmă și aprinderea motorului.

Când sistemul VTS își pierde conexiunea la satelit, mașina interpretează acest lucru ca pe o tentativă de furt și imobilizează automat motorul.

Atât Rusia, cât și Ucraina folosesc diverse tehnici de bruiaj al dronelor, menite să perturbe semnalul dintre o dronă și operatorul acesteia, pentru a întrerupe controlul vehiculului aerian.

Explicația marchează o schimbare față de decembrie, când dealerii și experții au declarat că nu este clar dacă opririle au fost cauzate de interferențe de război electronic, semnale defecte sau manipulare deliberată.

Printre mașinile afectate se numără majoritatea modelelor Porsche și BMW produse între 2013 și 2019, care sunt echipate cu sisteme de securitate bazate pe satelit.

Dealerii BMW nu au comentat public cauza incidentelor.

Porsche a oprit livrările și operațiunile oficiale în Rusia în 2022, în urma invaziei Moscovei în Ucraina, dar continuă să onoreze obligațiile de garanție pentru proprietarii ruși.

