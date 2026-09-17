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Miză majoră pentru China. Cum încearcă Beijingul să influențeze Iranul, după atacurile houthi în jurul strâmtorii Bab el-Mandeb

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Mideast Wars Yemen
Rebeli houthi, sărbătorind victoriile. Foto: Profimedia
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Din articol
Dilema Chinei

China a cerut în privat Teheranului să ajute la contracararea rebelilor houthi din Yemen, după un apel adresat Beijingului de către Arabia Saudită în urma atacului militar al grupării susținute de Iran din ultima săptămână, potrivit a trei surse iraniene familiarizate cu situația, citate de Reuters.

Riadul a cerut ajutor Chinei după ce rebelii houthi au făcut progrese rapide de-a lungul coastei Mării Roșii și în jurul strâmtorii Bab el-Mandeb, mișcări care au expus și mai mult exporturile de petrol și transportul maritim saudit, au subliniat sursele.

China a făcut apel public la reținere, dialog și restabilirea siguranței navigației, dar mesajul său privat a mers mai departe decât aceste declarații, au spus oficialii.

Beijingul dorește ca Iranul să își folosească influența asupra grupării houthi pentru a preveni extinderea conflictului pe rutele energetice de care depinde China, a doua cea mai mare economie a lumii.

Sursele, care au fost informate despre discuții și au vorbit sub condiția anonimatului, nu au oferit detalii despre modul în care a fost transmis mesajul sau dacă acesta a fost transmis în timpul unei vizite în China, efectuate miercuri, de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Sursele au declarat că răspunsul Teheranului a fost că stabilitatea și pacea în regiune depind de încheierea războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului.

Oficialii chinezi nu au emis amenințări explicite și nici nu au indicat că Beijingul ar încerca să exercite presiuni economice asupra Teheranului dacă acesta nu își folosește influența asupra houthilor, au declarat cele trei surse iraniene.

Ca răspuns la o solicitare din partea Reuters de a comenta acest subiect, Ministerul chinez de Externe a declarat: „China nu dorește ca tensiunile regionale să se extindă și mai mult în Yemen și Marea Roșie. Escaladarea instabilității regionale nu este în interesul niciunei părți”.

„Suveranitatea și securitatea tuturor țărilor ar trebui respectate, iar facilitățile vitale pentru traiul oamenilor nu trebuie să fie vizate. China solicită încetarea acțiunilor care complică și mai mult situația și îndeamnă la rezolvarea problemelor prin dialog și negociere”, a precizat acesta.

China a fost cel mai mare partener comercial al Iranului de mai bine de un deceniu și rămâne principalul cumpărător de petrol al acestuia. Achizițiile chineze au reprezentat peste 80% din exporturile maritime de petrol ale Iranului în 2025, în medie aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi, potrivit firmei de analiză și date privind mărfurile Kpler.

Rebelii houthi, care au apărut în anii 1990 ca opoziție față de influența religioasă sunnită a Arabiei Saudite în Yemen, sunt înarmați, antrenați și finanțați de Iran, potrivit unor surse iraniene și ale țărilor occidentale, și fac parte din „Axa de Rezistență” a Teheranului, o organizație anti-occidentală și anti-Israel.

Dilema Chinei

Nu este clar dacă Teheranul va acționa în urma preocupărilor exprimate de Beijing, potrivit celor trei surse iraniene.

Cu toate acestea, relația are o greutate economică și strategică semnificativă pentru Iran, deoarece acesta continuă să se confrunte cu ostilități din partea SUA, au afirmat oficialii.

China se numără printre puținele țări cu capacitatea financiară de a oferi investițiile de care Teheranul are nevoie pentru a-și susține industria petrolieră și a reduce presiunea asupra economiei sale, afectată de război și sancțiuni.

Beijingul și-a demonstrat, de asemenea, influența diplomatică. În 2023, China a mediat acordul care a restabilit legăturile dintre Iran și Arabia Saudită după ani de ostilitate.

Această influență are însă limite. Criticii din Iran s-au plâns de nivelul relativ modest al comerțului și investițiilor chineze în afara petrolului de când cele două țări au semnat un pact de cooperare pe 25 de ani în 2021, în special în comparație cu angajamentele tot mai mari de investiții ale Chinei în statele arabe din Golf.

China rămâne un factor pe care Teheranul nu-și poate permite să-l ignore, dar două dintre sursele iraniene au declarat că interesele Beijingului sunt doar o considerație printre multe altele. Deciziile Iranului sunt influențate de priorități strategice, economice și politice concurente, au spus ele.

Editor : Ș.R.

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