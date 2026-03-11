Live TV

Mojtaba Khamenei a fost rănit la picioare în prima zi a războiului din Iran (NYT). Fiul lui Masoud Pezeshkian contrazice informațiile

Data publicării:
Quds Day protests in Tehran
Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost rănit la picioare în prima zi a atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, relatează The New York Times, citând oficiali israelieni și iranieni. Totuși, fiul președintelui iranian Masoud Pezeshkian susține că urmașul lui Ali Khamenei în fruntea Iranului este „teafăr și nevătămat”, conform Times of Israel. 

La trei zile după ce Mojtaba Khamenei i-a succedat tatălui său asasinat în funcţia de lider suprem al Iranului, acesta nu a apărut în niciun videoclip sau în public şi nici nu a emis vreo declaraţie scrisă, notează The New York Times. Unul dintre motive este îngrijorarea că orice comunicare ar putea dezvălui locaţia sa şi l-ar putea pune în pericol, potrivit a trei oficiali iranieni care au vorbit sub condiţia anonimatului. Dar un alt factor este că Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost rănit în prima zi a atacului Israelului şi al Statelor Unite, au spus ei.

Cei trei oficiali iranieni au declarat că au fost informaţi de către persoane cu funcţii mai înalte în guvern în ultimele două zile că Khamenei a suferit răni, inclusiv la picioare, dar că este conştient şi se află într-un loc foarte sigur, cu comunicaţii limitate.

Doi oficiali militari israelieni au declarat că informaţiile colectate de Israel au condus, de asemenea, instituţiile de apărare la concluzia că Khamenei a suferit răni la picioare pe 28 februarie, concluzie la care au ajuns chiar înainte ca acesta să fie ales duminică ca nou lider suprem.

Totuși, fiul președintelui iranian Masoud Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei este „teafăr și nevătămat”, în ciuda informațiilor privind rănirea sa. 

„Am auzit vestea că domnul Mojtaba Khamenei a fost rănit. Am întrebat câțiva prieteni care aveau relații. Mi-au spus că, slavă Domnului, este teafăr și nevătămat”, a declarat Yousef Pezeshkian, care este și consilier guvernamental, într-o postare pe canalul său Telegram.

Televiziunea de stat l-a numit pe Khamenei „veteran rănit al războiului din Ramadan”, referindu-se la războiul actual, dar fără a specifica natura rănilor sale.

Citește și: 

Motivul pentru care Mojtaba Khamenei „nu îl poate înlocui” pe tatăl său, Ali Khamenei. Cine deține acum puterea în Iran

Numirea noului lider, cea mai mică dintre problemele Iranului. Reformiștii: alegerea fiului lui Khamenei distrage atenția de la apărare

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Digi Sport
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gianni Infantino, Donald Trump
Gianni Infantino a primit asigurări de la Donald Trump că echipa Iranului poate merge în SUA pentru Cupa Mondială. Un precedent ciudat
Casa Albă Karoline Leavitt
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
IRAN HORMOZGAN MINAB ELEMENTARY SCHOOL DEATH RISING
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Pete Hegseth
Pete Hegseth a desființat birourile care acum ar fi anchetat atacul asupra școlii din Iran unde au murit 170 de copii
nori turbulente zbor avion aeronava
Războiul din Orientul Mijlociu scumpește călătoriile cu avionul și modifică programul de zbor
Recomandările redacţiei
instalații de încărcare a petrolului pe insula Kharg, Iran / imagine din satelit cu insula Kharg
Insula petrolului ce ține în viață regimul de la Teheran. De ce Trump...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza...
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan: „Ne propunem să aprobăm bugetul până la sfârșitul...
CSAT
CSAT analizează, astăzi, dislocarea temporară în România a unor...
Ultimele știri
Turism românesc promovat de ambasadorul Japoniei: Vulcanii Noroioși, Pietroasele și cârnații de Pleșcoi, în postările sale despre Buzău
Șeful unui gigant din domeniul transporturilor maritime avertizează: Costurile războiului cu Iranul vor fi transferate consumatorilor
Donald Trump a numit-o pe văduva lui Charlie Kirk  în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După luni de blocaje, Jupiter aduce vești bune. Zodiile care intră într-o perioadă de noroc începând cu 11...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Bucureștiul pe credit: ce împrumuturi a făcut Primăria Capitalei în 2025. Sectorul care a plătit cela mai...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali: “Știi de ce am venit pentru o...
femeie cu bagajul in aeroport
Începând de azi, intră în vigoare noi reguli pe aeroporturile din București. Ce se schimbă pentru bagajul de...
Playtech
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă...
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! Donald Trump a luat decizia finală pentru Iran: "Îi mulțumesc sincer președintelui SUA"
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026