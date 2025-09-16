Live TV

Moartea lui Charlie Kirk a divizat și mai mult America: Mii de persoane, „vânate” pentru comentariile online

Beverly Hills Vigil And Freedom Rally For Political Activist Charlie Kirk in Beverly Hills - 14 Sep 2025
Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley. Sursa foto: Profimedia Images
Oameni concediați pentru comentarii Administrația Trump dă vina pe „radicalii de stânga"

Moartea activistului conservator Charlie Kirk a stârnit un val uriaș de reacții în Statele Unite, adâncind polarizarea politică. Un grup anonim a creat o bază de date cu mii de persoane care s-au bucurat public de dispariția lui, deschizând o dezbatere aprinsă despre libertatea de exprimare și consecințele în spațiul online, potrivit Axios.

Un grup online numit Charlie Kirk Data Foundation creează prin crowdsourcing o bază de date cu utilizatori de rețele sociale care ar fi criticat sau ar fi sărbătorit moartea activistului conservator săptămâna trecută. Organizatorii anonimi spun că scopul lor este să „curețe radicalii de stânga” și să „remodeleze structura de bază a instituțiilor americane.” Ei afirmă că au identificat peste 60.000 de persoane până duminică seara.

„Vom remodela structura de bază a instituțiilor Americii. Academia. Forțele de ordine. Armata. Finanțele. Justiția. Guvernul. Birocrația,” a scris grupul pe X. „De asemenea, medicina și sănătatea.”

Fundația îi încurajează pe oameni să „trimită date pentru Charlie”. A apărut la scurt timp după ce postări virale au sărbătorit uciderea cofondatorului Turning Point USA la un eveniment desfășurat într-un campus universitar din Utah. Conform contului său de X, grupul pretinde că este condus de „operativi politici care au reprezentat partide și candidați importanți.” Organizatorii spun că nu fac „doxxing” (nu dezvăluie informații personale), dar creează o bază de date care va putea fi „căutată după locație generală, angajator și tip de industrie.”

„Colectăm legal date disponibile public pentru a analiza amploarea sprijinului pentru violența politică, în interes educațional public,” a scris Fundația pe X.

Jacob Mchangama, directorul executiv al think tank-ului nepartizan The Future of Free Speech, a declarat pentru Axios că baza de date poate că nu este ilegală, dar ar putea avea un efect de intimidare asupra dezbaterilor din America.

„Este perfect legitim să critici dur pe cineva care a făcut remarci cinice despre uciderea lui Charlie Kirk,” a spus Mchangama. „Asta face parte din libertatea de exprimare. Dar când creezi o bază de date interogabilă pare să fie cu intenția de a descuraja exprimarea, asigurându-se că vor exista consecințe punitive pentru cei care au spus lucruri care nu plac organizatorilor.”

Oameni concediați pentru comentarii

Oameni din întreaga țară se confruntă cu consecințe profesionale pentru comentariile sau reacțiile lor pe rețelele sociale legate de moartea lui Kirk.

Analistul politic MSNBC Matthew Dowd și-a pierdut locul de muncă după ce a spus, în legătură cu acoperirea morții lui Kirk de către rețea, că „vorbele pline de ură duc la acțiuni pline de ură.”

Editorialista Washington Post Karen Attiah a susținut că a fost concediată pentru că „a vorbit împotriva violenței politice, a standardelor duble rasiale și a indiferenței Americii față de arme”, într-o postare pe Substack, luni.

Membri ai consiliilor școlare, profesori universitari, învățători și alții din întreaga țară au fost de asemenea suspendați sau concediați pentru comentarii considerate insensibile despre Kirk. Oficiali ai administrației Trump au amenințat, de asemenea, că vor pedepsi militarii și vor viza imigranți pentru declarațiile lor despre moartea lui Kirk.

Administrația Trump dă vina pe „radicalii de stânga”

Președintele Trump a dat vina pe „radicalii de stânga”, a promis că îi va urmări pe toți cei „care au contribuit la această atrocitate” și a spus că va viza și „alte forme de violență politică, inclusiv organizațiile care o finanțează și o sprijină”. Membrii cabinetului i-au repetat poziția. Secretarul Transporturilor Sean Duffy a lăudat compania United Airlines pentru concedierea unui pilot care l-a criticat pe Kirk.

Și vicepreşedintele american JD Vance îi îndeamnă pe americani să-i denunțe pe cei care fac astfel de lucruri și a făcut apel ca aceștia să fie dați afară de la muncă. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”, a spus Vance în timp ce era invitatul unei emisiuni din cadrul Charlie Kirk Show. „Nu credem în violenţa politică, dar credem în civilitate.”

