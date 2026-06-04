Mojtaba Khamenei acuză dușmanii Iranului că încearcă să semene diviziuni interne: „Inamicul duce acum un război hibrid”

Mojtaba Khamenei a declarat joi într-un mesaj că dușmanii Iranului, după ce au fost înfrânți pe câmpul de luptă, încearcă acum să submineze reziliența populației și să semene diviziuni interne, relatează Reuters.

Liderul suprem al Iranului a făcut apel la unitate națională în fața acestor amenințări și a afirmat că orice acțiune care ar genera pesimism sau frustrare în rândul populației ar echivala cu un ajutor acordat inamicului.

Într-o declarație publicată joi de agenția de știri Fars, Khamenei a afirmat: „Le spun dragilor mei iranieni că dușmanul răuvoitor, învins în confruntarea cu fiii voștri curajoși din forțele armate, suferă acum o umilință profundă și semnificativă, atât pe câmpul de luptă, cât și în spațiul public, și se concentrează acum pe șiretlicuri”, notează Euronews și Al Jazeera.

„Sistemul de dominație, care a creat o garnizoană numită Israel în urmă cu aproape 80 de ani, nu acceptă existența unui Iran puternic și independent, înzestrat cu diverse avantaje, la frontiera de est a geografiei false și fictive a «Marelui Israel» — la est de Eufrat”, a atenționat ayatollahul.

„Inamicul – după ce a suferit un eșec militar și a trăit o umilință profundă – duce acum un război hibrid axat pe două aspecte: rezistența poporului și inducerea în eroare a oficialilor țării în calculele lor. Principala lor armă este să semene îndoială, disperare, teamă și dezbinare”, a spus el.

„Fiecare trebuie să contracareze planurile sinistre ale inamicului prin statornicie, vigilență, păstrarea unității și coeziunii, menținerea încrederii reciproce și abținându-se de la a prelua discursul inamicului”, a afirmat el.

Khamenei a făcut, de asemenea, apel la oficialii iranieni să „susțină aceste principii”, avertizându-i că „orice acțiune care duce la pesimism public sau descurajare în rândul populației ar trebui considerată o formă de asistență acordată inamicului — asistență împotriva acestei țări și a poporului său”.

Mesajul a fost citit în numele său în cadrul ceremoniilor organizate cu ocazia comemorării morții fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini, precum și a unei sărbători importante a comunității șiite.

Informația vine în contextul în care președintele american Donald Trump a declarat că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare în cadrul negocierilor în curs cu Teheranul privind un acord. Liderul de la Casa Albă Trump a susținut că este convins că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este „implicat, fără îndoială” în negocierile privind încetarea războiului și că „[iranienii] îi poartă un mare respect”.

„Mi-ar plăcea să-l cunosc”, a declarat Trump, adăugând: „Mi-ar plăcea să-i cunosc pe toți. Mi-ar plăcea să-l cunosc, și probabil ne vom întâlni la un moment dat, în funcție de cum vor evolua lucrurile”.

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Editor : A.M.G.