Mojtaba Khamenei a fost rănit la picioare în prima zi a războiului din Iran (NYT). Fiul lui Masoud Pezeshkian contrazice informațiile

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost rănit la picioare în prima zi a atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, relatează The New York Times, citând oficiali israelieni și iranieni. Totuși, fiul președintelui iranian Masoud Pezeshkian susține că urmașul lui Ali Khamenei în fruntea Iranului este „teafăr și nevătămat”, conform Times of Israel.

La trei zile după ce Mojtaba Khamenei i-a succedat tatălui său asasinat în funcţia de lider suprem al Iranului, acesta nu a apărut în niciun videoclip sau în public şi nici nu a emis vreo declaraţie scrisă, notează The New York Times. Unul dintre motive este îngrijorarea că orice comunicare ar putea dezvălui locaţia sa şi l-ar putea pune în pericol, potrivit a trei oficiali iranieni care au vorbit sub condiţia anonimatului. Dar un alt factor este că Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost rănit în prima zi a atacului Israelului şi al Statelor Unite, au spus ei.

Cei trei oficiali iranieni au declarat că au fost informaţi de către persoane cu funcţii mai înalte în guvern în ultimele două zile că Khamenei a suferit răni, inclusiv la picioare, dar că este conştient şi se află într-un loc foarte sigur, cu comunicaţii limitate.

Doi oficiali militari israelieni au declarat că informaţiile colectate de Israel au condus, de asemenea, instituţiile de apărare la concluzia că Khamenei a suferit răni la picioare pe 28 februarie, concluzie la care au ajuns chiar înainte ca acesta să fie ales duminică ca nou lider suprem.

Totuși, fiul președintelui iranian Masoud Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei este „teafăr și nevătămat”, în ciuda informațiilor privind rănirea sa.

„Am auzit vestea că domnul Mojtaba Khamenei a fost rănit. Am întrebat câțiva prieteni care aveau relații. Mi-au spus că, slavă Domnului, este teafăr și nevătămat”, a declarat Yousef Pezeshkian, care este și consilier guvernamental, într-o postare pe canalul său Telegram.

Televiziunea de stat l-a numit pe Khamenei „veteran rănit al războiului din Ramadan”, referindu-se la războiul actual, dar fără a specifica natura rănilor sale.

Editor : A.M.G.