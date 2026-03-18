Moartea ayatollahului și jocurile de noroc: scandal în lumea piețelelor de predicție după uciderea lui Ali Khamenei

Oameni din întreaga lume pariau pe căderea fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pe platformele de jocuri de noroc cunoscute drept piețe de predicții cu mult înainte ca teocratul să fie ucis într-un atac aerian asupra complexului său din Teheran la sfârșitul lunii trecute. Dar când decesul său a fost confirmat pe 1 martie, platforma Kalshi a declarat că nu va plăti milioane de dolari din câștigurile așteptate, invocând o interdicție privind pariurile care implică moartea. Compania a scandalizat pariorii și a alimentat o dezbatere culturală aprigă despre etica și pericolele piețelor de predicție, scrie The New York Times.

Astfel de pariuri au evidențiat, de asemenea, riscuri de securitate națională. De mai multe ori, tiparele de pariere au sugerat că utilizatori anonimi foloseau informații privilegiate pentru a paria pe evoluții geopolitice, cum ar fi momentul atacurilor. Adesea, guvernele nu pot face prea multe în această privință.

Piețele de predicție permit tranzacții pe „contracte de evenimente”, pariuri pe faptul că aproape orice se va întâmpla — o victorie la Oscar, un dezastru natural sau faptul că președintele se va încurca în timpul unui discurs. Volumul tranzacțiilor pe aceste burse la nivel global a crescut cu peste 400% între 2024 și 2025. Majoritatea tranzacțiilor vizează sportul, dar pariurile pe evenimente geopolitice sunt, de asemenea, populare.

Un pariu privind eliminarea ayatollahului Khamenei până la 1 martie pe platforma Kalshi a fost deschis la începutul lunii ianuarie, în timp ce iranienii protestau împotriva guvernului lor, dar pariul nu menționa războiul sau moartea acestuia. Până la momentul în care a început bombardamentul SUA-Israel asupra Iranului, pe 28 februarie, s-au tranzacționat peste 50 de milioane de dolari pe acest contract.

Kalshi, cu sediul în Statele Unite, este reglementată de o agenție federală, Comisia pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri (CFTC), iar regulile federale interzic pariurile pe război și moarte. Compania a rambursat banii pariorilor. „Nu este permisă obținerea de profit din moarte pe Kalshi, și asta este un lucru bun”, a spus Elisabeth Diana, șefa departamentului de comunicare al companiei.

Nu același lucru se poate spune despre principalul concurent al Kalshi, Polymarket, care operează în principal în străinătate. În afara Statelor Unite, acesta a permis pariuri pe înlăturarea ayatollahului și a plătit câștigurile. Polymarket a început recent operațiuni limitate în Statele Unite, unde nu a permis aceste pariuri, dar americanii care utilizează VPN-uri au putut folosi platforma sa din străinătate.

Utilizatorii nemulțumiți au dat în judecată Kalshi la o instanță federală din California, susținând că a recurs la o practică tip „bait-and-switch”, promovând pariuri pe înlăturarea ayatollahului și menținând interesul pe piață până în ultima clipă, fără a dezvălui în mod clar „excepția privind decesul”.

„Consumatorii au înțeles că mecanismul cel mai probabil — și, în multe cazuri, singurul realist — prin care un lider autocrat în vârstă de 85 de ani ar putea «părăsi funcția» era prin moartea sa”, scrie în în plângerea lor.

Pe de altă parte, platforma Polymarket, care se laudă că este cea mai mare piață de predicții din lume, funcționează în mare parte în afara reglementărilor americane. Compania nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Unele pariuri au stârnit suspiciuni cu privire la faptul că oamenii pariază pe informații secrete despre planurile guvernului.

O analiză a New York Times a arătat că, pe 27 februarie, peste 150 de conturi de pe Polymarket au pariat în total 855.000 de dolari că SUA vor ataca Iranul a doua zi — și așa s-a întâmplat. Până atunci, pariurile mari pe atacuri într-un interval de timp atât de scurt fuseseră relativ rare.

În ianuarie, chiar înainte ca trupele americane să-l captureze pe președintele Nicolás Maduro din Venezuela într-o operațiune surpriză, un utilizator Polymarket a pariat că acesta va cădea în curând, în ciuda cotelor aparent mici, și a câștigat aproximativ 400.000 de dolari.

În Israel, luna trecută, mai mulți rezerviști ai armatei au fost arestați sub suspiciunea de a fi folosit informații clasificate pentru a paria pe operațiuni militare pe Polymarket.

O măsură de reglementare strictă privind piețele de predicție ar putea fi greu de acceptat de Casa Albă. Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui, este atât investitor și consilier neplătit al Polymarket, cât și consilier plătit al Kalshi.

CFTC încearcă să se adapteze la un peisaj care ar fi fost de neimaginat în 1974, când a fost creată de Congres pentru a reglementa tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri precum soia și cupru. Săptămâna trecută, a solicitat opinia publicului cu privire la platformele de predicție, în perspectiva unor posibile noi reguli.

Dacă această agenție ar trebui să fie „principalul organism de reglementare a jocurilor de noroc pentru toate aspectele” este o altă întrebare, a spus Tyler Gellasch, un fost avocat al guvernului care a redactat legislația financiară și conduce acum Healthy Markets Association, o organizație non-profit de politică financiară. „Congresul nu se gândea să facă din CFTC organismul de reglementare pentru pariurile privind cine va câștiga Super Bowl sau ce ar putea spune Taylor Swift într-un interviu.”

