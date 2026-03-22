Misterul Mojtaba Khamenei: CIA și Mossadul caută dovezi că liderul suprem al Iranului este în viață

CIA, Mossadul și alte agenții de informații din întreaga lume au urmărit vineri, de Anul Nou persan (Nowruz), dacă noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, va respecta tradiția tatălui său și va susține un discurs. După ce sărbătoarea a trecut doar cu o declarație scrisă din partea lui, misterul privind starea sa fizică s-a adâncit.

Nu este surprinzător că Mojtaba a rămas în umbră, scrie Axios. După uciderea tatălui său, Israelul a transmis clar că el se află acum în fruntea listei sale de ținte. Secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, a afirmat că Mojtaba a fost „rănit și probabil desfigurat” în atacul în care a fost ucis tatăl său. Totuși, după trei săptămâni fără nici măcar un mesaj video preînregistrat, tăcerea lui Mojtaba devine tot mai apăsătoare.

Statele Unite și Israelul dețin informații care sugerează că Mojtaba este în viață, de exemplu, dovezi că oficiali iranieni au încercat să programeze întâlniri față în față cu el (fără succes, din motive de securitate).

Misterul legat de Mojtaba Khamenei a fost discutat în mai multe briefinguri de informații ale președintelui Donald Trump. Echipa sa de securitate națională încearcă în continuare să stabilească cine conduce efectiv la Teheran, a declarat un oficial american.

„Nu avem dovezi că el este cu adevărat cel care dă ordinele”, a declarat un oficial israelian pentru Axios. „Este mai mult decât ciudat. Nu credem că iranienii ar fi făcut atâtea eforturi pentru a alege un mort ca lider suprem, dar în același timp nu avem nicio dovadă că el conduce efectiv”.

Trump: Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine

Mojtaba a fost anunțat ca lider suprem pe 9 martie, după ce susținătorii săi din tabăra conservatoare s-au mobilizat în jurul său pentru a-i succeda tatălui. Reacția sa publică s-a limitat la o declarație scrisă pe Telegram, trei zile mai târziu, alimentând speculațiile privind gravitatea rănilor suferite în atacul israelian asupra reședinței tatălui său.

Serviciile de informații americane și israeliene l-au considerat pe Ali Larijani, responsabil cu securitatea, drept lider de facto al Iranului, până când acesta a fost asasinat de Israel marțea trecută.

„Toți liderii lor au dispărut. Următorul nivel de lideri a dispărut și el. Și următorul nivel este, în mare parte, dispărut. Acum nimeni nu mai vrea să fie la conducere acolo. Ne este greu. Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine. Și, știți ceva, ne convine așa”, a declarat Trump vineri.

Oficialii israelieni susțin că liderii de top ai Iranului operează ca niște persoane urmărite, mutându-se între locații sigure și evitând comunicațiile digitale. Canalul de Telegram al lui Mojtaba a publicat un mesaj scris de Nowruz, în care a cerut unitate, alături de mai multe fotografii ale noului lider suprem.

Un oficial american a declarat că CIA încearcă să determine dacă fotografiile sunt recente. Același oficial a subliniat că președintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis un mesaj video de Nowruz, în ciuda amenințărilor la adresa propriei sale siguranțe.

„Ne-am fi așteptat să-l vedem și pe Mojtaba într-o formă sau alta. Nu a profitat de această oportunitate și de tradiție. Este un semnal de alarmă major”, a adăugat oficialul.

Directorul CIA, chemat la audieri

Raz Zimmt, directorul Programului Iran din cadrul Institutului pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, a subliniat că nu există dovezi că Mojtaba nu acționează în funcție, chiar dacă rănile și motivele de securitate îi pot limita capacitatea de a-și exercita pe deplin autoritatea.

„În condițiile excepționale actuale, nu ar trebui să ne așteptăm să apară în public și este posibil ca rănile sale să nu îi permită nici măcar să difuzeze un mesaj video, pentru a nu dezvălui gravitatea stării sale”, a spus Zimmt.

Directorul CIA, John Ratcliffe, și directorul Agenției de Informații a Apărării, generalul James Adams, au spus, într-o audiere clasificată de joi în fața Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, că regimul iranian se confruntă cu o criză profundă de comandă și control, însă nu există semne că s-ar prăbuși, potrivit a trei surse.

Doi oficiali israelieni de top au susținut că asasinarea lui Larijani a amplificat vidul de putere, care este acum umplut în principal de Garda Revoluționară Islamică (IRGC). Ascensiunea lui Mojtaba a fost posibilă datorită legăturilor sale strânse cu IRGC, organizație cu o influență majoră asupra economiei, politicii și securității Iranului și care, potrivit oficialilor israelieni, conduce în prezent efectiv țara.

„Garda Revoluționară preia controlul asupra Iranului și sunt radicali. Sunt extrem pregătiți să moară pentru a se întâlni cu Khamenei Senior”, a declarat un oficial arab pentru Axios.

Ratcliffe și Adams au subliniat în cadrul audierii că este prea devreme pentru a spune dacă regimul poate supraviețui războiului și pierderii atâtor lideri de la vârf. Israelul a transmis clar că pregătirea terenului pentru o schimbare de regim este unul dintre obiectivele sale de război.

„Credem că, pe măsură ce creștem presiunea externă asupra lor, aceasta va amplifica presiunea internă. Cu cât se întâmplă mai mult acest lucru, cu atât cresc șansele ca regimul să se prăbușească”, a declarat un oficial israelian.

