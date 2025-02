Moartea lui Gene Hackman și a soției sale. S-a declanșat o anchetă aprofundată, anchetatorii merg deja pe două ipoteze

O investigație activă este în desfășurare cu privire la moartea actorului câștigător de Oscar Gene Hackman și a soției sale, pianista clasică Betsy Arakawa, după ce trupurile lor au fost găsite „în stare de descompunere” împreună cu cel al unuia dintre câinii lor în casa lor din New Mexico, a confirmat departamentul șerifului local.

Furnizorul local de gaz, New Mexico Gas Co, a fost implicat în anchetă alături de departamentul șerifului din comitatul Santa Fe, a raportat Associated Press, ridicând speculațiile că otrăvirea cu monoxid de carbon ar fi la originea deceselor.

Apariția mai târziu, joi, a unui mandat de percheziție a aruncat, totuși, îndoieli cu privire la o posibilă scurgere de gaze și a ridicat alte semne de întrebare, după ce a apărut informația că lângă corpul soției lui Gene Hackman ar fi fost găsite mai multe pastile.

Hackman, 95 de ani, și Arakawa, 63 de ani, au fost găsiți miercuri de polițiști în casa lor din zona Hyde Park din Santa Fe. Purtătorul de cuvânt al șerifului a declarat că nu există suspiciuni de crimă, „însă cauza exactă a morții nu a fost stabilită”.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că este puțin probabil să se cunoască o cauza a morții până la finalizarea autopsiilor.

Alte întrebări au fost ridicate joi, după ce TMZ și Variety au obținut informații despre un mandat de percheziție, care i-a făcut pe reprezentanții șerifului să facă o a doua vizită la casa cuplului. Potrivit publicațiilor, mandatul de percheziție arată că Hackman și Arakawa erau morți de ceva timp înainte ca trupurile lor să fie descoperite, deoarece „corpul era în stare de descompunere, cu balonare la nivelul feței și mumificare la nivelul mâinilor și picioarelor”.

De asemenea, pe o masă din casă a fost găsit un flacon de prescripție medicală, cu pastile împrăștiate în jur.

În conformitate cu informațiile din mandatul de percheziție, Arakawa a fost găsită pe podeaua unei băi, lângă biroul de lucru, lângă un încălzitor care, în opinia oamenilor legii, ar fi putut să o răstoarne și să o doboare. Cadavrul lui Hackman se afla într-o cameră separată, complet îmbrăcat; deputații au crezut că acesta ar fi putut să fie victima unei dezechilibrări urmate de o căzătură.

Mandatul de percheziție indica faptul că, în timpul percheziției inițiale, nu au fost găsite probleme cu scurgerile de gaz.

TMZ a citat mandatul de percheziție concluzionând că decesele au fost „de natură suficient de suspectă pentru a necesita o percheziție și o investigație amănunțită”.



„Tot ce pot spune este că suntem în mijlocul unei anchete preliminare privind decesul”, a declarat șeriful Adan Mendoza, din comitatul Santa Fe, pentru Santa Fe New Mexican. Trei ciobănești germani se aflau la domiciliu în momentul în care deputații au intrat în proprietate, iar unul dintre aceștia a fost găsit decedat în interiorul unei cuști.

Deputații au raportat că nu existau semne de traumă la cadavre. Nu a fost descoperit niciun bilet de adio, potrivit New York Times.

Cuplul locuia în New Mexico din 2004, când Hackman s-a retras de la Hollywood. Ei se căsătoriseră în 1991.

Editor : S.S.