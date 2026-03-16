Mojtaba a scăpat de moarte la mustață. Unde era fiul lui Ali Khamenei în momentul în care au lovit rachetele israeliene

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, a supraviețuit atacurilor aeriene americane și israeliene pentru că a ieșit afară la o plimbare în grădină, cu câteva minute înainte ca locuința sa să fie lovită de rachete. O înregistrare audio care a ajuns în posesia publicației The Telegraph dezvăluie că fiul lui Ali Khamenei a fost vizat în același atac care i-a ucis tatăl și pe alți membri ai conducerii Republicii Islamice.

Mojtaba Khamenei ieșise afară „să facă ceva” cu câteva momente înainte ca rachetele balistice israeliene Blue Sparrow să-i lovească reședința la ora locală 9:32, pe 28 februarie.

Un discurs rostit de Mazaher Hosseini, șeful protocolului din biroul lui Ali Khamenei, adresat clericilor de rang înalt și comandanților Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) oferă prima relatare detaliată a ceea ce s-a întâmplat în interiorul complexului liderului suprem când acesta a fost atacat.

O înregistrare a comentariilor sale a fost divulgată publicației The Telegraph și a fost verificată independent.

Hosseini a dezvăluit că Mojtaba Khamenei a suferit o rană la picior în atacuri, în timp ce soția și fiul său au fost uciși pe loc, iar cumnatul său a fost decapitat.

Trupul lui Mohammad Shirazi, șeful biroului militar al lui Khamenei, a fost, de asemenea, „făcut bucăți”.

Mojtaba Khamenei a locuit în aceeași clădire ca tatăl său, în capitala Iranului. Acolo se afla și o sală religioasă unde Ali Khamenei ținea discursuri, precum și casele celorlalți copii ai lui Khamenei.

Pe 28 februarie, Ali Khamenei și înalți oficiali din domeniul securității erau reuniți pentru o întâlnire când rachetele au lovit complexul.

Printre cei uciși s-au numărat Mohammad Pakpour, șeful IRGC, Aziz Nasirzadeh, ministrul iranian al Apărării, și Ali Khamenei.

Hosseini a spus în înregistrare: „Voia lui Dumnezeu a fost ca Mojtaba să iasă în curte să facă ceva și apoi să se întoarcă. Era afară și se îndrepta spre etaj când au lovit clădirea cu un proiectil. Soția sa, doamna Haddad, a fost ucisă pe loc.” Hosseini a completat că Mojtaba a suferit doar „o rană minoră la picior”.

Potrivit lui Hosseini, atacurile au vizat simultan mai multe locații din complexul de birouri și păreau să aibă ca scop eliminarea întregii familii Khamenei.

„Acești diavoli luaseră în considerare mai multe locații din complexul de birouri pentru a ataca – una dintre ele era locuința liderului suprem”, a afirmat el. „Au lovit acea locație cu trei rachete.”

De asemenea, au fost lovite casa lui Mojtaba de la un etaj superior, precum și reședința de la parter, care aparținea cumnatului său, Misbah al-Huda Bagheri Kani, și casa fratelui său, Mostafa, și a soției sale.

Citește și:

Intrigi, jocuri de putere și rivalități: în culisele ascensiunii lui Mojtaba Khamenei în fruntea Iranului. „Nu vreau să accept"

Niciunul dintre ceilalți copii ai lui Ali Khamenei nu a apărut public de la atacuri și niciunul nu a emis mesaje de felicitare sau jurăminte de credință atunci când Mojtaba a fost ales lider suprem.

Mojtaba nu a mai fost văzut de la începutul războiului sau în cele 18 zile de la alegerea sa. Singurul său mesaj către popor a venit sub forma unui mesaj scris citit la televiziunea de stat, ceea ce a dus la speculații, inclusiv din partea lui Donald Trump, că ar putea fi rănit mai grav decât va recunoaște Iranul.

Înregistrarea audio divulgată vine pe fondul unor întrebări legate de rănile lui Mojtaba Khamenei și de capacitatea sa de a conduce. Un oficial iranian a declarat că comandanții militari nu au nicio informație despre starea liderului suprem și că „comandanții nu au nicio veste despre el”.

Evaluările serviciilor secrete americane sugerează că Ali Khamenei avea rezerve cu privire la succesiunea fiului său. El îl considera pe Mojtaba „nu foarte inteligent” și „necalificat pentru a fi lider”, potrivit CBS News.

Separat, au existat și zvonuri despre probleme în viața sa privată. Un oficial iranian care a vorbit cu The Telegraph a declarat că afirmația americană nu face decât să confirme ceea ce era deja cunoscut pe scară largă în Iran. „Mojtaba a fost ales, dar este împotriva voinței liderului suprem și poate chiar și împotriva propriei sale voințe. Încă nu am auzit nimic de la el”, a completat sursa iraniană.

Mojtaba a intrat pentru prima dată în atenția publică la vârsta de 17 ani, când a dispărut timp de o săptămână în martie 1985, în timp ce servea pe linia frontului în războiul Irak-Iran. La acea vreme, tatăl său nu ajunsese încă în rolul de lider suprem. Pe atunci, puține indicii arătau că adolescentul va conduce țara într-o zi.

Ali Fazli, comandant al IRGC în timpul războiului, a scris ulterior în memoriile sale: „Martiriul său nu este o problemă, dar dacă este capturat, ne va costa foarte mult din punct de vedere al publicității.” Mojtaba a fost salvat ulterior.

