Timp de mai mulți ani, cercetătorii s-au întrebat cum au reușit vechii locuitori ai insulei Rapa Nui să realizeze ceea ce părea imposibil și să mute statuile Moai, simbolul insulei. Utilizând o combinație de fizică, modelare 3D și experimente pe teren, o echipă formată din membri ai Universității Binghamton, Universitatea de Stat din New York, a confirmat că statuile au fost de fapt mutate, conform Binghamton University.

Potrivit sursei citate, statuile ar fi putut fi mutate cu ajutorul unei frânghii și a unui număr surprinzător de mic de oameni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cercetând aproape 1.000 de statui Moai, profesorul de antropologie Carl Lipo de la Universitatea Binghamton și Terry Hunt de la Universitatea din Arizona au descoperit că locuitorii insulei Rapa Nui probabil foloseau frânghii și „deplasau” statuile gigantice în zigzag pe drumuri atent stabilite.

Carl Lipo și colegii săi au demonstrat anterior, prin dovezi experimentale, că statuile mari „mergeau” de la carieră la platformele ceremoniale folosind o mișcare verticală, balansată, contestând teoria conform căreia statuile erau transportate în poziție culcată pe dispozitive din lemn.

„După ce o pui în mișcare, nu este deloc greu – oamenii o trag cu un singur braț. Astfel, se economisește energie și se mișcă foarte repede”, a spus Lipo. „Partea dificilă este să o pui în mișcare. Întrebarea este: dacă este foarte mare, ce ar trebui să faci? Lucrurile pe care le-am văzut în cadrul experimentului sunt în concordanță cu ceea ce ne-am aștepta din perspectiva fizicii?”

Pentru a-și testa ipoteza, echipa lui Lipo a creat modele 3D ale statuilor. Aceștia au identificat caracteristici distincte – baze largi în formă de D și o înclinare în față – care le-ar face mai susceptibile de a fi mișcate.

Ulterior, cercetătorii au construit o replică a statuii de 4,35 tone cu aceste caracteristici. Cu doar 18 participanți, echipa a reușit să transporte statuia pe o distanță de 100 de metri în doar 40 de minute.

„Fizica are sens”, a spus Lipo. „Ceea ce am observat în cadrul experimentului funcționează în realitate. Și pe măsură ce devine mai mare, continuă să funcționeze. Toate caracteristicile pe care le observăm în ceea ce privește deplasarea statuilor gigantice devin din ce în ce mai consistente pe măsură ce acestea devin din ce în ce mai mari, deoarece aceasta devine singura modalitate de a le deplasa.”

Citește și:

O nouă statuie moai a fost descoperită într-o lagună secată din Insula Paștelui

Faimoasele statui uriașe moai au suferit "daune ireparabile" în urma incendiilor din Insula Paștelui

Editor : A.M.G.